Sociedad

Hallaron un feto dentro de un contenedor de residuos en Santa Fe

El hecho se conoció este jueves cerca de las 17 en Saavedra al 2800, cuando dos personas que revisaban residuos encontraron el cuerpo y dieron aviso a la Policía

La Policía y la PDI trabajaron en Saavedra al 2800 tras el hallazgo registrado este jueves por la tarde (Fuente: Rosario3)
La Policía y la PDI trabajaron en Saavedra al 2800 tras el hallazgo registrado este jueves por la tarde (Fuente: Rosario3)
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Hallaron un feto dentro de un contenedor de residuos este jueves por la tarde en Saavedra al 2800, entre Ovidio Lagos y Ricchieri, ubicado en la provincia de Santa Fe. De acuerdo con la información preliminar, se trataría de restos de aproximadamente tres meses de gestación que encontraron dentro de una bolsa que a su vez estaba en una caja.

La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Policía de Investigaciones (PDI). Los agentes analizan las imágenes registradas por las cámaras de seguridad con el objetivo de intentar determinar quién fue la persona que lo dejó en el lugar.

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Según publicó Rosario3, el hallazgo ocurrió cerca de las 17:00, cuando dos personas que se dedican a la recolección de cartones revisaban residuos en un contenedor de la zona. Fueron ellos quienes dieron aviso a la Policía tras encontrar el feto entre la basura.

A partir de la denuncia, se montó un operativo en la cuadra con personal policial, mientras el sector era vallado para preservar la escena. Además, el tránsito fue interrumpido de manera momentánea para facilitar el trabajo de los investigadores.

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La reconstrucción de lo ocurrido comenzó con el relevamiento de cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas cercanas. En ese marco, una vecina relató que las imágenes mostrarían a una pareja que caminaba por Saavedra con un carrito y que se detuvo frente al contenedor.

Según ese testimonio, una de esas personas habría dejado una caja dentro del contenedor antes de continuar su recorrido. Sin embargo, las imágenes serían de calidad limitada, por lo que la posible identificación de quienes aparecen en la secuencia todavía formaba parte de una línea preliminar de investigación.

Los peritajes y el retiro del cuerpo eran pasos esperados para avanzar en la causa y establecer en qué contexto se produjo el hecho. Por el momento, no se habían informado precisiones oficiales adicionales sobre identidades ni sobre eventuales responsabilidades.

Un hecho similar en Posadas

Un caso de características similares se registró el 17 de junio de 2026 en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, donde fue hallado un feto junto a su placenta dentro de un contenedor de residuos en las inmediaciones de un centro de salud del barrio Belén.

Vista de una calle de tierra acordonada con cinta policial, donde efectivos y forenses trabajan junto a un contenedor verde frente a una casa
Efectivos policiales y forenses investigan el hallazgo de un feto dentro de un contenedor de residuos en la ciudad de Posadas, Misiones, en una escena acordonada. (Misiones On Line)

El episodio se conoció cerca de las 17:00, cuando un vecino se acercó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona para advertir que había visto lo que parecía ser un feto dentro de un contenedor ubicado en las cercanías del establecimiento. Tras el aviso, personal sanitario se dirigió al lugar y un médico confirmó la presencia del cuerpo, que estaba envuelto en una sábana y no presentaba signos vitales.

A partir de esa constatación, se dispuso la preservación del sector para evitar la alteración de posibles pruebas, ya que además estaba previsto el paso del camión recolector en las horas siguientes. Poco después intervino la Policía de Misiones, que acordonó el área y dio intervención a la Justicia provincial.

La investigación incluyó la participación del médico policial y de peritos de la Dirección Policía Científica, que realizaron relevamientos, tomaron muestras y secuestraron elementos considerados de interés para la causa. Entre las medidas ordenadas también figuraron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, la toma de testimonios a vecinos y trabajadores del CAPS y la revisión del recorrido de recolección de residuos para establecer si el contenedor había sido movido desde otro sector.

El objetivo de las pericias era establecer con precisión cuál era el tiempo exacto de gestación, así como determinar también la data en que ocurrió el hecho y analizar cuáles podrían haber sido las posibles causas que llevaron a la muerte. Durante este proceso, la causa permaneció bajo la responsabilidad y el control del juzgado que resultó competente para intervenir.

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