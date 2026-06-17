Política

La nueva advertencia de la Justicia a Cristina Kirchner obligó a La Cámpora a suspender las procesiones a San José 1111

Este miércoles se iba a realizar la jornada “La Matanza con Cristina”, pero aplazaron la actividad. El sábado solo habría un banderazo en Parque Lezama

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Intimación a Cristina Kirchner
Intimaron a la detenida ex presidenta a no realizar más actos que alteren las condiciones de su prisión domiciliaria

El kirchnerismo evalúa por estas horas cómo desarrollar el acto del próximo sábado en Parque Lezama al cumplirse un año de la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner. Es que la última procesión hacia el domicilio en San José 1111 fue de tal magnitud que puso en alerta al tribunal que condenó a la líder del Partido Justicialista y la intimó a cumplir con las normas de su arresto domiciliario si busca conservar el beneficio. Para el cristinismo fue otra avanzada judicial para disciplinar a la dos veces presidenta y a su militancia.

Pese a todo, la decisión del Tribunal Oral Federal 2 a cargo del control de la ejecución penal obligó a los organizadores del acto previsto para el próximo sábado en Parque Lezama a revisar la dinámica del mismo. Se esperaba que la jornada del 20 de junio fuera una demostración de fuerza en defensa de la figura de la ex presidenta y otro mojón dentro del operativo lanzado por “Cristina Libre”, la campaña desde la que el cristinismo busca poner en el centro de la escena política a CFK. Eso no cambió, pero de momento solo está garantizado que se hará el banderazo en Parque Lezama, no así la posterior marcha hacia San José 1111 para saludar a la expresidenta y que la dirigente salga al balcón. Esta última parada es materia de debate en la organización de la jornada.

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Sí está confirmado que en el acto central hablará el diputado nacional e hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner. También se espera que la dirigente envíe un audio grabado como ya lo hizo en otras ocasiones. Como contó Infobae, el gobernador de la provincia de Buenos Aires evalúa participar del mismo o al menos enviar una comitiva del Movimiento Derecho al Futuro y el PJ bonaerense, partido que preside.

Confirmaron presencia los intendentes de La Cámpora, no solo de la zona AMBA como Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), la propia Mayra Mendoza (en uso de licencia en Quilmes); sino también los del interior bonaerense como Iván Villagrán (Colón), Juan Mancini (Suipacha), Waldemar Giordano (Colón), Fernando Raitelli (Brandsen), Nelson Sombra (Azul). Asimismo, los nombrados mediáticamente como Grupo AFA estarán en Parque Lezama. Se trata de los jefes comunales Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza). Además, habrá otras referencias como la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, cercana al Movimiento Evita.

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La ministra de Ambiente PBA, Daniela Vilar y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín en San José 1111. De fondo, Cristina Kirchner en el balcón
La ministra de Ambiente PBA, Daniela Vilar y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín en San José 1111. De fondo, Cristina Kirchner en el balcón

Este miércoles se iba a realizar la jornada “La Matanza con Cristina”. Se trataba de una de las tantas procesiones que se dieron en las últimas semanas en San José 1111. La actividad era orquestada por el Ateneo Néstor Kirchner, un espacio que comanda el jefe de bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli.

El martes, luego de la intimación judicial sobre CFK que realizó el Tribunal Oral Federal 2 a cargo del control de la ejecución de la pena, se decidió suspender la actividad. “La metieron en cana por defender el bolsillo de los laburantes y transformar el país. Y para que nadie nunca más se atreva a hacer lo mismo, la inhabilitaron para cargos de por vida; después, le limitaron las visitas. Ahora metieron una nueva restricción para separarla de la gente. La Justicia corrupta la quiere aislada, La Matanza la quiere LIBRE y CANDIDATA”, argumentaron desde las cuentas del Ateneo Néstor Kirchner.

En su resolución, el Tribunal le indicó a Cristina Kirchner que, según las normas de conducta vigentes, se le exigía no realizar actos que afectaran la tranquilidad del barrio o alteraran la convivencia pacífica entre los residentes. La decisión de Giménez Uriburu se sustentó tras el acto que se llevó a cabo el domingo pasado. Estuvo organizado por la diputada provincial, Mayra Mendoza, bajo la sigla “Quilmes con Cristina”.

Cristina Kirchner
Cristina Kirchner en el balcón de San José. Mayra Mendoza filma la escena

Se trató de una caravana desde Quilmes hasta el barrio de Constitución. Una vez allí, se montó un escenario, se instalaron luces focales sobre el balcón de CFK y se desplegó una bandera que se extendió desde un edificio frente al de Cristina Kirchner hasta el segundo piso de San José 1111. La expresidenta saludaba desde el balcón mientras que, con un sistema de poleas, sujetaba la bandera de Argentina que tenía impreso un mensaje: De San José a Casa Rosada. La instalación fue de una estética propia de La Cámpora.

Como explicó este medio, el juez entendió que CFK colaboró personalmente, se utilizó su balcón como punto de anclaje y ayudó a sujetar la estructura. De persistir con actividades de estas características, las condiciones de la detención domiciliaria seguirán ajustándose. De hecho, ya le restringieron la cantidad y el tiempo de visitas en su domicilio.

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