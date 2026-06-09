Política

En Corrientes se hará el primer juicio por terrorismo a una organización vinculada al Tren de Aragua

La banda de Boscan Bracho, que también tenía ramificaciones en la Ciudad de Buenos Aires, irá a juicio ante los Tribunales Federales. Fue luego de que la Cámara rechazara planteos defensivos y confirmara la imputación hecha en primera instancia

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El venezolano Rafael Boscán Bracho fue capturado por Interpol
Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “El Yiyi”, está acusado de liderar una organización vinculada al Tren de Aragua

Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “El Yiyi”, está detenido en el complejo penal de Ezeiza. Se lo considera un preso de “alto riesgo”. Cayó durante un operativo de la Policía Federal en Corrientes el 2 de mayo de 2023, en el acceso al barro privado Santa Ana, donde vivía. Ahora, irá a juicio por terrorismo, acusado de liderar una organización vinculada al Tren de Aragua.

Había ingresado al país en 2019 con documentación falsa. Usaba una cédula colombiana a nombre de Jeraldo Marcial Sierra Tobio. Logró un DNI argentino y se asentó en un edificio de la avenida Juan de Garay.

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El área de Interpol de la Policía Federal lo detectó por sus huellas. Saltó un pedido de extradición de Venezuela. Allí lo buscaban como integrante de la organización criminal Tren de Aragua. Se lo acusaba de extorsión, homicidio, terrorismo, tráfico de armas y asociación para delinquir.

Qué se le imputa

Tras una serie de idas y vueltas formales entre el Juzgado Penal a cargo de Gustavo Fresneda y la Cámara, a Boscán Bracho se lo juzgará como líder de una organización criminal transnacional dedicada al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Además, pesan sobre él cargos por lavado de activos y financiación del terrorismo. Hace unos meses se dispuso su extradición.

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Fresneda aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”. El delito está contemplado en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786 promulgada en marzo del 2025. El apartado prevé una pena de 8 a 20 años de prisión por este crimen.

El edificio de la calle Juan de Garay donde asentó domicilio Boscán Bracho con su nombre falso
El edificio de la calle Juan de Garay donde asentó domicilio Boscán Bracho con su nombre falso

En la misma situación que el líder están sus lugartenientes, Enmanuel David Urdaneta Bracho (alias “Memei”) y Adaly María Domínguez Contreras, primo y pareja de “Yiyi”, respectivamente. El primero, operaba en territorio correntino. La segunda, en Ciudad de Buenos Aires. La banda se completa con otras 10 personas. Son en total 11 venezolanos, una colombiana y un argentino.

En la pesquisa actúa un equipo importante de fiscales. Trabajan en la investigación el fiscal federal general Carlos Schaefer, el fiscal federal Flavio Ferrini y la fiscal federal subrogante Melina Perborell, de la Unidad Fiscal Corrientes. A ellos se suma el fiscal federal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich. Además, actúa el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. También participan los auxiliares fiscales Nicolás Marquevich y Juan Martín Mariño, de la Unidad Fiscal Corrientes; Ramiro García Martínez, de la UFECO; y Alberto Barbuto, de la PROCELAC.

Cómo actuaba y qué es el Tren de Aragua

La investigación judicial reveló una organización asentada en Argentina con capacidad logística y económica. En la estructura había roles diferenciados. Se verificaron maniobras de lavado y financiamiento ilícito mediante transferencias informales de dinero, cuentas bancarias y billeteras virtuales sin respaldo económico y adquisición de bienes con fondos presuntamente ilícitos.

En su modus operandi, la banda utilizó la fachada de negocios lícitos para lavar dinero. Los rubros fueron desde operaciones agropecuarias hasta una peluquería. Además, quedó demostrado que la organización escalonó el arribo a la Argentina de miembros que ingresaron de manera clandestina. Asimismo, se detectó que la banda siguió funcionando aún con “Yiyi” preso. Desde la cárcel, daba instrucciones operativas.

Ante la gravedad de los hechos investigados, la Justicia consideró que todos los acusados deben continuar en prisión preventiva. Tanto el juez Fresneda como la Cámara avalaron la postura de fiscalía de que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación si recuperaban la libertad ambulatoria.

La organización Tren de Aragua fue incluida en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET) a través de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. Fue luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la designara como “Organización Terrorista Extranjera”.

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