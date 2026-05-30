Política

El Gobierno retomó el diálogo con las provincias: de la necesidad por las reformas a los acuerdos electorales

Los principales referentes de la Casa Rosada volvieron a mantener reuniones con diferentes gobernadores. La estrategia que planea La Libertad Avanza de cara al 2027

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Javier y Karina Milei con el ministro del Interior, Diego Santilli, detrás (REUTERS/Tomas Cuesta)
Javier y Karina Milei con el ministro del Interior, Diego Santilli, detrás (REUTERS/Tomas Cuesta)

En la antesala del Mundial de Fútbol, que frenará toda actividad política por casi dos meses, el Gobierno retomó las negociaciones con las provincias para tratar de conseguir los votos para algunas de las reformas que envió al Congreso y también el apoyo para que el presidente Javier Milei acceda a la reelección el próximo año.

Son dos de los principales objetivos que se planteó para esta segunda mitad del mandato la cúpula libertaria, que en paralelo continúa resistiendo las propias internas.

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Por un lado, la mesa política estableció una hoja de ruta para las distintas iniciativas parlamentarias que presentó el Poder Ejecutivo, con el Super Rigi y la reforma electoral (con eliminación de las PASO incluida) como prioridades.

Para avanzar con esos proyectos, el oficialismo nacional sabe que necesita del apoyo de varios bloques provinciales y de aliados como el PRO, que ya anticipó, por ejemplo, que no está dispuesto a apoyar que se terminen las primarias.

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Paro general de la CGT – Reforma laboral - Cámara de Diputados
El Gobierno busca aprobar varias reformas en el Congreso (Tomas CUESTA / AFP)

La fuerza fundada por Mauricio Macri quiere competir con candidatos propios en gran parte del país, pero tampoco se cierra a la posibilidad de hacerlo en un frente común con La Libertad Avanza, para lo cual precisa que las PASO continúen existiendo.

Por su parte, quienes llevan adelante la estrategia electoral en la Casa Rosada, con Karina Milei a la cabeza, ya están pensando qué hacer de cara al 2027, aunque el plan no será muy diferente al de las veces anteriores: presentarse solos en varios distritos.

“¿Para qué vamos a ir a negociar con un gobernador que nos termine dando tres o cuatro bancas? Si yendo por nuestra cuenta y perdiendo, en el peor de los casos conseguiríamos la misma cantidad de legisladores”, sostuvo a este medio uno de los integrantes de la mesa política del Gobierno.

En este sentido, la fuente consultada remarcó que “lo que le importa a Milei, en primer término, es reelegir, y en segundo, conseguir senadores y diputados que defiendan los proyectos en el Congreso, para que salgan las leyes”.

Sin embargo, esta estrategia no será homogénea en toda la Argentina y mientras que sí se verá con claridad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde arreglar con Jorge Macri parece casi imposible, habrá algunos lugares en donde podrían celebrarse acuerdos.

De hecho, la secretaria general convocó hace algunos meses a la Casa Rosada a dos de los mandatarios provinciales que fueron aliados en el 2025: el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio

De aquel encuentro participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que además es uno de los principales armadores del oficialismo.

En la reunión, la funcionaria les explicó que estaba dispuesta a mantener con ellos el pacto de respaldo mutuo, siempre que le garantizaran que van a acompañar al Presidente en su búsqueda de un segundo mandato.

”Yo puedo perfectamente jugar por Javier en las nacionales, pero hay un tema. Ustedes en mi provincia están intentando impulsar a Luis Petri, y él no es mi plan A para mi sucesión”, remarcó Cornejo cuando tomó la palabra.

El mendocino, que no puede volver a presentarse el año que viene porque la Constitución local se lo prohíbe, pretende ser reemplazado por su ministro Gobierno, Natalio Mema, o por el de Educación, Tadeo García Zalazar.

”Por eso no hay problema, seguilo con Lule, pero nosotros estamos dispuestos a acompañar a tus candidatos si es que ustedes apoyan la reelección del Presidente”, le contestó Karina Milei.

Captura – LUIS PETRI – Infobae en Vivo
Petri se perfila como candidato en Mendoza

Sin embargo, mientras que en Mendoza aseguran que la funcionaria “fue bastante clara en que estaba dispuesta a correr” al ex ministro de Defensa de escena, en Balcarce 50 insisten con que se acordó seguir conversando y que, “en última instancia”, ambos aspirantes a la gobernación podrían ir a una interna.

En cuanto a Frigerio, el contexto es más simple, ya que en Entre Ríos La Libertad Avanza no tiene a grandes figuras -a pesar de que hay varios dirigentes disputándose un lugar- y la alianza se daría con mayor facilidad.

“No le van a discutir nunca el liderazgo de Rogelio en la provincia porque es algo obvio. Se comprometieron a reconocer su conducción, de la misma manera que él lo va a hacer con Milei a nivel nacional”, indicó una fuente cercana al gobernador, que sigue dentro del PRO.

Mientras tanto, Santilli retomó sus reuniones con mandatarios locales, en principio, únicamente para negociar los votos para las reformas que la Nación envió al Congreso.

La semana pasada, el ministro del Interior recibió en su despacho al salteño, Gustavo Sáenz, y al catamarqueño, Raúl Jalil, y también mantuvo encuentros con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Para los próximos días, según pudo saber Infobae, “El Colo” tiene previsto viajar a dos provincias.

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