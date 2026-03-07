Política

El plan de Karina Milei para potenciar la formación de militantes libertarios para buscar la reelección en 2027

La hermana del Presidente diseñó un proyecto para la consolidación de cuadros políticos con el objetivo de ampliar la representación del sello. Los planes en CABA y la experiencia en curso de la provincia de Buenos Aires

La titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, en el bunker tras el triunfo de las elecciones legislativas de octubre (Gustavo Gavotti)

Con la mente en las elecciones del 2027, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ideó un plan para que las regionales provinciales de La Libertad Avanza puedan dar lugar a la formación de referentes que se conviertan en futuros dirigentes políticos del espacio y defiendan las ideas de Javier Milei. Con algunas experiencias en funcionamiento, las autoridades nacionales trabajan en la unificación de criterios para centralizar el objetivo partidario.

Bajo esa premisa, la referente porteña, Pilar Ramírez, anunció recientemente la organización de lo que denominó “Escuela de Dirigentes”, que funciona con otra metodología en varias provincias. “Nuestro modelo de Ciudad exige cuadros bien formados“, argumentó la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña a través de su cuenta de X, luego de una reunión organizativa con la titular de La Libertad Avanza.

Según supo Infobae de fuentes partidarias, la Ciudad de Buenos Aires motoriza el diseño de una instancia formativa, con la participación de varios integrantes del Poder Ejecuivo, para “crear una comunidad” que nuclee e integre a personas que se referecian con el espacio.

Asimismo, se abrirá un canal de capacitación, con actividades formativas y sociales como charlas, debates y cursos en los que participen ministros y referentes que permitan moldear el perfil “anti casta” de los militantes y nutrirlos del lineamiento ideológico. El proyecto en el que trabajan los equipos que responden a la legisladora podría estar listo a mitad de año y apunta a robustecer las filas violetas en la previa al desafío de competir por la Ciudad.

La referente porteña de LLA, Pilar Ramírez, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en pleno diseño de la "Escuela de Dirigentes"

En Buenos Aires, el diputado y armador libertario, Sebastián Pareja, impulsó la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, fundada por la legisladora Miriam Niveyro, y con sede en distintos puntos de la provincia. “Esta institución desarrolla el pensamiento crítico de ideas comprometidas con los principios del liberalismo; los mismos promueven el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada”, reza la página web de la entidad que dirige académicamente Fernanda Coitinho y que funciona desde hace cinco años con intención de “educar a la ciudadanía”.

Algo similar ocurre, de manera artesanal, en el interior del país en provincias como Córdoba, La Rioja y San Juan, con las particulares que cada regional le imprime a la dinámica.

Ante este escenario, las autoridades nacionales del sello buscan unificar criterios y centralizar la metodología para ordenar las instancias formativas a las que someterán a la militancia, pero también a quienes quieran acercarse. “Todo partido en formación tiene la obligación de hacerlo”, reveló una importante fuente de La Libertad Avanza a Infobae.

“La idea es retomar experiencias de las provincias y centralizar criterios después del 20 de marzo”, sostuvo una fuente del ecosistema libertario.

Es que detrás de la necesidad de elevar el nivel de los referentes del partido se esconde la determinación de ampliar la representación a nivel nacional rumbo al 2027 por lo que este año apostaran a reforzar la presencia en el interior. Atentos a la posibilidad de que los gobernadores desdoblen las elecciones, en las filas libertarias prometen que atenderán las alianzas trazadas, pero anticipan que de anticipar los comicios competirán con los propios en todos las provincias sin importar el sintonía con los gobiernos provinciales. “Si adelantan, tenemos obligación de presentar listas”, afirmó una voz al respecto.

Pasados los primeros dos años de gestión, y luego de haber conquistado la personería jurídica, La Libertad Avanza vio validada en octubre la estrategia que lleva el sello de Karina Milei y la colaboración del titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del espacio, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

Reunión de los titulares de LLA a nivel nacional convocada por la presidenta del espacio, Karina Milei

“La demostración de octubre es que la gente sigue confiando en la marca por eso tenemos que trabajar para potenciarla y llevar el modelo de Milei a todos lados”, argumentó a este medio un dirigente del espacio.

Pasada la primera reunión partidaria convocada por la menor de los Milei, en la que los referentes provinciales se llevaron el mandato de impulsar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todas las legislaturas, en la mesa nacional maduran la posibilidad de repetir una vez por mes las reuniones con las autoridades provinciales del partido para mantener aceitada las instancias de debate internas.

En paralelo, el Poder Ejecutivo tiene entre su lista de prioridades el envío al Congreso de una reforma política que modifique el sistema de votación actual. Para eso, aspiran a eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el régimen de partidos políticos, entre otros puntos.

