La Libertad Avanza prepara un acto en Suipacha como puntapié inicial para disputarle PBA a Kicillof

Acto libertario en La Plata (Aglaplata)

De cara a las elecciones del 2027, en la que van a intentar conquistar la provincia de Buenos Aires, las autoridades de La Libertad Avanza están planificando un nuevo acto en territorio bonaerense, al que fueron convocados dirigentes y militantes locales, además de Javier y Karina Milei, que podrían ser los oradores principales.

Aunque será una muestra más de músculo político en el distrito gobernado por Axel Kicillof, que hoy aparece como el principal -y casi único- referente de la oposición, los organizadores del evento aseguran que será solamente una “jornada de capacitación política y educativa” y no un encuentro de campaña.

De hecho, la reunión se da en el marco de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político (EFDAP), a través de la cual el Gobierno busca formar a los futuros cuadros y consolidar su presencia en la zona.

El acto de lanzamiento del programa 2026 de esta institución se realizará el próximo 25 de abril y, al igual que el año pasado, tendrá como sede la ciudad de Suipacha, en el interior provincial.

Pareja está a cargo de la organización (Gustavo Gavotti)

Tanto el Presidente como la secretaria general fueron invitados, pero todavía no precisaron si van a poder asistir: “Se va preparando todo sin esa confirmación, que depende de sus respectivas agendas, porque si no se estira mucho en el tiempo y se retrasa todo”, explicaron.

Quien está impulsando y coordinando todo para el evento es el armador bonaerense de LLA, el diputado nacional Sebastián Pareja, quien espera reunir unas dos mil personas, 500 más que en el 2025.

De acuerdo con lo que detallaron a Infobae fuentes del partido, la actividad comenzará a las 9:00 y se extenderá durante toda la jornada, con la participación de referentes y equipos de los 135 municipios.

La convocatoria está dirigida a equipos académicos, coordinadores seccionales y distritales, legisladores, concejales, consejeros escolares y actores políticos del espacio.

La apertura estará a cargo de Pareja, en su rol de titular del espacio en PBA, y continuará con los discursos de bienvenida de la diputada nacional y coordinadora Ejecutiva de EFDAP, Miriam Niveyro, y del senador provincial Luciano Olivera.

Javier y Karina Milei fueron invitados (Gustavo Gavotti)

A lo largo del día, “se establecerá la metodología de trabajo que fija claros objetivos para el año” y también habrá un programa especial dirigido a la totalidad de concejales y consejeros escolares.

Según destacaron los organizadores, en el 2025 se capacito a más de 4000 dirigentes con el programa “conocer para legislar”, con el que se enseñó sobre las principales reglas internas de cada institución.

En este nuevo ciclo lectivo, en tanto, el foco estará puesto en nuevas iniciativas relacionadas con comunicación, liderazgo y oratoria; técnica legislativa y transformación de los sistemas de salud y educación.

“La Escuela de Formación Debate y Análisis Político en una iniciativa de formación de líderes en lineamientos estratégicos, organización territorial y comunicación política y preparar a los integrantes de LLA PBA para dirigir los destinos de los bonaerenses en 2027″, remarcaron quienes están preparando el evento.

Si es que finalmente no participan ni Javier ni Karina Milei, el encuentro concluirá con un acto de cierre previsto para las 17:00, encabezado por Niveyro y Pareja, en el que “se pondrá en valor el rol de la formación y la batalla cultural como pilares del proyecto político en la Provincia”.

El encuentro en Suipacha del 2025

El acto se llevará adelante en un salón ubicado sobre la calle 25 de mayo al 272, en el corazón de Suipacha, misma lugar donde se realizó el año pasado.

En junio del 2025, en la previa de las elecciones legislativas provinciales, el Presidente encabezó el denominado “congreso libertario” que se hizo en La Plata, en el que criticó duramente a Kicillof, a quien calificó como “pichón de Stalin”.

Posteriormente, en noviembre, después de la derrota del oficialismo en los comicios bonaerenses y el triunfo en los nacionales, la secretaria general hizo lo propio en Mar del Plata, donde empezó a planificar la estrategia legislativa del partido y, al mismo tiempo, comenzó a disputar poder en la provincia de Buenos Aires.