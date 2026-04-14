Estos aeropuertos de Estados Unidos encabezan el ranking de los más estresantes para viajar en 2026

El último ranking de Mozio posiciona al Aeropuerto O’Hare de Chicago como el más estresante de Estados Unidos en 2026, según puntualidad y costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis más reciente sobre terminales aéreas en Estados Unidos identificó los once aeropuertos más estresantes del país, con base en factores como puntualidad, tarifas y tiempo de acceso, una clasificación que afecta a millones de pasajeros durante la temporada alta de viajes. El informe, publicado el 14 de abril de 2026, analiza datos de tráfico y demoras, así como los costos asociados a la experiencia aeroportuaria, lo que es relevante para viajeros frecuentes y autoridades que buscan mejorar la eficiencia de la infraestructura aérea nacional.

Según informó la revista de viajes Travel + Leisure, el estudio fue realizado por la empresa internacional de movilidad Mozio. El reporte, compartido con el medio estadounidense, utiliza estadísticas de salidas puntuales, precios diarios de estacionamiento y minutos necesarios para llegar desde el centro de las principales ciudades hasta cada aeropuerto. Además, el documento incluye declaraciones institucionales acerca de la gestión aeroportuaria en la experiencia del usuario.

El contexto del informe corresponde a una etapa de recuperación y crecimiento del tráfico aéreo en Estados Unidos, con incrementos en el número de pasajeros y operaciones en los principales aeropuertos. El Departamento de Transporte y la firma global de datos de aviación OAG han reportado aumentos en las demoras y la congestión, fenómeno que ha motivado la implementación de nuevas estrategias de movilidad y una mayor vigilancia de los indicadores de servicio en las terminales más transitadas del país.

¿Cuáles son los aeropuertos más estresantes de Estados Unidos según el ranking 2026?

De acuerdo con la investigación de la empresa internacional de movilidad Mozio, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD) encabeza el listado de terminales con mayores complicaciones para los usuarios. El estudio, citado por Travel + Leisure, señala que solo el 74,6 % de los vuelos en O’Hare despegan con menos de 15 minutos de retraso, mientras que el costo diario de estacionamiento asciende a USD 43. El trayecto entre Union Station, en el centro de Chicago, y el aeropuerto puede requerir hasta una hora.

En la segunda posición se ubica el Aeropuerto LaGuardia (LGA) en Nueva York, donde las tarifas de estacionamiento alcanzan los USD 80 diarios y el traslado desde Times Square demanda cerca de 60 minutos. El tercer lugar es compartido por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), ambos también ubicados en la región metropolitana de Nueva York.

El listado completo, según la compañía responsable del análisis, es el siguiente:

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD)

Aeropuerto LaGuardia (LGA)

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)

Aeropuerto Internacional de Denver (DEN)

Aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y Aeropuerto de Dallas-Fort Worth (DFW)

Aeropuerto Internacional de Los ángeles (LAX)

Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW), Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH) y Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)

La revista Travel + Leisure destaca que la clasificación pondera variables como puntualidad, costos y conectividad con el centro urbano.

El análisis de congestión y demoras destaca que la duración del traslado desde el centro de las ciudades a los aeropuertos llega hasta una hora en casos como O’Hare y LaGuardia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores determinan el nivel de estrés en los aeropuertos de Estados Unidos?

El informe elaborado por la empresa internacional de movilidad Mozio identifica tres factores principales que inciden en la experiencia de los viajeros: retrasos en las salidas, costos elevados de estacionamiento y duración de los traslados hasta las terminales. En el caso de O’Hare, la proporción de vuelos con demoras superiores a 15 minutos supera el 25 %, según los datos publicados. Además, la distancia entre el aeropuerto y el centro de la ciudad aumenta la dificultad para los pasajeros en jornadas de alta demanda.

En Nueva York, LaGuardia presenta los precios de estacionamiento más altos de la clasificación, con USD 80 diarios. El acceso desde el centro de la ciudad requiere cerca de una hora, según la investigación realizada por Mozio. Newark ofrece un trayecto más breve, de aproximadamente 30 minutos desde Manhattan, aunque el estacionamiento cuesta USD 70 por día.

La integración mediante transporte público marca una diferencia en Newark y JFK, donde existen redes ferroviarias que enlazan las terminales con el centro de Nueva York, acorde a la información recopilada por Mozio.

¿Cómo influye la puntualidad en la experiencia de los usuarios y cómo se posicionan los aeropuertos en tráfico aéreo?

La puntualidad es uno de los principales indicadores de calidad en la operación aeroportuaria. Según datos citados por Travel + Leisure, solo el 74,6 % de los vuelos en O’Hare despegan dentro del margen considerado como tolerable. En el caso del Aeropuerto de Dallas-Fort Worth (DFW), la tasa de salidas puntuales es todavía menor, con 69,5 % de los vuelos despegando en horario.

Las demoras afectan la planificación de conexiones, la llegada a destinos y la gestión del tiempo de los viajeros, especialmente en temporadas de alta ocupación o en rutas con alternativas limitadas. La firma global de datos de aviación OAG reportó que en 2025 O’Hare fue el tercer aeropuerto con mayor tráfico en Estados Unidos, con 50,5 millones de asientos ofertados. Solo Atlanta (ATL) y Dallas-Fort Worth (DFW) registraron un volumen superior.

Las autoridades y operadoras mantienen proyectos de infraestructura para enfrentar la congestión y mejorar la percepción del servicio en los aeropuertos principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué reacciones oficiales generó el informe sobre los aeropuertos más estresantes?

La puntualidad y la facilidad de traslado han sido subrayadas tanto por autoridades como por representantes de la industria. Nicole Kerr, directora ejecutiva de Mozio, declaró al medio estadounidense: “Al aterrizar en el aeropuerto, lo último que desean los pasajeros es un largo tiempo de traslado hasta su destino. Lamentablemente, los viajeros que salgan del aeropuerto O’Hare de Chicago tendrán que esperar aproximadamente 60 minutos para llegar al centro de la ciudad”.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha publicado en sus informes anuales la influencia de la congestión y los retrasos en la percepción del servicio aeroportuario. Las operadoras y las autoridades locales mantienen proyectos para mejorar la infraestructura, aunque las cifras divulgadas por Mozio reflejan que persisten desafíos logísticos en las principales terminales.

¿Por qué algunos aeropuertos logran mejores posiciones en el ranking 2026?

El informe muestra que la combinación de baja puntualidad, altos costos y traslados largos es común en las terminales que encabezan la lista. En contraste, los aeropuertos que figuran en posiciones más bajas del ranking presentan mejores tasas de puntualidad, precios más competitivos de estacionamiento y mejor integración con el transporte público, principalmente por la menor densidad poblacional de las ciudades en que se ubican o un diseño urbano que favorece el acceso eficiente.

Los aeropuertos de Fort Lauderdale-Hollywood y Dallas-Fort Worth comparten la quinta posición, mientras que Los ángeles (LAX), Detroit (DTW), Houston (IAH) y Miami (MIA) cierran el listado de terminales evaluadas. Las diferencias entre estos aeropuertos se explican por la combinación de variables logísticas y operativas contempladas en el estudio.