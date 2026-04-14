Política

Elisa Carrió criticó al Gobierno, a Adorni y a Mauricio Macri: “La gente no quiere ir al pasado, pero el presente le resulta intolerable”

Referente de la Coalición Cívica, pero alejada de la actividad política, la exdiputada analizó la gestión presidencial de Javier Milei. Además, pronunció una filosa reflexión sobre el líder de PRO

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Elisa Carrió junto a su custodio
Elisa Carrió junto a su custodio

La dirigente emblema de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió hoy a la situación política y social del país. En una entrevista, la exlegisladora nacional analizó el presente del gobierno de Javier Milei, cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y expresó su desilusión respecto de la figura de Mauricio Macri.

La gente está cambiando, pero no sé a dónde va. Yo creo que no quiere ir al pasado, pero tiene mucha angustia y el presente ya le resulta intolerable”, planteó la exdiputada nacional en declaraciones a Radio Mitre. En esta línea, agregó que “puede ser que esté pasando en el mundo esta moda de los extremos” y, para fundamentarlo, puso como ejemplo la “derrota espectacular” de Viktor Orbán en Hungría, y la “imprevisibilidad que ha generado (Donald)Trump” por la guerra en Medio Oriente.

“El lenguaje bestial, por ejemplo, de nuestro presidente cuando dice lo que les dice a los periodistas es una cosa que yo nunca he visto. Igual, me parece que es una moda que ha pasado, que la gente no puede seguir escuchando ese lenguaje bestial. Así que, por un lado, tenemos eso; por el otro lado tenemos la caída de la clase media”, consideró Carrió.

En relación al gobierno nacional, dirigió sus críticas hacia Adorni, a quien relacionó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y cuestionó el funcionamiento interno de Casa Rosada: “Adorni es Karina. Ellos tienen su grupo y lo van a mantener”, afirmó. Luego profundizó: “Casos como los de Adorni los vi siempre, llegan de una manera, al otro día se sienten importantes, al tercer día tienen unos trajes que no sabés cuánto valen, al otro día te miran por arriba. Te juro por Dios que es así. Viste que Adorni miraba por arriba a los periodistas. Al cuarto día te dicen: ‘No sos periodista’. Al quinto día ya quieren jugar al golf, al sexto día ya se quieren ir a Punta, al octavo ya quieren tener un departamento en otro lugar que no sea donde compraron. Esto es calcado”.

Elisa Carrió y Mauricio Macri, en una foto de archivo (NA)
Elisa Carrió y Mauricio Macri, en una foto de archivo (NA)

Consultada sobre Mauricio Macri, exaliado político en Juntos por el Cambio, Carrió respondió: “No pienso. Hay cosas que uno no tiene que pensar, porque no hay que ocupar el pensamiento en cosas que no son necesarias. Lo que sí tengo es una gran desilusión por cómo destrozaron Juntos por el Cambio, con lo cual fuimos a la experiencia de Milei. La ida a Milei es una responsabilidad de Macri. Entonces, yo prefiero no opinar más”, sostuvo.

En cuanto a la situación política, Carrió agregó que la fragmentación de la coalición opositora y la crisis social y económica actual general que, aunque hay movimientos políticos y reconfiguraciones ante las próximas elecciones, todavía no se puede anticipar la dirección que tomará la sociedad: “La gente está distinta desde hace un mes ahora; por lo menos en la calle, porque la angustia está llegando... No es lo mismo que hace tres meses, y no puedo decirte por qué”.

En este mismo sentido, Carrió se manifestó ayer en el canal de streaming “Gelatina”, donde apuntó contra Adorni, dijo que “es todo muy ridículo” y se preguntó: “¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?”. A su vez, aseguró que se trata de una “corrupción de Almodóvar”, en referencia al cineasta español. “El tipo se gastó un mes de estadía en Punta del Este, de estadía digo de gastos, de estadía, y de compra y de todos, en un pasaje”, se escandalizó.

Además, ante la pregunta sobre si el jefe de Gabinete es o no “corrupto”, respondió sin dejar margen de duda: “Pero obvio. Es el ascenso social por excelencia que yo lo vi en la Cámara de Diputados”.

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