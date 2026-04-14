Intendentes marcharon al Ministerio de Economía por fondos y obras paralizadas

El petitorio presentado solicita la reactivación de obras públicas, el pago de transferencias pendientes y la actualización del precio de los combustibles

Intendentes de distintas partes del país, principalmente de la provincia de Buenos Aires y nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), realizaron una movilización este mediodía hacia el Ministerio de Economía, frente a Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue entregar un petitorio dirigido al ministro Luis Caputo. La convocatoria responde a la exigencia de fondos, obras y la distribución de recursos retenidos.

La movilización involucró a intendentes de diversos partidos, aunque predominó la representación del peronismo bonaerense. Los jefes comunales se agruparon en la puerta del Ministerio de Economía y se prepararon para entregar en mano un documento que detalla los principales reclamos. Según informaron voceros de la FAM, el petitorio no fue recibido por Caputo, debido a que se encuentra en la disertación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Fernando Espinosa, intendente de La Matanza y presidente de la FAM, encabezaron la delegación junto a referentes como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y diputada electa de la Provincia de Buenos Aires. Asimimo, asistieron autoridades bonaerenses como Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, y Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense.

Qué reclaman los intendentes en la protesta frente al Ministerio de Economía

De acuerdo con el borrador del documento, la principal demanda de los intendentes consiste en el pedido al Gobierno nacional de transferencias de fondos pendientes vinculadas a obras públicas. Solicitan también el restablecimiento del precio de los combustibles al nivel del primero de marzo y la distribución de fondos retenidos por el impuesto a los combustibles líquidos.

El texto especifica: “La suma retenida en concepto de impuesto a los combustibles líquidos asciende actualmente a seis coma uno billones de pesos”, precisó Federico Mayol, periodista de Infobae en Vivo Al Mediodia. La cifra solicitada por los intendentes tienen como destino la infraestructura y obras en municipios de todo el país. Este monto, según los jefes comunales, corresponde a fondos cuya finalidad original era financiar obras federales a través de la coparticipación.

Intendentes de la Federación Argentina de Municipios se movilizaron al Ministerio de Economía para exigir la liberación de fondos retenidos por la Nación (captura de pantalla)

Desde la FAM enfatizan la reducción de transferencias nacionales y el recorte en los giros de fondos. Además, advierten: “Existe preocupación por la caída en la recaudación, lo que afecta la coparticipación y compromete el pago de aguinaldos en varias provincias y municipios”.

Quiénes participan de la movilización y qué motivó la medida

De acuerdo con el análisis de la FAM, es la primera vez en más de dos años que intendentes de todo el país se congregan para reclamar directamente ante el Ministerio de Economía, evitando canalizar su demanda a través de los gobernadores provinciales. Esto se debe, según los protagonistas, a que los mandatarios provinciales suelen recibir reclamos que dependen en realidad del Gobierno nacional, como la demora en la entrega de alimentos y medicamentos, y la falta de ejecución de obras públicas.

Según lo transmitido pro Mayol, los funcionarios municipales puntualizan en el mensaje transmitido que tiene como principal receptor al Gobierno Nacional. “Queremos que quede claro que el reclamo es directo a la Nación y no a los gobernadores, para evitar confusiones y costos políticos injustos. Esto es lo que dicen los intendentes”, transmitió el periodista.

Antecedentes y contexto del reclamo por fondos federales

Este reclamo nace en el marco de una política del Gobierno nacional orientada a recortar transferencias y paralizar la obra pública, según sostuvieron los intendentes movilizados. En 2023 se presentó en el Congreso un proyecto para actualizar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos; sin embargo, este quedó sin tratamiento y genera uno de los principales puntos de reclamo en la protesta. La FAM considera que la situación se agrava por la retracción en la recaudación, lo que limita el flujo de fondos destinados a las provincias y municipios.

Los intendentes sostuvieron que la caída en la coparticipación afecta la gestión local y el financiamiento de servicios básicos, sobre todo ante el inminente pago de aguinaldos a mitad de año. El petitorio entregado este mediodía reclama medidas “urgentes” para liberar los fondos retenidos, actualizar los valores para compra de combustibles y reactivar las transferencias extraordinarias, conocidas como ATN.

En las puertas del Ministerio de Economía, los representantes municipales posaron para los medios tras la lectura del documento y reiteraron el pedido de una instancia formal de diálogo.

“No vamos a irnos sin dejar constancia formal de nuestro reclamo en la mesa de entradas del Ministerio”, señalaron desde la conducción de la FAM. La movilización permanece frente a la sede de Economía y las autoridades comunales esperan una respuesta a sus demandas.

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