Política

Kicillof no intercede en la disputa por su sucesión: danza de nombres, recelos y el factor Ferraresi

El ministro Larroque -ministro provincial y armador político del gobernador- propuso al intendente de Avellaneda para 2027. Su nombre se suma a una larga lista dentro del peronismo. El mandatario pidió que las candidaturas “se sostengan con discusiones”

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Julio Alak junto a Axel Kicillof
Entre intendentes y funcionarios, son varios los nombres del peronismo para suceder a Kicillof

“Para continuar esta enorme gestión en la Provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi”. Con esa simple descripción, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, promovió esta semana al intendente de Avellaneda como otro de los nombres posibles del peronismo para la sucesión bonaerense. Las palabras de Larroque rápidamente se esparcieron y amplió la lista de posibles. Por lo pronto, Kicillof, que en los próximos días empezará a dar señales desde la conducción del PJ bonaerense, sostiene estar abierto a todas las posibilidades.

Larroque postuló a Ferraresi durante un acto en Avellaneda en el que se inauguraron dos sedes del programa Envión y las nuevas oficinas de la Liga Deportiva del distrito. En su discurso, el ex secretario general de La Cámpora -hoy uno de los armadores políticos de Kicillof- ungió también al gobernador: “Lo que hicieron Axel y Jorge es más que épico, es milagroso. Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel”.

Si bien Kicillof trata de no explicitar que está trabajando para llegar competitivo a una candidatura presidencial en 2027, los distintos pasos que viene dando y los movimientos de quienes lo rodean dificultan no imaginar ese escenario. “Es prematuro”, repite. Esta semana, en el marco del lanzamiento de la línea Educación y Ciencia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), pidió que si el peronismo vuelve a Casa Rosada sea sin discusiones internas como sucedió en el período de Alberto Fernández.

Larroque apoyó a Ferraresi para ser gobernador de Buenos Aires
Larroque junto a Ferreresi

A la par de sus movimientos de carácter federal, en la provincia de Buenos Aires también hay señales atadas a su sucesión. Consultado al respecto, días atrás, dijo: “Hay varios candidatos para sucederme como gobernador o sectores que están pensando en tener candidaturas. Siempre he dicho que es importante que las candidaturas vengan sostenidas también por discusiones, estamos en ese proceso”.

“Es prematuro hoy ver si va a haber una propuesta única o varias propuestas”, contestó Kicillof en el marco de una conferencia de prensa en La Plata. “Yo estoy abierto a todas las posibilidades, pero cada sector también está resolviendo cómo lo va a llevar adelante”, amplió.

A la par, intendentes y funcionarios van moviéndose. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, participará este martes de la foto que intendentes de distintos puntos del país, pero principalmente de la provincia de Buenos Aires, generarán en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación. El objetivo es hacer un reclamo por la situación financiera que atraviesan los distritos producto de la suba del combustible y la caída en la transferencia de recursos nacionales, tanto a las provincias como consecuentemente a los municipios. La decisión de marcar presencia en la puerta del ministerio que comanda Luis Caputo partió de la conducción de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que lleva adelante el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. “Fernando tiene el termómetro de lo que pasa en el Conurbano, pero en la videollamada quedó claro que el interior está igual de asfixiado. Él fue quien sintetizó la indignación generalizada al señalar que el Gobierno Nacional recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no los está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas”, advirtió uno de los intendentes que participó del zoom de la FAM en la tarde noche del miércoles en la que se definió ir a Economía el próximo martes.

Bianco, Katopodis e intendentes peronistas le dejan petitorio a Luis Caputo en el ministerio de Economía
El peronismo prepara una foto frente al Ministerio de Economía

Katopodis integra una amplia lista que por ahora tiene a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; de Quilmes (en uso de licencia), Mayra Mendoza; de La Plata, Julio Alak; de Lomas de Zamora, Federico Otermín y de Merlo, Gustavo Menéndez, ya decididos a ser parte de la discusión y con algunas acciones en ese sentido.

También hay otros nombres que dieron algunas señales tiempo atrás, hoy están con un perfil un poco más bajo, pero no se descarta que más llegado el momento electoral reaparezcan en la danza de nombres como el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini o de Pilar, Federico Achával.

Como contó Infobae, en el Frente Renovador de Sergio Massa, el ex ministro de Economía ansía que el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, sea la opción del espacio. Por el momento, Massa descarta ser candidato en PBA el año que viene.

Mayra Mendoza reunión PJ Quilmes
La diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza; una de las opciones del kirchnerismo para la gobernación bonaerense

Además, quien también se mantiene en movimiento escoltando al gobernador en toda actividad es el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Aferrado a las obras del Organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU) y el desarrollo del Programa Puentes —dos áreas y programas que dependen de su ministerio— podría ser una de las apuestas del propio kicillofismo. De toda la lista, hay más de un nombre del MDF. En este sector se esfuerzan para que no se desate una interna.

El PJ de Kicillof, de Magario y de Alak

En medio de los escenarios que van asomando en la discusión por la candidatura a la gobernación bonaerense dentro del peronismo, también está el nuevo funcionamiento del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Desde el 15 de marzo de este año y luego de las internas por el control de los PJ en 16 distritos, Kicillof es el presidente del partido.

La llegada del mandatario fue con una negociación larga, que decantó en que Máximo Kirchner dejara la presidencia del partido para pasar a tener el control del Congreso partidario. En el kirchnerismo dejan correr con cierta perspicacia que el mandatario bonaerense aún no tomó posición del partido a casi un mes del inicio de su mandato.

Axel Kicillof, Gabriel Katopodis y Julio Alak
Axel Kicillof y Julio Alak

Según pudo saber este medio, el nuevo esquema del PJ está trabajando en la realización de una reunión del Consejo partidario con Kicillof a la cabeza para las próximas semanas. Por lo pronto, tendrán un rol preponderante la vicegobernadora, Verónica Magario y el intendente de La Plata, Julio Alak.

El jefe comunal de la capital bonaerense, dijo Kicillof, estará a cargo de cursos de capacitación dentro del partido. Además planteó que también se fomentarán nuevas afiliaciones; algo que suele suceder en cada cambio de mando de la presidencia partidaria.

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