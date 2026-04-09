El gobernador de Neuquén justificó la abstención en la votación de la Ley de Glaciares: “Había que hacer un estudio más profundo”

Rolando Figueroa: “Vaca muerta es una roca, una condición necesaria, pero no suficiente” (Infobae a las Nueve)

El gobernador Rolando Figueroa defendió la abstención de Neuquén en la votación de anoche en Diputados de la Ley de Glaciares, por parte de la legisladora Karina Maureira (La Neuquinidad) y remarcó la necesidad de un mayor debate al respecto.

El gobernador aclaró: “Nosotros nos abstuvimos. En nuestro partido considerábamos que había que hacer un estudio más profundo, por lo menos en nuestra provincia”. Y explicó que esta postura no constituía una oposición ni una adhesión automática, sino la necesidad de análisis: “No estamos ni a favor ni en contra, pero teníamos que estudiarlo más”.

“No estamos ni a favor ni en contra, pero teníamos que estudiarlo más”, dijo Figueroa sobre el voto de abstención de anoche (RS Fotos)

Al explicar las razones detrás de la abstención, remarcó: “Sí vemos lados positivos que ratifican de alguna manera las potestades provinciales con el tema medioambiental, pero creíamos que necesitábamos un poco más de estudio y planteábamos un poco más de tiempo. No se llevó el debate un poco más de tiempo, entonces nos abstuvimos”.

Sobre la posibilidad de presiones desde el Gobierno nacional para que Neuquén acompañara la ley, Figueroa respondió: “No, es muy respetuoso. Nosotros somos un partido provincial independiente, solo tenemos ese horizonte, o al menos mi proyecto es solo ese horizonte”.

Figueroa consideró que "no podíamos tomar una posición sin tener todas las herramientas para evaluar si era favorable o no" (RS Fotos)

El gobernador insistió en la necesidad de cautela frente a legislaciones ambientales: “No podíamos tomar una posición sin tener todas las herramientas para evaluar si era favorable o no”. Añadió: “Considerábamos que había mitad de biblioteca para un lado, mitad para el otro”.

Vaca Muerta: el impacto concreto y el empleo

Durante la entrevista en Infobae a las Nueve, equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Figueroa detalló la compleja realidad social, económica y política en torno a Vaca Muerta, el empleo y la migración en Neuquén.

Consultado sobre la imagen de Vaca Muerta como motor de crecimiento, Figueroa diferenció la realidad: “Muchas veces desde acá se mira que Vaca Muerta es como una lámpara de Aladino, que uno la frota y sale riqueza. Y es muy distante a todo eso. Vaca Muerta es una roca, es una condición necesaria, pero no suficiente”.

Sustentabilidad social, cuidado ambiental y respeto en la planificación, las bases de Vaca Muerta, según el gobernador neuquino (Shutterstock)

Explicó que el desarrollo no es automático: “Hay que armar muchas otras cosas para que un proyecto económico pueda ser exitoso: sustentabilidad social, cuidado ambiental y ser muy respetuoso en la planificación, con lo cual no nos sobra trabajo”.

En cuanto al aporte económico de Vaca Muerta, remarcó: “El derrame de la coparticipación llega a todos lados, porque de todo lo que ganan las empresas, el 52,66% se reparte al resto de las provincias, por un coeficiente de coparticipación, por todos los impuestos nacionales. A Neuquén ahí le toca solo el 1,72 %”.

Y sobre inserción laboral y migración, Figueroa precisó la importancia de la formación: “Para que alguien pueda acceder a trabajo en Vaca Muerta se tiene que formar. Nosotros tenemos un instituto, que es el más moderno del mundo, que hemos creado con la industria, estamos muy orgullosos, pero requiere mucha formación”.

Y en cuanto a las prioridades de gestión, el gobernador expresó: “Estamos focalizados en sacar gente del desempleo, neuquinos, sacar gente de la pobreza, neuquinos, llevar servicios a la gente de Neuquén, porque vivíamos muchas injusticias. Cuando asumimos, por ejemplo, Añelo, que es uno de los lugares donde Vaca Muerta produce, no tenía gas natural”.

"Hay que ser muy prudentes, hay que formarse, no se puede ir sin trabajo a Neuquén", dijo Figueroa

Al referirse a la presión migratoria, aportó cifras: “En el año 2025 nacieron 6000 chicos en Neuquén y tuvimos 21 mil migrantes. Es una provincia que recibe con los brazos abiertos, pero hay que ser muy prudentes, hay que formarse, no se puede ir sin trabajo a Neuquén". Y amplió: “Si llegan con trabajo, pueden trabajar. El tema es si llegan sin trabajo, porque pasa a ser una persona que también tiene necesidades en un determinado lugar”.

Coparticipación, infraestructura y políticas públicas

Al referirse a la gestión provincial de infraestructura y recursos, el gobernador afirmó: “Cuando disminuyó el precio del petróleo, disminuimos los costos y empleados, lo pensamos como si fuese una empresa, disminuimos un 87 %, gastos innecesarios y comenzamos a buscar financiamiento inteligentemente”, aseveró.

Y detalló sobre el impacto fiscal: “El 15 % de nuestros recursos es coparticipación federal. Del resto, la mitad es regalías y la otra mitad es recaudación propia”.

En relación a la obra pública, Figueroa sostuvo: “Estamos repavimentando la mitad con el Estado y estamos haciendo 850 kilómetros de rutas nuevas, muchas en la cordillera para promocionar el turismo”.

Y enfatizó el perjuicio de la reforma impositiva: “Al restablecer el impuesto a las ganancias, la renta de la cuarta categoría, los trabajadores patagónicos eran los que terminaban aportando y la devolución es la mitad. El dinero circulante fluía hacia otros lugares. Le pedimos que no apoye la parte tributaria porque nos castigaba a Neuquén y a todos los patagónicos”.

Sobre el voto de la ex legisladora neuquina Luclla Crexell, postulada como embajadora en Canadá, fue enfático: “Terminó votando completa esa ley, incluso el paquete tributario, que nos lastimó. Hoy cada trabajador tiene que pagar el impuesto a las ganancias y el circulante nos castiga porque no queda en la provincia, me parece incongruente para los neuquinos”.

El gobernador concluyó con una reflexión acerca del papel de Neuquén en el país: “Es la primera vez que somos una pata fundamental para el crecimiento de la Argentina. Entonces, si a Neuquén le va bien, estamos convencidos que vamos a ayudar a la Argentina y hemos tomado esto como un desafío generacional”.

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