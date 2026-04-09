El gobernador de Catamarca defendió la Ley de Glaciares: “No es un retroceso, al contrario”

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió la nueva Ley de Glaciares al afirmar que fortalece el control ambiental y otorga mayor federalismo a las provincias

En una entrevista exclusiva con Infobae al Regreso, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó que la nueva ley aportará federalismo y potenciará el desarrollo económico de las provincias mineras, asegurando que “la minería tiene el control ambiental más estricto”. El funcionario remarcó que la norma, aprobada en medio de un clima de división entre gobernadores, permitirá mayor inversión y generación de empleo en el sector.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Jalil defendió el rol de la minería, el petróleo, el gas y la agroindustria como motores de la economía argentina. “La Argentina necesita dólares para estabilizar la macroeconomía. El RIGI también ha sido muy importante y le ha dado un impulso”, puntualizó.

Raúl Jalil consideró que la ley minera garantiza control y federalismo

El gobernador sostuvo que la reforma cambia la lógica previa: “Esta ley viene a darle federalismo a las provincias, algo que había prácticamente fracasado con la mal llamada Ley de Glaciares”. Jalil enfatizó que la minería “tiene un proceso de audiencias públicas, de control muy estricto, el más estricto dentro de los sectores económicos”.

El gobierno de Catamarca percibe regalías del 3,5% de la minería, con fondos destinados a obras de infraestructura a través de un fideicomiso minero (Infobae en Vivo)

Frente a las críticas sobre el impacto ambiental, respondió: “Los recursos naturales pertenecen a las provincias de acuerdo a nuestra Constitución con la reforma del 94. Cada provincia tiene gente capacitada para llevar el control”.

Al ser consultado sobre el manejo de cuencas hídricas compartidas, Jalil aclaró: “Hay leyes nacionales que reglamentan las cuencas hídricas, inclusive cuando hay interjurisdicción. La Corte Suprema ya intervino en conflictos de intereses entre provincias”. El mandatario aseguró que Catamarca “entrega la declaración de impacto ambiental” en proyectos mineros y que “hay muchísimo control”.

El impacto económico de la minería en Catamarca: empleo, regalías y tecnología

Jalil destacó el efecto multiplicador de la minería en Catamarca: “Hemos superado la cantidad de empleo solamente con el litio, estamos en tres mil empleados directos y ocho mil indirectos”. Precisó que la provincia percibe regalías del 3,5% y que, además, “se suman algunos pedidos especiales” a las empresas para financiar obras de infraestructura.

Raúl Jalil subrayó que la minería cuenta con el control ambiental más estricto entre los sectores económicos y promueve audiencias públicas para garantizar la transparencia (Infobae en Vivo)

El gobernador detalló que se conformó un fideicomiso minero “donde determinamos las obras junto con las comunidades” y remarcó avances en localidades como Antofagasta, que ya cuenta con casi todo el asfaltado y obras de energía en marcha. “La minería tiene un efecto multiplicador mucho mayor que el petróleo o el gas”, subrayó, y consideró que el desafío pendiente es avanzar en valor agregado: “Nos falta avanzar en poder producir baterías. Lo que sí podríamos hacer y que hay que impulsar es la fabricación de baterías para acumulación de energía”.

La división entre gobernadores y la proyección para Catamarca

El contexto nacional está marcado por la fractura de posiciones entre mandatarios. Mientras el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó el primer amparo judicial contra la ley, otros como Jalil expresaron su apoyo. Respecto a la interna política, el gobernador catamarqueño señaló: “La agenda del peronismo siempre fue progresista en cuanto a la generación de trabajo, pero tiene que cambiar. Es un momento de acompañar”. Añadió que “la minería tiene que ser una política de Estado, así como la agroindustria y la ganadería”.

Sobre el efecto inmediato de la reforma, Jalil reconoció que “tal vez para Catamarca, Salta y Jujuy no era tan importante como para La Rioja, San Juan y Mendoza”, pero valoró que “abre una seguridad jurídica en la cual las provincias están capacitadas y están cerca de la obra”. Reafirmó que la minería será “muy importante para Catamarca y tenemos que defenderla”.

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