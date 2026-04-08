Política

Habrá una marcha afuera del Congreso mientras los diputados debaten la modificación de la Ley de Glaciares

La movilización está convocada para las 17 y estará conformada por ambientalistas, organizaciones sociales y partidos de izquierda que rechazan los cambios en la norma. El oficialismo busca permitir explotaciones mineras en áreas hasta hoy prohibidas

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Activista de Greenpeace en equipo de seguridad desciende junto a una pancarta con "DIPUTADOS NO TRAICIONEN A LOS ARGENTINOS" en un monumento de piedra
Organizaciones ambientales y sociales convocan a una marcha con antorchas y festival artístico con el lema 'La Ley de Glaciares no se toca'. (Sebastián Pani/Greenpeace)

Activistas, dirigentes, militantes y organizaciones ambientales y ciudadanos se preparan para movilizarse este miércoles 8 de abril frente al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares. La convocatoria está prevista para las 17 en la Plazoleta del Quijote, en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Desde allí partirá una marcha que busca expresar la preocupación por el impacto que tendría la modificación de la normativa sobre el acceso al agua dulce en Argentina.

La jornada fue anunciada en redes sociales bajo el lema “La Ley de Glaciares no se toca”, y contará con una marcha con antorchas, un acto central y un festival artístico hasta la medianoche. Los organizadores advierten que los cambios propuestos ponen en peligro a 7 millones de personas y a 36 cuencas hídricas consideradas vitales para la vida en distintas regiones del país. “Vení con tu antorcha, tu cartel y tus ganas de defender el territorio”, señala el comunicado difundido por referentes ambientales.

El contexto de la movilización se torna más tenso por la inminente votación en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo, según se informó, ya cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma. La sesión legislativa será transmitida en vivo en la plaza, donde los manifestantes prevén permanecer hasta que finalice el debate. La protesta se desarrollará mientras crece el clima de confrontación entre sectores que defienden la protección de los recursos naturales y quienes impulsan la flexibilización de la ley para permitir nuevas explotaciones mineras.

La movilización fue respaldada por dirigentes políticos y referentes del ambientalismo. El dirigente Luis Zamora, referente de izquierda, convocó a la ciudadanía a sumarse a la protesta frente al Congreso “para defender los Glaciares, el agua, es decir la vida, frente a los negocios empresarios extractivistas y contaminantes que promueven Milei y sus socios”, según su publicación en redes sociales.

Durante la mañana, la tensión se incrementó luego de una intervención de Greenpeace en el monumento a los Dos Congresos, donde varios activistas escalaron la estructura y desplegaron carteles con las leyendas “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”. Efectivos de la Policía de la Ciudad desalojaron a los manifestantes y labraron actas contravencionales, aunque los detenidos fueron liberados horas después. Uno de los activistas, desde el lugar, pidió que “los diputados no entreguen el agua de todos”.

Las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma representa una amenaza directa para la disponibilidad de agua potable, al permitir actividades extractivas en zonas actualmente protegidas por la Ley 26.639, vigente desde 2010. Según el documento que se leerá durante la jornada, la modificación implicaría “abrir la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege”, lo que comprometería el acceso al agua “un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional”, afirmó Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

El reclamo de los manifestantes se centra en la preservación de los glaciares y ambientes periglaciales, considerados reservas estratégicas de agua dulce. “El agua es vida y las reservas de agua dulce son el seguro que tenemos para el futuro”, remarcaron los convocantes en la invitación difundida por redes sociales, donde también se instó a la ciudadanía a no permitir que “Argentina sea el patio trasero del extractivismo global”.

El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares enfrenta a sectores que promueven la expansión de la actividad minera, bajo el argumento de la necesidad de inversiones y desarrollo económico, con organizaciones que consideran que la protección de los glaciares es indispensable para garantizar el acceso al agua y la vida de millones de personas en el país.

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