Política

El Gobierno llega a la primera sesión del año con las provincias contenidas, pero busca ampliar acuerdos

Las autoridades nacionales avanzaron con varios acuerdos en la previa de los primeros debates legislativos. Diego Santilli recibirá a un mandatario del norte justo antes de que se trate la Ley de Glaciares

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Los balcones de la fachada del Congreso de la Nación se iluminaron de color naranja, en la víspera del Día de la Concientización,
El oficialismo busca sus primeras victorias en el recinto (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Luego de varias semanas de trabajo previo y negociaciones, el Gobierno reestrena este miércoles el Congreso con la votación para la modificación de la Ley de Glaciares, que tendrá como protagonistas a las provincias, con las que las autoridades nacionales vienen teniendo gestos de acercamiento, no solo simbólicos, sino también concretos, con la entrega de fondos y acuerdos importantes.

Desde hace semanas, el ministro del Interior, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones con diferentes mandatarios locales para sumar apoyo a las reformas que tiene en carpeta el oficialismo, en el marco de una ambiciosa agenda legislativa.

Sin ir más lejos, este mismo miércoles, poco antes de que se trate el proyecto que ya tiene media sanción del Senado, el “Colo” recibirá en la Casa Rosada al jujeño Carlos Sadir, una figura influyente, por su cercanía con el radicalismo y porque el norte es una de las regiones más interesadas en que salga la norma para fomentar la actividad minera.

Distinto es el caso de la Patagonia, donde la situación es más compleja, ya que en muchas ciudades hay una gran presión social para rechazar la iniciativa, principalmente por ser lugares con importantes glaciares, como es el caso de Calafate, en Santa Cruz, con el Perito Moreno.

Santilli continúa con la ronda de reuniones con gobernadores (REUTERS/Agustin Marcarian)
Santilli continúa con la ronda de reuniones con gobernadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Es un símbolo acá. Además, ya somos extractivistas. Las mineras no tienen problemas en la provincia para su explotación en lugares permitidos y tienen cuencas donde explorar y extraer”, explicó a Infobae una fuente cercana al gobernador Claudio Vidal, que hasta el momento se mantuvo al margen de la discusión, aunque su diputado, José Luis Garrido, suele acompañar al oficialismo.

El de Chubut podría ser un caso testigo de las buenas relaciones que viene construyendo la gestión libertaria con distintos actores federales, ya que sus senadores votaron en contra del proyecto el año pasado, pero ahora, según pudo saber este medio, Ignacio “Nacho” Torres daría la orden de respaldarlo en la Cámara de Diputados.

Quienes lo conocen, aseguran que, en realidad, el mandatario chubutense siempre estuvo a favor de esta norma, pero que les dio libertad de acción a las legisladoras Andrea Cristina y Edith Terenzi, que terminaron oponiéndose.

Incluso, remarcan que durante las negociaciones en la Cámara alta, ayudó a activamente a Santilli a conseguir los votos de otros bloques para que el texto obtuviera la media sanción.

A finales de marzo, el patagónico se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y firmó un convenio histórico mediante el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se comprometió a saldar una deuda de más de 48 mil millones de pesos con la caja previsional de su provincia.

Maximiliano Pullaro y Sandra Pettovello acordaron el pago de la deuda que ANSES tiene con Santa Fe
Maximiliano Pullaro y Sandra Pettovello acordaron el pago de la deuda que ANSES tiene con Santa Fe

Más recientemente -en las últimas horas, de hecho-, se alcanzaron acuerdos similares con Santa Fe, por $120.000 millones que van a ser pagados en doce meses, y con Corrientes, por $40 mil millones.

Si bien no son distritos especialmente involucrados en el debate por la ley de glaciares, sus respectivos gobernadores, Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés, son dirigentes con peso en la UCR.

A estas medidas se le suma el sistema de adelantos de coparticipación que la Nación habilitó el lunes y que también era un viejo reclamo de los mandatarios locales, que vienen protestando por la caída en la recaudación y la falta de fondos para hacer frente a sus compromisos.

Las transferencias anticipadas, sin embargo, no alcanzan a todo el país, sino que el listado de beneficiarios incluye únicamente a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, territorios que, en mayor o menos medida, tienen cierto vínculo con la Casa Rosada.

El propio presidente Javier Milei visitó semanas atrás la última de esas provincias, para participar del Foro Económico del NOA, y se fotografió con el gobernador local, Osvaldo Jaldo, luego de algunas tensiones.

Jaldo Milei
Milei con Jaldo

Es que, antes de ese viaje, La Libertad Avanza les había reclamado a las autoridades tucumanas la renuncia al ministro del Interior, Darío Monteros, tras el violento ataque de un militante de su entorno al diputado nacional Federico Pelli.

Además de este proyecto, La Libertad Avanza planea impulsar en las próximas semanas otras reformas, como el paquete para fortalecer la propiedad privada, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos, cambios en el financiamiento universitario y discapacidad, y la recientemente agregada ley de salud mental, entre otras.

Luego de todas estas negociaciones y gestos de acercamiento, el Gobierno se prepara este miércoles para su primera batalla parlamentaria de estas sesiones ordinarias, con un panorama que, a priori, aparece como favorable.

No solo tendría los votos como para terminar de aprobar la norma sobre los glaciares, sino también para rechazar un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que tiene preparado el kirchnerismo, en medio de los escándalos que rodean al funcionario por las denuncias de enriquecimiento ilícito.

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