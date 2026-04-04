Caso $LIBRA: los audios entre los hermanos Novelli revelan la euforia y la presión que se vivió antes del lanzamiento de la criptomoneda

Mauricio Novelli motiva a su hermana y le dice que puede ser millonaria: "literalmente te estoy diciendo: esta, esta es tu posibilidad de ser millonaria"

En el marco de la investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, peritajes informáticos incorporados al expediente revelaron conversaciones privadas entre Mauricio Novelli y su hermana, María Pía Novelli, que aportan un nuevo ángulo sobre el funcionamiento interno de su entorno, las expectativas económicas ligadas al proyecto y la presión con la que se vivieron las semanas anteriores. “Literalmente te estoy diciendo: esta, esta es tu posibilidad de ser millonaria”, le asegura Mauricio a María Pía, en uno de los intercambios de WhatsApp. En uno anterior, más duro y hasta por momentos en tono cínico le dice a su hermana: "Es decir, vos comportándote así sos más un pasivo que un activo para la empresa. ¿Por qué? Porque sos carísima”.

La causa, que tiene como eje el lanzamiento y posterior colapso del token promovido públicamente por el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025, investiga una posible maniobra fraudulenta que habría generado pérdidas millonarias a inversores. El activo digital, creado horas antes de su difusión oficial, experimentó una suba abrupta seguida de un desplome, en un esquema que despertó sospechas por la concentración de tenencias y la velocidad de las operaciones.

En ese contexto, el análisis forense de dispositivos secuestrados a Mauricio Novelli permitió reconstruir intercambios con distintos actores de la trama —entre ellos el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y el CEO de KIP Protocol, Julian Peh—, así como conversaciones familiares que, si bien no refieren de manera directa al lanzamiento de $LIBRA, evidencian el clima interno y las dinámicas económicas del grupo.

Javier Milei participa en una clase sobre criptomonedas, como parte de la oferta académica de Mauricio Novelli, visible en una pantalla con diversos logotipos de monedas digitales. (Captura de video)

Los peritos del Ministerio Público Fiscal señalaron, además, que en los chats con su hermana y su madre se detectó “contenido eliminado”, lo que dejó zonas sin reconstruir dentro de la comunicación.

En los audios, que a través de WhatsApp intercambiaron entre el 7 y el 11 de diciembre de 2024, es decir, apenas dos meses antes del lanzamiento de la criptomoneda promocionada por el mandatario argentino, Mauricio Novelli nombra a Milei como un activo, un cliente importante para su empresa N&W Professional Traders, firma en la que el Presidente fue “capacitador” y dio charlas, cursos y eventos sobre criptomonedas.

En los audios que analiza la Justicia y a los cuales accedió Infobae revelan no solo la dinámica y presión familiar y entre los socios y directivos, sino el clima de exaltación, triunfalismo y euforia que se vivía semanas antes de que Milei promoviera a través de sus redes sociales la nueva criptomoneda, $LIBRA, presentándola como un proyecto privado de inversión.

Los hermanos Novelli junto a un alumno de los cursos y Javier Milei, se sacan fotos y el Presidente indica como posición el celular

Los audios de los hermanos Novelli: presión, promesas y exigencias

En uno de los audios incorporados al expediente, Mauricio Novelli le plantea a su hermana un escenario de oportunidad económica excepcional, en términos que combinan promesas de crecimiento con presión personal:

“O sea, literalmente te estoy diciendo: esta, esta es tu posibilidad de ser millonaria. Ahora, ¿entendés? O sea, literalmente con las cosas que estamos haciendo, esta es tu chance de ser millonaria. O sea, tipo, si hacés las cosas bien, de vuelta te digo, es, es muy probable de que, de que logres ser tipo, tipo millonaria antes que yo, ¿entendés? O sea, capaz a los veintisiete ya sos millonaria, ¿me entendés? Ya tenés un millón de dólares, eh. De vuelta te digo. Estamos laburando cosas importantes. Por eso es tan importante el audio anterior, ¿entendés? Esta es tu chance. Vos querías romperla en algo, querías ser importante, querías ser parte socia, tipo tener, eh, tener la posibilidad de, de ser exitosa de verdad y, y ganar plata, pero seria, seria. Boluda, tenés porcentaje de la consultora, porcentaje del evento. ¿Sabés lo que se va a volar esto?. El otro día cerramos, a la noche cerramos una banda de guita. Ahora está lo de Gems (por el fondo de inversión), la cantidad de empresas que nos vamos a meter. Tengo contactos en todos lados, los chicos también. O sea, viajes a Dubái, todo. O sea, y la estás viendo la guita, no es que te estoy prometiendo, diciendo. No, no, literal. O sea, y no, y no pasó nada todavía. Por eso te digo, aprovechá esta, esta chance que tenés, esta suerte que te dio la vida de estar justo en este lugar, ¿entendés? Y, y aprovechar en serio. La vida es difícil, boluda. No es fácil. No es que llueven las oportunidades, llueven, llueven las cosas así. Es un quilombo la vida. Es un quilombo hacer guita. Por eso tan poca gente hace guita. No encuentra la manera. Hay gente que es veinte mil veces más inteligente que vos y va a llegar a ser una, no sé, una octava parte, una décima parte de lo que vas a ser vos. Y gente que tiene millones de inteligencia”.

Mauricio Novelli le dice a su hermana que es es que es un "pasivo" para la empresa. Y habla de sus conexiones con la "máxima cúspide" de poder

El mensaje es complementario a uno anterior después que ella se quejara porque “me levanto y lo primero que hago es empezar a laburar (...) me estreso cuando no me sale algo, obviamente. Y después cuando te pregunto algo o te, te estoy acotando, tipo me decís: ‘No me hables’”,

La respuesta no se hizo esperar. El hermano cambió la inflexión de voz y se dirigió a María Pía en términos muy duros: “O sea, te lo voy a decir bien crudo acá. Bien crudo te lo voy a decir. Lo podes tomar bien, lo podes tomar mal, lo poedes usar para motivarte o lo podes hacer para desmotivarte más todavía. Acá a uno no lo dejan afuera, uno se deja afuera, ¿entendés? ¿Y por qué se deja afuera? Básicamente porque no muestra su utilidad para el resto. Es decir, vos comportándote así sos más un pasivo que un activo para la empresa. ¿Por qué? Porque sos carísima, ¿entendés? Tipo, estás como socia cuando el laburo ese lo podría hacer el mejor empleado del mundo y le pagás dos mil dólares o tres mil dólares. Vos ganás veinte veces más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, vos tenés que hacerte indispensable, ¿entendés? Fijate el laburo que hace Sergio (Morales). Sergio, o sea, no tiene, no tiene a Javier (Milei) y tampoco tiene contacto con todas las marcas. O sea, el expuesto acá es Manu, al que le llegan las marcas es a Manu, ¿me entendés? Pero Sergio, sin ser expuesto y sin estar conectado con la máxima cúspide, el tipo se mueve para todos lados, se movió así toda su vida para estar conectado.”

Las referencias que realiza el especialista en cripto negocios son claras. Y no hacía falta que se lo explique. “La máxima cúspide” era el presidente de la Nación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor estrella e integrante del “triángulo de hierro”, Santiago Caputo.

Mauricio Novelli visito 10 veces la Casa Rosada y la Quinta de Olivos

Según la información recuperada de su teléfono celular por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en su WhatsApp, entre los días 14, 15 y 16 de febrero del año 2025, Novelli, de manera frenética, se comunicó 38 veces con Milei, su hermana Karina y Caputo.

Si bien Mauricio le dice a María Pía “estás como socia”, en la constitución de la empresa, constituida según el Boletín Oficial el 23 de julio de 2021, los únicos participantes de la sociedad son él y el contador público Jeremías José Walsh.

En la causa penal que tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi y en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano hay registros fotográficos que acreditaban las visitas de María Pía Novelli y su madre, María Alicia Rafaele, a una caja de seguridad en el Banco Galicia, antes e inmediatamente después del lanzamiento de la criptomoneda del escándalo.

La primera vez, tal como publicó el diario La Nación, fue el 4 de febrero de 2025. El segundo episodio ocurrió el 17 de febrero, primer día hábil posterior a la difusión que Milei hizo de la fallida criptomoneda.

Hayden Mark Davis y Javier Milei antes del lanzamiento de la nueva criptomoneda

No hay registros sobre lo que hicieron, pero las cajas estaban vacías cuando la Justicia ordenó su apertura.

María Pía se mostró en varios videos tomados en las oficinas de N&W Professional Traders junto a Javier Milei y su hermano. En uno de ellos, Mauricio Novelli invita a un joven a sacarse una selfie con quien ya era diputado nacional.

En ese clip de 29 segundos, el empresario le pide a Milei que ponga cara “de enojada”. Y después es el actual mandatario quien corrige la orientación del celular para que se vea el logo de la firma. “No volcalo más arriba y picalo”, aconseja Milei, que se ubica en su clásica posición con el pulgar derecho arriba. Atrás, María Pía, de saco corto de color rosa pálido y pantalón negro, pone su mano izquierda sobre el hombro de quien supo ser panelista de TV y se ríe con ganas de la situación.

Quiénes son los Novelli y su rol en la causa

Mauricio Novelli aparece en la investigación como uno de los articuladores locales del ecosistema que rodeó el lanzamiento de $LIBRA. Vinculado al mundo de las finanzas y los cripto activos, tenía numerosas aplicaciones específicas instaladas en su teléfono y participaba en la organización de eventos como el “Tech Forum”, donde coincidieron varios de los nombres clave del caso.

Su hermana, María Pía Novelli, también figura en el expediente. Integraba estructuras como N&W Professional Traders y compartía con Mauricio grupos de WhatsApp en los que, según los peritos, se discutían aspectos organizativos y movimientos de dinero. Su nombre, además, surgió en otra causa judicial vinculada al economista y ex diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert, lo que sugiere una red de contactos previa al escándalo.

Se muestra la moneda de oro con la imagen de Javier Milei, diseñada por Mauricio Novelli, que es objeto de la investigación Causa Libra.

Una trama bajo investigación

La causa, delegada en el fiscal Eduardo Taiano, continúa avanzando con medidas de prueba que buscan determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos y la eventual existencia de delitos como estafa o lavado de dinero.

En ese entramado, los audios entre los hermanos Novelli no solo aportan información sobre el vínculo personal, sino que también reflejan la lógica interna de un grupo que operaba con altas expectativas de rentabilidad, acceso a contactos de poder y una narrativa de oportunidad única.

El fiscal federal Eduardo Taiano investiga el escándalo de la nueva criptomoneda Maximiliano Luna

Mientras la Justicia intenta reconstruir los hechos y responsabilidades de cada uno de los involucrados, los intercambios de mensajes entre los hermanos Novelli revelan la intensidad con la que se vivían los momentos previos y más sensibles del vínculo entre lo más encumbrado de la política argentina y los negocios privados.