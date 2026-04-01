Política

El Gobierno les otorgó a las fuerzas federales un bono de $40.000 y sumas extras de hasta $300.000

La medida se aplicará por única vez y de forma no remunerativa sobre los salarios de abril. Habrá distintos montos adicionales por rango. Se definió el incremento en la previa de una protesta de las cuatro fuerzas policiales

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Agentes de la PFA hacen guardia frente al Banco Nación de Argentina, fuera de la Casa Rosada, durante una protesta contra las políticas de ajuste del presidente argentino Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)
Agentes de la PFA hacen guardia frente al Banco Nación de Argentina, fuera de la Casa Rosada, durante una protesta contra las políticas de ajuste del presidente argentino Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

A 24 horas de una inédita protesta convocada por redes sociales, el Gobierno oficializó el pago de un bono de $40.000 por única vez a miembros de las cuatro fuerzas de seguridad federales. El refuerzo económico tendrá, además, sumas adicionales de hasta $300.000, según el cargo jerárquico de los agentes.

La medida fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial, a través del decreto 216/2026, en la antesala del fin de semana largo por Semana Santa y la conmemoración de los veteranos de las Islas Malvinas.

El pago apunta a mejorar los ingresos de los agentes frente al creciente malestar interno de las fuerzas de seguridad, y el deterioro del poder adquisitivo con la aceleración de la inflación durante el verano. Este jueves a las 11, se espera una manifestación frente al edificio Centinela, en la sede central de Gendarmería. La protesta se convocó por redes sociales y busca reclamar “un salario digno”, junto a otros pedidos por la situación de la obra social.

En ese marco, desde la Casa Rosada se implementó el decreto que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el ministro de Economía, Luis Caputo y el titular del ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El monto base de $40.000 que se otorgará es fijo, no remunerativo y no bonificable, y la suma extraordinaria se abonará con los haberes correspondientes al mes de abril de 2026. Esto significa que no genera aportes para jubilación ni se integra al sueldo básico. La suma incluye también a los alumnos en formación de la Gendarmería y la Prefectura Naval.

Además, los montos oscilan entre $100.000 y $300.000 según la jerarquía, siendo los grados más altos -como Comisario General y Comisario Mayor de la PFA- exceptuados de este beneficio. Para el personal operativo y subalterno, los valores se incrementan, alcanzando los $300.000 para agentes, cabos y sargentos. La misma lógica se aplica para el resto de las fuerzas, con montos equivalentes según el grado funcional.

Detrás de la convocatoria para el “abrazo simbólico” de este jueves hay semanas de tensión acumulada al interior de las fuerzas. Según el flyer, que circuló en grupos de Whatsapp, se espera la participación de efectivos, familiares, amigos y personal retirado en pleno feriado del 2 de abril. El reclamo no se limita a la cuestión salarial. También aparece con fuerza el deterioro de la cobertura médica y la situación de las obras sociales vinculadas al personal.

La manifestación pondrá a prueba a la gestión de Alejandra Monteoliva, que enfrentará por primera vez una protesta de este tipo desde que desembarcó en el Ministerio de Seguridad nacional.

Oficiales de Prefectura Naval, en un cordón de seguridad frente al Congreso (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Oficiales de Prefectura Naval, en un cordón de seguridad frente al Congreso (REUTERS/Irina Dambrauskas)

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo justificó que el pago responde a la necesidad de mantener una adecuada jerarquización y de impactar directa y positivamente en la capacidad adquisitiva del personal. Según la norma, se busca reconocer la capacidad, responsabilidad y dedicación de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad, frente a la inflación y la pérdida de poder de compra de los salarios.

La resolución cita la Ley de Presupuesto del Estado nacional y varias leyes específicas de las fuerzas federales como sustento legal de la disposición.

El artículo 4 del decreto precisa que el gasto no implicará una partida adicional, sino que se atenderá con recursos ya otorgados en el Presupuesto y que los fondos saldrán de los créditos asignados al propio Ministerio de Seguridad Nacional.

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