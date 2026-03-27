El Gobierno quitó de Casa Rosada una fotografía de una obra de Helmut Ditsch: la irónica respuesta del artista argentino

El descargo de Helmut Ditsch al saber que su obra fue removida de uno de los pasillos de la Casa Rosada

El reconocido artista argentino Helmut Ditsch se pronunció ante la decisión de la Secretaría General de la Presidencia, que ordenó el retiro de la reproducción de una obra de él, de 2006, The triumph of nature (El triunfo de la naturaleza) inspirada en el glaciar Perito Moreno, que se exhibía en la Casa Rosada.

El artista, desde Viena (Austria), detalló a Infobae su reacción al enterarse de esto. “Me llama mucho la atención, dado que la copia de la obra es un préstamo desde hace varios años. O sea, Casa Rosada jamás compró, el Gobierno jamás compró ninguna obra mía. Yo hice un préstamo a largo plazo y la condición es que me tienen que informar si llegan a moverla porque es un impreso valioso que está hecho con los mejores materiales”, informó.

La reproducción de "The triumph of nature", de 2006, la obra de Ditsch que se exponía en una de las salas de Casa Rosada y fue removida por orden de Presidencia

El retiro se produce en medio del debate parlamentario sobre la Ley de Glaciares, en un momento en que el futuro del agua potable y la preservación ambiental ocupan un lugar central en la agenda nacional. Y a esto, Ditsch aportó su cuota de suspicacia: “¡Qué casualidad! Retiran de la Casa Rosada una reproducción de mi obra inspirada en el Perito Moreno justo mientras se debate en el Congreso la Ley de Glaciares”.

Desde el Gobierno, la explicación oficial para retirar la obra apuntó a la detección de “algunas fallas estructurales” en el espacio de exhibición y a los “cambios de temperatura, producto de los aires acondicionados del pasillo”, que, argumentaron, podrían “afectar la estética de las piezas”, según un funcionario consultado por Infobae. La misma fuente indicó que optaron por “reforzar y poner al resguardo” el ploteo del Perito Moreno.

El reconocido artista Helmut Ditsch posa con una paleta frente a su impresionante pintura que representa un paisaje glaciar, mostrando su profunda conexión con la naturaleza a través del arte. (@helmut_ditsch)

Ante esto, Ditsch sostuvo que debió haber recibido una notificación oficial: “Esa copia es una reproducción de altísima calidad, de altísima resolución, resistente al agua y resistente a la luz. Y me entero por los medios que la retiraron por razones estructurales. A una semana del debate por los glaciares, intuyo que hay algo detrás mucho más importante. No es mi obra lo importante. Lo importante es que se está debatiendo el futuro del agua potable de nuestro país”, informó a través de un video.

Y prosiguió con dardos hacia Presidencia: “Les recuerdo a los ‘especialistas’ que deben estar ocupándose del tema en la Casa de Gobierno, que se trata de una impresión de alta calidad y resistencia, por lo tanto, las supuestas razones esgrimidas sobre la preservación de los materiales y la tela, ¡no corren!”, afirmó sobre la imagen de la obra que se exhibía en la pared frontal de un pasillo ubicado en el ala del noreste del primer piso de la Casa de Gobierno.

El paso a paso de cómo Ditsch realizó su emblemática obra glaciar

E insistió: “Por encima de los colores políticos, está nuestra Pachamama, que es la que nos da la vida y tenemos que estar unidos para proteger lo más importante, que es nuestra naturaleza. Y no soy un eco freak, soy un artista y no estoy tan metido con el tema ambientalista, pero esto son cuestiones de sentido común”, cerró.

Quién es Helmut Disch

El artista nacido en 1962 en Villa Ballester, partido de General San Martin, y que reside en Austria desde 1988 es autor de la pintura El hielo y la eternidad transitoria, reconocida como la obra más valuada en la historia del arte argentino.

En febrero publicó una carta abierta en El Destape donde advirtió: “La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de una decisión crucial”.

Ditsch reside en Austria desde 1988

Su monumental pintura inspirada en el Glaciar Perito Moreno fue adquirida por 1.615.900 euros por la fundación HPH Privatstiftung, propiedad de Hans Peter Haselsteiner, uno de los empresarios más influyentes del sector de la construcción en Europa.

La transacción, que consolida la posición de Helmut Ditsch como el artista argentino más cotizado, forma parte de un acuerdo aún mayor: la fundación, con sede en Viena, adquirió además el 49% del resto de la obra del pintor, elevando la inversión total a 5.560.000 euros.

De acuerdo a la misma publicación, la fundación HPH Privatstiftung gestiona una colección de arte de 8.000 piezas bajo un modelo de mecenazgo, lo que permitió que Ditsch conserve el 51% de sus trabajos y retenga el derecho a comerciar sus pinturas en el futuro, repartiendo los beneficios logrados en estas operaciones con la institución inversora.

Ditsch durante la elaboración de una de sus millonarias pinturas

Helmut Ditsch ha forjado su trayectoria retratando la naturaleza argentina en formatos monumentales y con una técnica hiperrealista. Sus paisajes, inspirados en lugares como el Río de la Plata, el Salar Grande y el Volcán Lanín, exploran la vastedad y complejidad del territorio nacional. El glaciar del sur argentino permanece como tema recurrente en su producción y fuente de sus principales logros comerciales.

El artista ya había alcanzado notoriedad en 2010, cuando la obra El Mar II, inspirada en el Océano Atlántico, fue vendida en USD 865.000, estableciendo entonces un récord para un pintor argentino vivo. Seis años después, superó ese tope con la venta de Cosmigonon, una pieza basada en el Perito Moreno, por USD 1,5 millones.