Pablo Moyano se enfrentó con un intendente de Kicillof, que tuvo que mediar para que el conflicto no escale

El líder de Camioneros, Pablo Moyano, durante la protesta en Villa Gesell

La interna del peronismo bonaerense se vio sacudida por la protesta encabezada días atrás por el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, en la ciudad de Villa Gesell. Una acción que se llevó adelante luego de la recesión de un servicio de barrido en el centro gesellino y que dio de baja cerca de cuarenta contratos. El episodio, que incluyó movilización y acusaciones contra el intendente Gustavo Barrera, de parte del líder gremial encendió alertas en otros distritos, especialmente en La Plata; donde gobierna otro dirigente del círculo kicillofista como lo es Julio Alak.

La decisión del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, de rescindir uno de los servicios sellados con Santa Elena, la empresa concesionaria de recolección de basura de Villa Gesell, desencadenó la reacción de Camioneros, el sindicato de camioneros. La respuesta gremial se materializó en una protesta frente a la municipalidad, donde Pablo Moyano realizó fuertes cuestionamientos: “Estamos repudiando la decisión que ha tomado este impresentable, mamarracho de intendente Barrera, que ha despedido cuarenta y tres trabajadores y trabajadoras, veintitrés compañeras de Barrido. Este mamarracho que es presidente del Partido Justicialista de Villa Gesell. Fijate en la incongruencia. Llegan con el nombre de Perón, Evita y, después, cuando ganan lo primero que hacen es arrastrarse. No son extranjeros; son vecinos de él. ¿Cómo los vas a cagar así?“, cruzó Moyano días atrás cuando fue hasta la municipalidad de Villa Gesell.

“Ahora que se la banque. Dónde van a conseguir laburo acá esta gente. Fijate lo perverso de este tipo: en pandemia hubo tres actividades esenciales, una fueron los camioneros y este tipo les paga así”, agregó.

A la movilización en Gesell también asistieron seccionales de Camioneros de otros distritos

Fuentes del Ejecutivo explicaron a este medio que, por contrato, el municipio está facultado para rescindir el servicio de barrido, que se circunscribe solo a las calles céntricas de la localidad. También que la empresa fue notificada con quince días de antelación y que es Santa Elena quien tiene que resolverlo. “Es a la empresa a la que tienen que reclamarle”, dicen cerca del jefe comunal.

El conflicto llegó a las autoridades bonaerenses. Kicillof acaba de ser ungido como presidente del PJ bonaerense y en el distrito costero sospechan de una jugada política detrás del accionar de Mouyano. Además, en el Ejecutivo gesellino llamó la atención la velocidad con que la cartera laboral provincial, conducida por Walter Correa, resolvió convocar a una conciliación obligatoria entre las tres partes: el gremio, el municipio y Santa Elena. Ese encuentro será el próximo viernes y la semana que viene Moyano podría reunrise con el propio mandatario bonaerense. Voceros cercanos al intendente señalaron a Infobae que Pablo Moyano no promovió ninguna instancia de diálogo previa y que la protesta sorprendió al oficialismo local por la falta de canales previos de negociación.

Una situación que puede repetirse

El impacto del conflicto en Villa Gesell podría replicarse en otros municipios. Uno de ellos es la capital bonaerense. Es que el secretario general del gremio de camioneros seccional La Plata, Miguel Forte, advirtió sobre un posible escenario similar en la ciudad y vinculó directamente la situación con el intendente Julio Alak, uno de los jefes comunales de mayor confianza de Kicillof. Forte también participó de la movilización en Gesell y afirmó: “Soy de La Plata y en La Plata vivimos una situación igual o peor por la cantidad de gente. Hoy el actual intendente quiere hacer una amplia reducción de personal sin tener en cuenta que lo acompañamos y que estábamos dispuestos a acompañarlo para adelante con todo. Todo el gremio de camioneros acompañó al intendente para que llegara a ese lugar y hoy no son reconocidos; todo lo contrario, pierden la memoria. Hugo y Pablo Moyano nos están dando una mano con este tema; en breve tendremos novedades. No va a haber un solo despido”.

Kicillof junto a Gustavo Barrera (foto: archivo)

La reacción sindical se produce en un momento políticamente sensible para el oficialismo provincial y expone tensiones dentro de la coalición gobernante. Moyano, que respaldó a Kicillof en la última elección y se distanció de su propio padre, Hugo Moyano, busca fortalecer su liderazgo en el universo sindical y marcarle el terreno a los intendentes, que avanzan en un esquema de ajuste producto de la caída de recursos. En Villa Gesell argumentan que cayó la coparticipación y el concejo deliberante no le votó el presupuesto de 2026; con lo cual el escenario financiero es complejo.

La convocatoria a conciliación obligatoria, resuelta con rapidez por la cartera laboral provincial, generó inquietud en el Ejecutivo local, que esperaba una instancia de diálogo previa con el sindicalismo antes de la escalada pública. Camioneros mantiene el estado de alerta y anticipa la profundización de las medidas si no se revierten los despidos. La cartera laboral provincial intentará zanjar diferencias y evitar la extensión del conflicto a otros distritos.