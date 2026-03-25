El PJ acelera en la construcción de una alternativa electoral: por qué intuye que el Gobierno atraviesa su peor momento

Axel Kicillof dijo aseguró que a Milei "le queda poco" durante la marcha del 24 de marzo. El Gobernador avanza en su armado electoral

Reuniones permanentes. Actividad incesante. Llamados cruzados de norte a sur y de este a oeste. Apoyos, reproches, coincidencias. En el peronismo advierten con claridad que el gobierno de Javier Milei pasa su peor momento, rodeado de dos escándalos que pegaron en la línea de flotación del Gobierno. Como respuesta inmediata, se dan cuenta que deben construir una alternativa sólida para el año que viene y que el reloj empezó a pasar con mayor rapidez.

“El futuro no es de Milei, es del pueblo argentino. Contamos con ustedes, cuenten con nosotros. Le queda poco a Milei“, dijo ayer por la tarde Axel Kicillof, desde un escenario improvisado en la caja de un camión, frente a la sede de Madres de Plaza de Mayo. El gobernador bonaerense aseguró que Cristina Kirchner es inocente en las causas por las que fue condenada y tildó al gobierno libertario de ser negacionista, respecto a la postura que adoptó sobre la dictadura militar y los atroces crímenes perpetrados en esa etapa oscura de la historia argentina.

Kicillof es uno de los dirigentes que pisó el acelerador en los últimos días en lo que respecta a su armado electoral. Desembarcó con su proyecto político en la Ciudad de Buenos Aires y mandó a sus dirigentes cercanos a parar la propuesta del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el interior del país. Los ministros Javier Alonso (Seguridad) y Javier Rodríguez (Agricultura) estuvieron en Córdoba y Entre Ríos, respectivamente, mientras que los ex intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Pereyra (Florencio Varela) viajaron a Corrientes.

El Gobernador dio luz verde a todo su círculo político para que active la construcción de su proyecto político en las provincias y empiecen a organizar la base de poder para poder sostenerlo en el mediano plazo. En ese trabajo están inmiscuidos Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriel Katopodis, Andrés “Cuervo” Larroque y Carlos Bianco, además de intendentes como Fernando Espinoza o Jorge Ferraresi, dos pesos pesado del conurbano.

El 9 de abril presentará “MDF Ciencia” en la facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Allí dará su mirada sobre el rol de la ciencia, la tecnología y el trabajo de los científicos. Todos ejes de su plataforma electoral. Sin fecha aún, pero escrito en la agenda, tiene la presentación de “MDF Cultura” y “MDF Educación”. Sector por sector, Kicillof apuesta a abrazar las distintas vertientes de la sociedad.

Marcelo Lewandoski Miguel Pchetto, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel empujan el armado de una alternativa desde el interior del país

En paralelo, Kicillof apuesta a la gestión como principal herramienta de consolidación de su proyecto político. En los últimos días inauguró una red de agua potable en la isla Martín García, le dio a los vecinos de Morón cerca 430 escrituras de casas, entregó 101 viviendas en Bahía Blanca e inauguró escuelas en Tandil y Villa Gesell. Gestión como bandera, entrelazada con el armado de una plataforma electoral y su mirada de Estado presente.

En otro rincón del universo peronista, un grupo de legisladores del interior del país también avanza en la edificación de una alternativa que, finalmente, confluya en un gran armado opositor. Tal como adelantó Infobae este lunes, ese armado, que tiene el sello del peronismo federal, se presentará el mes que viene en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en lo que será un acto importante para que quede a la luz quiénes participan de la iniciativa y qué postura tienen respecto a otras tribus con las que deben convivir en un eventual armado opositor.

Los principales dirigentes de ese espacio empezaron a tejer relaciones con gobernadores y ex mandatarios provinciales con el fin de darle amplitud y volumen a la construcción política. En esas filas hay precandidatos a la gobernación de sus provincias, como Emir Félix en Mendoza, Luciano Di Napoli en La Pampa o Ernesto “Pipí” Alí en San Luis. Dirigentes que empezarán a armar un espacio político en sus territorios, lo que puede permitir anclar el proyecto nacional en las provincias.

Sergio Massa avala todos los movimientos de ese grupo de dirigentes del interior. Su nexo más fuerte en esa terminal es Guillermo Michel, uno de los que más está empujando el armado político. El líder del Frente Renovador mantiene reuniones con dirigentes de ese esquema o que están cerca ideológicamente, pero sin pertenencia concreta, en sus oficinas de Avenida del Libertador, pero también en las provincias. A principio de mes, por ejemplo, estuvo con el intendente de Maipú, en Mendoza, Matías Stevanato, otro nombre propio que, en la línea de largada, está entre los precandidatos a gobernador de la provincia que tiene el peronismo.

Sergio Massa junto a Matias Stevanato, intendente de Maipú, Mendoza, y uno de los que suena para competir por la gobernación en esa provincia

Massa también tiene línea abierta con Miguel Pichetto, que se está moviendo en la misma sintonía con Emilio Monzó y Nicolás Massot. El ex senador nacional tiene entre sus planes visitar Malvinas Argentinas y reunirse con el intendente Leonardo Nardini. El rionegrino suma encuentros y abre fronteras con la misión de despejar resquemores y prejuicios. La semana pasada mantuvo un encuentro con legisladores que abandonaron el bloque de La Libertad Avanza y que se mueve en grupo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Hubo foto, polémica y un mensaje implícito: la unidad no tiene límites claros.

Otro sector que se está moviendo es la CGT. Ayer, en la marcha organizada por La Cámpora desde la ex ESMA, una foto generó ruido político dentro del peronismo. Christian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central obrera, marchó junto a Máximo Kirchner en el inicio de la manifestación. La primera plana cegetista no tiene una buena relación con el kirchnerismo. Mucho menos con el camporismo. Por eso llamó la atención la imagen.

Jerónimo es el nombre de la renovación dentro del tridente que compone junto a Jorge Sola y Octavio Argüello. “Tenemos que tener la capacidad de construir el mayor grado de unidad posible. Nadie tiene la acción de oro. Hay que dejar los sesgos y las vanidades de lado. Nos tenemos que encontrar todos. Y eso empieza desde los gestos, más allá de las diferencias y los matices. Tenemos que poder sentarnos en una mesa para discutir qué país queremos”, dijo en una entrevista con la AM 530.

El dirigente sindical entiende que la CGT tiene que ser un actor preponderante y convocante del armado peronista, y que deben mostrarse activos en ese sentido. El equilibrio a la foto de ayer con Kirchner llegará el viernes, cuando comparta un puñado de actividades con el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, dos nombres propios muy cercanos a Kicillof, además de precandidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Christian Jerónimo y Máximo Kirchner en la marcha de ayer por el Día de la Memoria

La idea de Jerónimo es que la central obrera no quede atrapada en ninguna tribu y que se muestre como un sector dispuesto a articulador dentro de la gran discusión que hay en todo el arco justicialista. La voluntad, en definitiva, es influir en las negociaciones cruzadas y en el gran tejido de voluntades que se está llevando adelante para construir una nueva coalición opositora.

El peronismo advierte con claridad que el gobierno de Javier Milei pasa por su peor momento. No ha podido sobrellevar con entereza la crisis política que provocó el viaje de la mujer de Manuel Adorni a New York en el Tango 01 y el vuelo en jet privado del jefe de Gabinete y su familia a Punta del Este. Situaciones que enardecieron la interna de la Casa Rosada, que alteraron la conversación digital en detrimento de la buena imagen que Milei ostentaba y que dispararon suspicacias e hipótesis varias sobre una posible salida del jefe de los ministros.

En todo el arco opositor existe la creencia de que ambos hechos golpearon directo en el corazón del relato libertario. Aquel que proclamaba diferenciarse de la casta política y romper los privilegios de otros tiempos. Además, se le suma las novedades diarias que existen respecto al caso Libra, la investigación judicial en curso y la participación activa del presidente de la Nación respecto a la promoción de esa criptomoneda. Una historia que suma capítulos nuevos todos los amaneceres.

En la distintas vertientes del justicialismo ven un gobierno golpeado, sin capacidad de dar respuestas claras, sin reacción a las crisis autogeneradas y envuelto en una interna furiosa que, hasta aquí, ha intentado disimular sin mucha efectividad. Ante ese escenario el peronismo entiende que es el momento de acelerar y construir un proyecto que esté sólido y que cautive, cuando llegue el momento en que la sociedad tenga que volver a elegir en las urnas. Una tarea difícil, pero que, con el correr de los días, no parece imposible.