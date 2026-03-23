Política

El PJ Federal presentará el armado político anti Milei en Entre Ríos y suma adhesiones a la iniciativa para el 2027

El encuentro sería en Concepción del Uruguay durante la primera quincena de abril. Restan detalles de organización. Estarán los principales dirigentes del interior que son parte de la propuesta electoral

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Los legisladores del interior que
Los legisladores del interior que trabajan en el armado anti Milei

Los legisladores y gobernadores que están empujando el armado anti Milei desde el peronismo del interior del país, tienen estipulado presentar en el mes de abril, probablemente en la primera quincena, el esquema político y un documento que detalle los primeros lineamientos del programa económico del espacio. El encuentro será en la provincia de Entre Ríos. La localidad apuntada es Concepción del Uruguay.

En esa construcción están trabajando hace tiempo los legisladores Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Adán Bahl, Gustavo Bordet, Ernesto “Pipi” Alí, Emir Félix, Martín Pérez, Kelly Olmos, Sergio Dolce, Hilda “Beba” Soria y Gabriela Pedrali, entre otros, que se presentarán en el acto y dejarán a la luz su participación en esa iniciativa con base en el interior del país.

En esa propuesta trabajan también Miguel Pichetto, Diego Bossio y Juan Manuel Olmos. Tres nombres propios que articulan, en diferentes ámbitos, la edificación de un proyecto político que tiene como objetivo, a mediano plazo, confluir en una gran PASO el año que viene, donde la oposición pueda contener a diversos sectores que están en la vereda de enfrente de Javier Milei.

En una primera instancia, la intención es que los que aparezcan en escena sean todos los diputados y dirigentes que pertenecen al peronismo. Después se incluirían nombres propios como Emilio Monzó o Nicolás Massot, que viene haciendo su aporte en la edificación de la propuesta política y electoral.

Michel, Quintela y Tolosa Paz
Michel, Quintela y Tolosa Paz trabajan en la construcción de una iniciativa federal

La semana pasada, por ejemplo, Monzó se reunió, junto a Pichetto, con un grupo de legisladores que se distanciaron del bloque de La Libertad Avanza, y que tienen como figura de mayor renombre a Carlos Kikuchi, uno de los primeros armadores del proyecto de Milei, que antes del desembarco en la Casa Rosada se divorció del Presidente y su hermana.

El gobernador del PJ que está más inmiscuido en esa construcción es el riojano Ricardo Quintela, que la semana pasada se reunión con un grupo de legisladores del interior en las oficinas de Tolosa Paz y que, un día después, le abrió las puertas de la provincia norteña a Eduardo “Wado” de Pedro, en una forma de hacer equilibrio entre las tribus y tratar, en simultáneo, de jugar un rol de articulador de voluntades entre tantas mini internas que afectan la identidad del proyecto justicialista nacional.

En paralelo, el grupo de legisladores tiene en agenda tratar de empezar a acercar posiciones con el santiagueño Gerardo Zamora, actual senador nacional pero, al mismo tiempo, jefe político del Frente Cívico por Santiago del Estero, que hoy gobierna la provincia de la mano de Elías Suárez.

El acto y el documento que están diseñando tendrán una mirada de fuerte autocrítica sobre la última gestión peronista, más allá de las marcadas diferencias con los modelos políticos y económicos de Mauricio Macri y Javier Milei, que aportaron su cuota a la situación actual del sistema productivo, uno de los temas centrales de la agenda que tiene ese espacio.

Marcelo Lewandoski Miguel Pchetto,
Marcelo Lewandoski Miguel Pchetto, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, todos son parte de la nueva opción que empuja el peronismo del interior

Este esquema tiene, como parte de la crítica sobre el pasado y el reconocimiento del presente, la intención de marcar que el equilibrio fiscal es innegociable a esta altura de la historia, pero que no comparten el camino que tomó Milei para intentar alcanzarlo. Será uno de los principales ejes del documento que se publicará el día del acto, texto que buscará empezar a moldear la identidad de una de las vertientes que tiene el peronismo.

“Tenemos que construir algo distinto al 2019. Empezar por la base del proyecto. Por los acuerdos centrales sobre el déficit fiscal, la construcción de viviendas, las tarifas subsidiadas, los salarios y las dificultades que afrontan las economías regionales. No podemos agruparnos sin un sentido o solo por ganarle a Milei”, precisó a Infobae uno de los principales armadores del armado anti Milei.

El grupo de legisladores trabaja en base a una discusión horizontal, ya que no hay candidatos a presidente marcados, como sí existe en el peronismo bonaerense, donde Axel Kicillof es claramente el principal nombre para pelear por la presidencia de la Nación. El PJ Federal visualiza una gran PASO en la que puedan poner un candidato que compita con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un perfil con arraigo en el interior del país que contraste con la figura del economista.

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