Política

La Cámpora pasará por San José 1111 y le dará centralidad a Cristina Kirchner en la marcha por el 24 de Marzo

La multitudinaria columna de la agrupación política unirá la ex ESMA con la Plaza de Mayo, previa parada en el departamento donde cumple su condena la ex presidenta

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El camporismo va a darle
El camporismo va a darle centralidad al pedido de libertad por la ex presidenta de la Nación

“Pasamos por San José 1111 porque nuestra conducción, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente secuestrada y proscripta. Pasamos porque hay que ser leal a los leales y porque somos agradecidos”. Así comunicó La Cámpora ayer la decisión de cambiar el histórico recorrido que realiza la organización cada 24 de marzo, desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo.

El mensaje encierra dos metamensajes: darle centralidad a la ex presidenta y su detención, y apuntar, sin nombre y apellido, contra Axel Kicillof. En definitiva, en el camporismo piensan que el gobernador bonaerense es un desleal y un desagradecido con su mentora política. Rencillas de una interna inagotable.

La organización de Máximo Kirchner juntará a miles de personas sobre la Avenida Libertador para marchar, durante unas ocho horas, por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que ya es un recorrido histórico de cada aniversario del golpe de Estado. Un momento donde ese sector del peronismo gana la calle y revitaliza su músculo político.

El hecho distinto de este martes, donde se cumplen 50 años del golpe de Estado, será que la enorme columna de militantes pasará por el departamento donde cumple su condena Cristina Kirchner. Una instancia de alto contenido político, en medio de una confrontación férrea entre el kirchnerismo y el Gobierno nacional.

La dirigencia y la militancia
La dirigencia y la militancia kirchnerista pasará por el departamento donde cumple su condena CFK (REUTERS/Martin Cossarini)

La secretaria general de la organización política, Lucía Cámpora, aseguró que la movilización no solo apunta a recordar el terrorismo de Estado, sino también a “visibilizar la continuidad de un modelo económico que tuvo su origen en la dictadura”, que, según cree, “vuelve a impulsarse”.

“Vamos a marchar para unir simbólicamente todo esto, porque no fue solo el aparato represivo, sino también un modelo económico que hoy Milei busca implementar. Un modelo de financierización y desindustrialización, con apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del trabajo argentino”, precisó la legisladora.

Los dirigentes y militantes iniciarán el recorrido a las 9 en la intersección de Manzanares y Avenida del Libertador. Una hora después estarán llegando al túnel de la avenida y a las 12 a la explanada de Bullrich, en la avenida Juan B Justo y Santa Fe. A las 13:30 esperan estar en Entre Ríos y Rivadavia, esquina del Congreso, y a las 15 en San José 1111, el departamento donde cumple prisión domiciliaria la ex presidenta. A las 16:30 arribarán a la Plaza de Mayo. En total del recorrido es de 16 kilómetros.

“Este martes la consigna está clara: la gente en la calle, los genocidas en la cárcel y Cristina libre para defender la patria. Vamos a marchar junto a las Abuelas, las Madres, los Hijos, los organismos de derechos humanos y la sociedad argentina”, sostuvo Cámpora durante una entrevista a AM530.

La Cámpora suele coordinar una
La Cámpora suele coordinar una manifestación callejera multitudinaria cada 24 de marzo

El cristinismo va a poner en el centro de la escena, además de la figura de la ex presidenta, el pedido de libertad por la condena en la causa Vialidad. Una bandera que levantan cada vez menos dentro del peronismo. Es un tema del sector más duro del kirchnerismo, que genera resquemores internos por lo que consideran que es falta de solidaridad por parte de otras tribus.

La convocatoria se realiza bajo la consigna ”Defendemos la Patria. Caminamos por los 30 mil. Queremos a Cristina”. Aunque no está confirmado, todos esperan que la ex presidenta salga al balcón del departamento y vuelva a expresarse en sus redes sociales, a las que comenzó a utilizar nuevamente, después de varias semanas de silencio, cuando tuvo que ir a la indagatoria que se le realizó en los Tribunales federales de Comodoro Py.

En paralelo, otros sectores del peronismo también saldrán a la calle. Entre ellos Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que se reunirán a las 13 en la sede de las Madres de Plaza de Mayo. También saldrán varios legisladores del peronismo del interior e intendentes del conurbano. Será una jornada donde el peronismo se encuentre en la calle, más allá de las diferencias que los atormentan dentro del marco político.

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