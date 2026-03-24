José Ignacio López recordó el día que le preguntó a Videla por los desaparecidos: “No tuve miedo, fui decidido porque quería quedarme tranquilo con mi conciencia”

En el marco de los cincuenta años del golpe militar, el periodista José Ignacio López repasó en Infobae al Amanecer cómo fue el momento en el que se animó a interrogar a Jorge Rafael Videla sobre el destino de los desaparecidos en plena dictadura, un episodio que marcó la historia argentina y cuya dimensión pública llegó décadas después gracias a la recuperación del archivo completo.

En una entrevista exclusiva durante el streaming de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, López relató: “Hasta que Felipe Pigna encontró el video de la grabación de la conferencia de prensa, yo no era el periodista de la pregunta. Fui el vocero del presidente Alfonsín sin que nadie se refiriera a ese episodio porque nadie se acordaba”. El hallazgo del registro audiovisual permitió asociar definitivamente su nombre a la pregunta que desenmascaró la respuesta de Videla: “No está”.

El momento ante Videla y la pregunta que desafió al poder

López reconstruyó la escena que definió su carrera y el testimonio histórico: “Yo quería hacer esa pregunta porque quería quedarme tranquilo con mi conciencia”. Admitió que la decisión de interrogar al dictador se relacionaba con los rumores sobre secuestros y represión: “Se sabía sí que había gente que la llevaban detenida, pero no con la claridad que se tuvo después”.

El contexto de la pregunta, según López, fue también personal y político: “Yo estaba enojado, molesto con el maltrato que estaba recibiendo el papa que nos había salvado de la guerra”, en alusión al rol de Juan Pablo II durante el conflicto con Chile. Y recordó que utilizó la última intervención del Papa sobre los desaparecidos para fundamentar su interrogante ante Videla, quien “siempre hacía casi ostentación de su condición de católico”.

López destacó el rol de Raúl Alfonsín y el Juicio a las Juntas Militares

Acerca del clima en el Salón Dorado de la Casa Rosada, López explicó las dificultades técnicas y simbólicas del momento: “El micrófono lo tenía el locutor oficial. Cuando Videla me dio pie, Tezanos me acercó el micrófono de nuevo para que yo pudiera repreguntar”. Así, emergió la respuesta que sería recordada durante décadas: “No están, no existen, son desaparecidos”.

López reconoció que en ese instante no fue consciente del valor histórico: “Esa pregunta no salió en su momento, tampoco se publicó estrictamente ni la pregunta ni la respuesta en esos términos”.

Del anonimato al impacto mediático: el rol de la memoria y el archivo

El periodista destacó que la circulación masiva de aquella secuencia se dio mucho después del hecho: “Sobre el final del 82 y avanzado el 83, venía la respuesta solamente en las agencias internacionales. Después empezó a pasarse en los noticieros, pero la figura de Videla y la frase estaban cortadas”. La irrupción de Internet y las redes sociales amplificó el testimonio: “Ahí empecé a ser yo el periodista de la pregunta”.

En relación al uso de la memoria y el significado de los aniversarios, López sostuvo: “Memoria completa quiere decir que cada uno asuma su propia responsabilidad”. Y amplió la idea al señalar la importancia de que todas las dirigencias, políticas y sociales, asuman sus deudas en la construcción democrática: “Los periodistas también tenemos una responsabilidad”.

Consultado sobre la vigencia de la llamada “teoría de los dos demonios”, fue categórico: “La teoría de los dos demonios no existe”. Y valoró la decisión de Raúl Alfonsín de juzgar tanto a las juntas militares como a las cúpulas guerrilleras: “Se juzgó a toda la violencia política. Eso la CONADEP lo hizo posible. En aquel momento no todos estuvieron a la altura”.

López señaló que Alfonsín "cumplió con su palabra", en referencia al juicio a las cúpulas militares (REUTERS)

Alfonsín y el peso de la transición: presiones, juicios y manipulación

López recordó con orgullo su rol como vocero del presidente Alfonsín: “Para mí fue un orgullo trabajar con el hombre que hizo posible que saliéramos de esa manera”. Sin embargo, reconoció las presiones que recibió el presidente durante el juicio a las juntas: “El presidente Alfonsín permanentemente tuvo presiones, pero defendió su palabra. Recuerdo siempre una gran reunión en el auditorio de la Base Naval de Puerto Belgrano, donde quiso explicar que no se sentaba en el banquillo a las Fuerzas Armadas, sino a los responsables”.

Sobre los debates actuales, López advirtió sobre la politización de la causa de los derechos humanos: “La manipulación de la causa de los derechos humanos hizo un enorme daño, como el que se sigue haciendo ahora cuando se intenta desconocer el valor de lo que se hizo”. Y reivindicó el Juicio a las Juntas como un hecho sin parangón en el mundo: “En ninguna parte del mundo se terminó de esa manera como se terminó en la Argentina”.

Finalmente, reconoció el papel de otros presidentes en la política de memoria, en particular a Néstor Kirchner: “Por supuesto que le reconozco méritos, pero también hubo politización. Creo que lo que tenemos que revisar es eso con el dolor de una sociedad que sufrió toda esa tragedia”.

López cerró con un llamado a la unidad y la memoria compartida: “El 10 de diciembre es una fiesta de todos porque celebrábamos la libertad y nos tomábamos de la mano sin preguntarnos a quién había votado. El sentido de la unión nacional lo tenemos que recuperar”.

José Ignacio López, periodista y exvocero de Raúl Alfonsín

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