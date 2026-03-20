Wado de Pedro se mostró junto a Ricardo Quintela en La Rioja y lanzó críticas al Gobierno

Ricardo Quintela y Wado de Pedro

El senador nacional Wado de Pedro visitó La Rioja y desplegó una intensa agenda política durante su estadía, en la que brindó un respaldo explícito al gobernador Ricardo Quintela y emitió fuertes críticas al modelo económico implementado por el gobierno nacional. La visita se produjo en medio del conflicto abierto entre la provincia y la administración central por el recorte de recursos y las consecuencias de las políticas económicas en el tejido productivo local.

El ex ministro del Interior sostuvo reuniones en la capital provincial y en Chilecito, donde destacó el rol de Ricardo Quintela en la defensa de los intereses de los riojanos. En un encuentro con más de 60 sindicatos en la sede provincial de la CGT, el senador subrayó: “Tienen la suerte de contar con un compañero que no afloja, que defiende a las familias riojanas sin descanso y que pelea para que la provincia tenga el lugar y los recursos que le corresponden”. También afirmó: “Sabemos que lo quieren callar y por eso lo denunciaron penalmente. Quiero que el Gitano sepa que lo vamos a acompañar”.

El conflicto entre La Rioja y el gobierno central escaló tras el reclamo de la provincia por fondos adeudados. El senador manifestó su apoyo a la demanda presentada ante la Corte Suprema y precisó: “Es un reclamo justo. Vamos a acompañar para que el gobierno le devuelva esos 3,4 billones de pesos que le están sacando a los riojanos y riojanas”. Esta cifra representa uno de los puntos de mayor tensión en la relación entre la provincia y la Nación.

Los dirigentes criticaron a Milei

Durante sus intervenciones públicas, Wado de Pedro cuestionó con dureza la orientación económica del actual gobierno nacional y detalló su impacto en la provincia: “En dos años, el modelo económico destruyó 336 empresas en La Rioja, paralizó la obra pública y dejó a 14 mil trabajadores en la calle”. Entre las obras frenadas, mencionó el Hospital de Chilecito, el gasoducto y el Polo Tecnológico. Además, en el Parque Industrial de La Rioja, varias fábricas cerraron, tras años de crecimiento e inversión.

La comparación con políticas pasadas también estuvo presente en el discurso. Wado de Pedro remarcó que el modelo económico nacional “no es moderno, sino que atrasa 50 años, porque aplican las mismas recetas que Martínez de Hoz, destruyendo la industria y promoviendo la especulación financiera”. Frente a este escenario, convocó a la militancia política y sindical a reforzar la unidad: “Vamos a trabajar la unidad, pueblo por pueblo, fábrica por fábrica, casa por casa. Es por las familias, por los estudiantes, por el futuro. Vamos a construir una alternativa para que el peronismo vuelva a hacer feliz al pueblo argentino”.

La agenda de Wado de Pedro en La Rioja incluyó encuentros institucionales y territoriales. Se reunió con el gobernador Ricardo Quintela y su gabinete, además de mantener actividades en la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Nacional de Chilecito, donde recibió distinciones por su labor en defensa del financiamiento educativo. También visitó la Catedral y Santuario San Nicolás de Bari, donde rindió homenaje al beato Enrique Angelelli, y sostuvo un encuentro con el obispo Dante Braida, presidente de la Pastoral Social, con quien dialogó sobre la situación social del país.

En paralelo, el senador acompañó a Mariano Recalde en una actividad en el Consejo Profesional de Abogados, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia. Allí, Recalde expuso sobre el impacto de la reforma laboral y la afectación de los derechos de los trabajadores.

La visita de Wado de Pedro se completará con una jornada en el Espacio de la Memoria y nuevas reuniones para analizar el impacto social y económico de las políticas nacionales en la provincia. Antes de regresar a Buenos Aires, el senador tiene previsto mantener un último encuentro con el gobernador Ricardo Quintela para definir acciones conjuntas frente a los desafíos actuales.