Javier Milei viajará a Hungría para participar de una cumbre de la CPAC y se verá con Viktor Orban

Milei y Orban en Washington (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Javier Milei se prepara para participar como orador principal en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que se realizará en Hungría, donde se encontrará una vez más con el mandatario de ese país, Viktor Orban, otro de los referentes mundiales de la nueva derecha.

Los dos líderes se mostraron públicamente juntos por primera vez hace algunas semanas, cuando coincidieron en Washington D.C. para la reunión inaugural de la Junta de la Paz que lanzó Donald Trump.

De acuerdo con lo que confirmaron a Infobae fuentes oficiales, el libertario partirá el viernes rumbo a Europa para llegar a tiempo a la cumbre, que se realizará a lo largo de todo el sábado.

De esta manera, Milei volverá a viajar al exterior luego de su última gira, que protagonizó hace tan solo unos días y que lo llevó por los Estados Unidos y por España, donde participó en el Foro Económico de Madrid y mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido local VOX.

Milei y Abascal en Madrid

La CPAC es una conferencia de origen estadounidense que ha expandido su alcance en los últimos años, organizando ediciones en distintos países. En 2024, el evento debutó en la Argentina con Milei como principal orador en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Se trata de un encuentro anual que busca discutir y promover los valores conservadores, principalmente en los Estados Unidos y cuenta con la participación de figuras políticas de relevancia global.

Cuando se realiza en territorio norteamericano, el propio Trump suele asistir, pero cuando se hace en otros países no es común que el republicano aparezca y esta no sería la excepción, ya que no está en la lista de participantes.

En esta oportunidad, en tanto, están confirmados referentes globales del conservadurismo y el liberalismo, entre los que figuran el premier ministro checo, Andrej Babis, y congresistas estadounidenses como Russ Fulcher.

Por su parte, el mandatario anfitrión, Viktor Orban, participó como figura central en la edición anterior y se prevé que repita presencia este año, por lo que podría haber un encuentro -aunque sea informal- con Milei, si es que vuelve a asistir.

En la Junta de la Paz, Milei se sentó junto al húngaro, con quien se lo vio conversando amistosamente e interactuando de cerca.

Se espera una participación de Orban (REUTERS/Marton Monus/File Photo)

El evento es siempre organizado por una entidad local y en este caso es el think tank Centro para los derechos fundamentales (Alapjogokért Központ, en su idioma original) el que se encargó de todo.

En la edición de 2025, que se hizo también en Hungría, el oficialismo ya estuvo representado por el ex secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y el diputado Santiago Santurio.

La última intervención del presidente argentino en una CPAC fue en la que se hizo en septiembre del año pasado en Paraguay, en la que defendió el rumbo del Gobierno y cuestionó a las anteriores administraciones.

“Gracias a Dios, hace dos años los argentinos eligieron cambiar. Decidieron decirle basta a la miseria y en diciembre de 2023 eligieron como presidente a un liberal-libertario para poner en práctica un proceso de profunda reforma que a esta altura ya se pedía a gritos. Y gracias a ese mandato que nos comprometimos a cumplir a rajatabla, pusimos en marcha un plan de orden fiscal, monetario y cambiario que empezó a rendir importantes frutos”, sostuvo aquella vez.

Milei en la CPAC de Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

Además, se metió de lleno en el plano político y remarcó que “es importante entender que no hay terceras vías en este camino”, ya que, a su entender, “cualquier opción moderada, entre muchas comillas, es funcional al sistema decadente”.

“Afortunadamente, si Argentina crece y nuestro pueblo nos acompaña en las elecciones, seremos capaces de hacer grandes cosas con el pueblo paraguayo, de cuyo ejemplo tenemos mucho que aprender. De hecho, como fieles adeptos a la libertad de mercado, creemos que cada una de nuestras naciones tiene mucho que aportarle a la otra, ya que es mediante la cooperación y el intercambio voluntario que los pueblos crecen y prosperan”, agregó.

El desarrollo de la agenda exterior de Milei ocurre en medio de tensiones internas dentro del Gobierno, que han mantenido un bajo perfil en la comunicación oficial.

La reciente gira por Nueva York desató una polémica cuando se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llevó a su esposa como parte de la comitiva oficial al Argentina Week, orientada a la captación de inversiones, por lo cual luego pidió disculpas.