“Empezamos el armado nacional”: Kicillof acelera su construcción y el PJ Bonaerense da una señal de tregua

Axel Kicillof decidió acelerar su armado nacional para la candidatura presidencial que proyecta

“Empezamos el armado nacional”. Con esa definición escueta y precisa uno de los principales articuladores del kicillofismo dio la luz verde de largada a la construcción política de Axel Kicillof. La carrera por la presidencia de la Nación se inició y, con el pasar de los días, las actividades políticas del Gobernador empezarán a leerse en un código estrictamente electoral.

En las últimas horas Kicillof apareció a través de una videoconferencia en un acto armado por el ex senador nacional Carlos Caserio en Villa Carlos Paz. Fue la primera aparición, en formato electoral, que hizo el Gobernador en un auditorio donde había cerca de 300 dirigentes.

El encuentro estuvo encabezado por Caserio y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que viajó a Córdoba para formar parte de un evento del ministerio de Seguridad de la Nación. Kicillof apareció en una pantalla, armada para la ocasión, en el final del acto, donde se empezó a plantear la necesidad de edificar un armado político en Córdoba que respalde el candidatura presidencial de Kicillof.

El Gobernador pidió por la unidad del peronismo y planteó que la dirigencia no se deje ganar por el desánimo frente a la gestión de Javier Milei. La convocatoria es el inicio de la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Córdoba. Apenas los cimientos de un armado que va a afrontar varias complejidades frente a un electorado reacio a cualquier vertiente justicialista que no sea del peronismo cordobés.

Axel Kicillof participó, en forma virtual, de un encuentro en Córdoba organizado por el ex senador Carlos Caserio

Córdoba es una provincia anti kirchnerista y para cualquier perfil asociado al mundo K será difícil hacer pie. En el kicillofismo reconocen que es un gran desafío el que afrontan pero creen que el mandatario bonaerense parte de una buena base de acompañamiento, según marcan algunas de las encuestas que consumen en La Plata.

Hace varios meses que Caserio viene dialogando con Kicillof y su círculo chico para convertirse en el principal nexo con la provincia. El ex senador supo ser un funcionario influyente del primer gobierno de Juan Schiaretti, con el que terminó peleado y enfrentado. Conoce bien la identidad y los vericuetos del peronismo cordobés, y también los matices de un electorado que, mayoritareamente, ha apoyado, a nivel nacional, las propuestas que encabezaron Mauricio Macri y Javier Milei.

“Hoy lo que tenemos que buscar son puntos de acuerdo de todos los sectores, hacerlos más robusto, y cuando hablo de eso no hablo sólo de la dirigencia política, hablo también con empresarios. Los que nos oponemos a este proyecto tenemos que plantearlo abiertamente”, sostuvo Kicillof en una nota que le dio, días atrás, a La Voz del Interior, el principal diario de Córdoba.

El mensaje pareció ser un guiño para el gobernador cordobés, Martín Llaryora, con el que tiene relación y comunicación. “Con Martín hablamos varias veces. Hablamos de la caída de la recaudación, de la crisis productiva, del efecto de este modelo, de cosas que son de interés común”, sostuvo en esa entrevista dirigida, especialmente, al público cordobés.

De un lado del escenario, Jorge Taiana y Carlos Bianco (kicillofismo), del otro lado, Gustavo "Tano" Menéndez, Paula Pennaca y Mariano Recalde (cristinismo)

En la agenda del Gobernador está un acto que encabezará este jueves, a las 15:30, en el teatro Picadero, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Será la presentación en sociedad del MDF porteño, que tiene al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, como su principal exponente. Será además, el primer acto, en tono completamente electoral, que haga por fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires.

El sábado, en tanto, el jefe de Gabinete y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, participará de una actividad en Santa Fe, dentro de la Diplomatura en gestión de asuntos públicos de la provincia, organizado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

El funcionario bonaerense integrará un panel junto el senador chaqueño Jorge Capitanich, la diputada santafesina Caren Tepp; el ex gerente regional de ANSES Martín Gainza; y el magister en Economía Pablo Manzanelli. Será una forma de exponer sobre la gestión de Kicillof en una de las provincias más influyentes en términos electorales.

El lunes por la tarde Bianco fue uno de los protagonistas de un actividad donde se concentraron varias tribus del peronismo bonaerense. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó su espacio político “Reconquista”, durante la apertura de un local en la Ciudad de Buenos Aires, y se abrió camino para construir una candidatura a gobernadora.

Leonardo Grosso, uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita, organización social de la que Fernández forma parte, fue uno de los que más trabajó para articular la presencia de distintas caras representativas del peronismo bonaerense. Hubo una intención clara de mostrar el evento como un punto de unidad hacia adelante.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó su agrupación "Reconquista"

“¿Cómo carajo nos vamos a pelear entre nosotros si entendemos y asumimos el enemigo que tenemos enfrente?“. Con esa claridad de Mariel lanzamos ”Reconquista". No vinimos a hacer ruido en el desastre, vinimos a tender puentes, porque acá no sobra nadie”, escribió el ex diputado en sus redes sociales. Un mensaje hacia la interna peronista, siempre al borde la explosión.

“Este gobierno trabaja para el 1% de la población más rica. Vuelvo a decir: acá no sobra nadie. Todo el que ame a este pueblo necesitamos construir una propuesta en defensa del pueblo argentino y en defensa de la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo Fernández durante su discurso, en el que dejó entrever su voluntad de transitar el camino para intentar ser la sucesora de Kicillof.

Además de Bianco, en el encuentro estuvieron Guillermo Moreno, Gustavo “Tano” Menéndez, Federico Otermín, Mayra Mendoza, Nicolás Mantegazza, Lucía Cámpora, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Emilio Pérsico, Leonardo Grosso, Paula Penacca, Mariano Recalde y Fernanda Miño. Distintos actores del peronismo de la provincia.

Hay distintos actores en Buenos Aires que están empezando a trabajar por una candidatura. En paralelo, Kicillof empieza a despegarse del territorio bonaerense para enfocarse en el armado nacional y su desembarco en distintas provincias. Empezó una nueva etapa en el kicillofismo. Llegó el momento de sumar más acción al plan de Kicillof 2027.