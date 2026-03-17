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25 fotos de la declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py por la Causa Cuadernos

La ex presidenta compareció ante el Tribunal Oral Federal 7 en los tribunales federales de Retiro. La militancia le mostró su apoyo antes de salir de San José 1111

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El tribunal en Comodoro Py
El tribunal en Comodoro Py presidido por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli
El diputado Juan Grabois también
El diputado Juan Grabois también dijo presente durante la audiencia en Comodoro Py
El Premio Nobel de la
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también estuvo en la audiencia de Cristina Kirchner
La diputada bonaerense Mayra Mendoza
La diputada bonaerense Mayra Mendoza
El senador Eduardo Wado de
El senador Eduardo Wado de Pedro, otro de los acreditados para ingresar a la sala
La senadora nacional Anabel Fernández
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, en su llegada a los tribunales federales
Roberto Baratta, uno de los
Roberto Baratta, uno de los acusados en la Causa Cuadernos, que está en los tribunales de Comodoro Py
CFK es indagada en la
CFK es indagada en la sala Auditorium (conocida como AMIA) en el subsuelo del edificio
El abogado Carlos Beraldi (derecha)
El abogado Carlos Beraldi (derecha) le señala a Cristina Kirchner su lugar en la sala
El exsubsecretario de Julio De
El exsubsecretario de Julio De Vido, Roberto Baratta, había sido señalado por varios empresarios arrepentidos como el responsable de exigir la plata para el kirchnerismo
Los letrados de CFK ultimando
Los letrados de CFK ultimando detalles antes del comienzo de la audiencia judicial
Los preparativos para la audiencia
Los preparativos para la audiencia
La expresidenta charla con sus
La expresidenta charla con sus letrados minutos antes de hablar en Comodoro Py
Julio De Vido conversa con
Julio De Vido conversa con su letrado, Maximiliano Rusconi
Cristina Kirchner, flanqueada por sus
Cristina Kirchner, flanqueada por sus abogados, los doctores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy
El gesto adusto de Cristina
El gesto adusto de Cristina Kirchner en los tribunales de Retiro
Otra de las muestras de
Otra de las muestras de agradecimiento de CFK ante sus seguidores que colmaron la esquina de San José y Humberto Primo
Los canticos mañaneros sacudieron la
Los canticos mañaneros sacudieron la zona de Constitución en donde reside la expresidenta en la previa a declarar por la Causa Cuadernos
Un fuerte operativo de seguridad
Un fuerte operativo de seguridad rodeó a la expresidenta que se dirigió hacia Comodoro Py desde su departamento, en donde cumple prisión domiciliaria
La expresidenta saludó a los
La expresidenta saludó a los militantes que le mostraron su afecto y apoyo durante esta mañana
Cristina Kirchner no ocultó su
Cristina Kirchner no ocultó su felicidad ante la militancia que la espero afuera de su domicilio durante esta mañana
Desde temprano las pancartas, carteles
Desde temprano las pancartas, carteles y banderas mostraron el apoyo a CFK previo a su viaje a los tribunales federales de Retiro
Una movilización se acercó a
Una movilización se acercó a la puerta del domicilio de Cristina Kirchner, en Constitución, para mostrarle su apoyo antes de que vaya a comparecer en Comodoro Py
Algunas de las consignas que
Algunas de las consignas que mostraron los militantes kirchneristas en apoyo a la expresidenta
El abogado y exsenador Oscar
El abogado y exsenador Oscar Parrili, firme junto a CFK

Fotos: Maximiliano Luna y RS Fotos

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