25 fotos de la declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py por la Causa Cuadernos

17 Mar, 2026 09:48 a.m. EST
El tribunal en Comodoro Py presidido por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli El diputado Juan Grabois también dijo presente durante la audiencia en Comodoro Py El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también estuvo en la audiencia de Cristina Kirchner La diputada bonaerense Mayra Mendoza El senador Eduardo Wado de Pedro, otro de los acreditados para ingresar a la sala La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, en su llegada a los tribunales federales Roberto Baratta, uno de los acusados en la Causa Cuadernos, que está en los tribunales de Comodoro Py CFK es indagada en la sala Auditorium (conocida como AMIA) en el subsuelo del edificio El abogado Carlos Beraldi (derecha) le señala a Cristina Kirchner su lugar en la sala El exsubsecretario de Julio De Vido, Roberto Baratta, había sido señalado por varios empresarios arrepentidos como el responsable de exigir la plata para el kirchnerismo Los letrados de CFK ultimando detalles antes del comienzo de la audiencia judicial Los preparativos para la audiencia La expresidenta charla con sus letrados minutos antes de hablar en Comodoro Py Julio De Vido conversa con su letrado, Maximiliano Rusconi Cristina Kirchner, flanqueada por sus abogados, los doctores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy El gesto adusto de Cristina Kirchner en los tribunales de Retiro Otra de las muestras de agradecimiento de CFK ante sus seguidores que colmaron la esquina de San José y Humberto Primo Los canticos mañaneros sacudieron la zona de Constitución en donde reside la expresidenta en la previa a declarar por la Causa Cuadernos Un fuerte operativo de seguridad rodeó a la expresidenta que se dirigió hacia Comodoro Py desde su departamento, en donde cumple prisión domiciliaria La expresidenta saludó a los militantes que le mostraron su afecto y apoyo durante esta mañana Cristina Kirchner no ocultó su felicidad ante la militancia que la espero afuera de su domicilio durante esta mañana Desde temprano las pancartas, carteles y banderas mostraron el apoyo a CFK previo a su viaje a los tribunales federales de Retiro Una movilización se acercó a la puerta del domicilio de Cristina Kirchner, en Constitución, para mostrarle su apoyo antes de que vaya a comparecer en Comodoro Py Algunas de las consignas que mostraron los militantes kirchneristas en apoyo a la expresidenta El abogado y exsenador Oscar Parrili, firme junto a CFK
Fotos: Maximiliano Luna y RS Fotos