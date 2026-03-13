Manuel Adorni se reunió con un inversionista inmobiliario en Estados Unidos

Manuel Adorni y Gerardo Díaz Bartolomé se reunieron con David Rosen

La exitosa realización de la Argentina Week en Nueva York finalizó, pero hay un miembro de la comitiva que sigue sosteniendo una nutrida agenda de reuniones en Estados Unidos. Se trata del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este viernes mantuvo una reunión con un importante inversor inmobiliario.

Acompañado por el cónsul general argentino en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, Adorni se sentó a dialogar con David Rosen, inversionista del sector inmobiliario, presidente del American Jewish Congress y CEO de Rosen Partners LLC, en Nueva York.

En el segundo día de la Argentina Week, el jefe de Gabinete se hizo cargo el miércoles del último discurso de la jornada que marcó el cierre oficial, más allá de que el jueves fue el turno de exponer para los gobernadores que acompañaron a la delegación argentina.

El jefe de Gabinete hizo su presentación en el Bank of America, que fue escenario del inédito evento oficial convocado para atraer inversiones privadas al país.

En el tramo central de su discurso, Adorni arengó a los empresarios argentinos a respaldar la perspectiva ideológica del Gobierno vinculada al capitalismo de mercado y al ajuste de la estructura estatal.

Manuel Adorni y David Rosen, inversionista del sector inmobiliario, presidente del American Jewish Congress y CEO de Rosen Partners LLC, en Nueva York

Adorni les pidió a los empresarios que se sumen a la batalla cultural del gobierno. “No importa cuánto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week 2026, de intensísimo trabajo. Todos los que están aquí lo saben y se los agradezco mucho. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos“.

La referencia fue porque se hizo público que su esposa había viajado con la delegación presidencial. De ese tema habló también en una entrevista con Infobae.

“Nuestra gestión cree que el empresario produce un beneficio social a través de la inversión en condiciones normales de competencia, y por eso es que los defendemos. Ustedes también tienen que defenderse. Ustedes también defiéndanse, no se escondan", pidió.

Y renovó su solicitud: “Las oportunidades están sobre la mesa. Las reformas están en marcha. La invitación es bien clara: acompáñennos en esta nueva etapa”.

“La reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores: minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, industria y tantos otros sectores. Es decir, Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”, resaltó.

Manuel Adorni invitó a los empresarios a sumarse a la batalla cultural del Gobierno

Con la presencia de varios gobernadores, Adorni pudo hablar también de “federalismo real” ante la atenta mirada de importantes empresarios.

“Hoy, la Nación Argentina ofrece, por primera vez en décadas, federalismo real, determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio. Este nuevo país no es una fantasía, es la consecuencia natural de cosas que ya se están haciendo.Y el Gobierno continuará aportando su parte a este encadenamiento de círculos virtuosos, porque seguiremos impulsando nuestra agenda reformista en materia regulatoria”, indicó.

Y concluyó: “De aquí en adelante, la Argentina va a ser protagonista y va a ser protagonista de una expansión económica, productiva y demográfica sin precedente hacia el centro, el norte, el sur y el oeste, en territorios hoy despoblados por culpa de décadas de malas políticas”.

Antes de las palabras de Adorni hubo discursos de otros funcionarios.

El miércoles comenzó con el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurando que “el mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”.

Luego, hablaron su segundo, José Luis Daza, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien cruzó a una parte del peronismo: “Siempre supimos que estos tipos kirchneristas hacían un poco de trampa”.

Entre los funcionarios también dijeron presente Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos, en búsqueda de empresas para privatizarlos; y Federico Ramos Nápoli, nuevo secretario de Asuntos Nucleares, quien se quedó con las funciones del asesor de Javier Milei, Demian Reidel.