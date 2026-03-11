Por qué el discurso extremo de Milei conecta con los argentinos hartos del sistema

El discurso extremo de Javier Milei conecta con argentinos desilusionados ante la política tradicional y genera un impacto social sin precedentes

El fenómeno Javier Milei fue eje de un extenso análisis durante la transmisión en vivo de Infobae al Regreso, cuando el director de Isonomía, Pablo Knopoff, profundizó sobre el impacto de su estilo comunicativo, la reacción de la opinión pública y los límites sociales de la autenticidad presidencial.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Knopoff detalló: “Milei lo que logró es poner a las formas como mensaje. Hasta hace algún tiempo, un dirigente tenía mensajes y las formas eran un atributo que rodeaba ese mensaje. Las formas son un multiplicador. Creo que Milei hace lo contrario: lo que pone en el centro, si querés, su mensaje, son las formas”.

Milei, la brutal honestidad y el valor verdad según la opinión pública

Knopoff sostuvo que “vivimos en la era de la hipernitidez o de la brutalidad honesta. Milei, Trump, Bukele son brutalmente honestos. Y lo que logran con eso es que aquellos que lo quieren y que no lo quieren entiendan que está diciendo algo parecido a la verdad, brutalmente”.

La transmisión repasó datos de una encuesta reciente que indaga sobre la percepción social de la autenticidad y el estilo de Milei. Al analizar la reacción ante la frase “me gusta que Milei haga sufrir a los políticos”, se observó una división notoria: “Hay un 51% que dice estar en desacuerdo, mientras que un 42,5% dice estar de acuerdo”, detallaron los conductores.

El fenómeno Milei, con su liderazgo de formas nítidas y poco inclusivas, desafía la fragilidad actual de las identidades políticas en Argentina (Infobae en Vivo)

Sobre la pregunta acerca de planes sociales y las formas del presidente, la encuesta mostró un rechazo mayoritario: “Hay un 76% que está en desacuerdo con la frase ‘me gusta que Milei haga sufrir a los que tienen planes sociales’. Apenas un 15,3% está a favor”, señalaron desde el estudio.

Knopoff profundizó: “Hay un valor en la honestidad brutal que es el valor verdad. Milei viene como respuesta a un dolor sostenido con un sistema político. Para muchos viene a decir cosas muy duras, pero el valor verdad le da un sustento en eso”.

El límite de la autenticidad y la relación entre dolor social y expectativas

Consultado sobre hasta dónde puede sostenerse la centralidad de las formas en la política, el analista remarcó: “El límite de efectividad de las formas de Milei tiene que ver con las expectativas. La emoción más grande que tiene hoy el gobierno en términos de favorabilidad tiene que ver con expectativas y esperanza. Las formas serán toleradas posiblemente hasta el último día en el que el argentino sienta que ese dolor que le genera supera las expectativas”.

En el estudio, Gonzalo Aziz recordó el discurso reciente de Milei ante empresarios en Nueva York, donde el presidente calificó de “prebendarios” a figuras del establishment local. Knopoff valoró esta modalidad: “Lo que logra Milei con la honestidad brutal es ponerle caras, ponerle nombres a eso, que de alguna manera también es parte central para trascender en momentos de dolor. Parte de la construcción narrativa cotidiana, entre otras, pelearse con el empresariado, tiene que ver con explicar el dolor, con darle sentido al dolor”.

Una reciente encuesta revela una marcada división social sobre la legitimidad del estilo agresivo y la brutal honestidad que caracteriza a Milei (Foto AP/Kena Betancur)

Durante el intercambio, Mica Mendelevich subrayó otro aspecto: “Milei monopoliza la ética en torno a una teoría económica. La ética no se proclama, la ética se demuestra. Ya el solo hecho de estar proclamando ética es contradictorio”. Knopoff respondió: “La conversación sobre la ética no tiene que ver casi sobre la Argentina, sino sobre el sistema político que explica el advenimiento y el sostenimiento de Milei. Gobernar dilemas tiene que ver con entender qué sucede frente a eso. Lo que Milei logra es que la pregunta sea: aquellos, Milei diría, inmorales o esta moralidad”.

Polarización, identidades frágiles y la dificultad para medir el fenómeno Milei

El especialista abordó la dificultad de interpretar la base social que respalda al presidente: “En el primer año del gobierno de Milei encontramos algo que no habíamos encontrado nunca, que es que había argentinos que no tenían tiempo para sí, pero se lo estaban dando al proceso político. Cuando apremiaba el primer metro cuadrado, apremiaba el oficialismo. El fenómeno por el que estamos transitando todavía creo que no lo entendemos y tiene que ver con una potencia histórica”.

Knopoff remarcó que “el patrón es que no hay patrón. En el primer metro cuadrado encontramos que hay argentinos apremiados que le dan tiempo a Milei y eso es ciertamente inédito”.

Sobre la polarización electoral, explicó: “Hay que ver más a los sí peristas y a los no peristas. La clave está entre los que le dicen sí, pero: ‘Che, sí Milei, pero con los jubilados así no’. Sí Milei, pero la educación no sé cuánto. Y después están los que dicen no, pero: ‘Che, Milei no, pero aquellos menos’. La diferencia entre la elección de septiembre del año pasado y la de octubre es que los sí peristas y los no peristas celebran la elección. El dato empieza a ser en Argentina aquellos que se quedan en su casa el día de la elección”.

El valor de la 'honestidad brutal' en Milei reside en su capacidad de expresar el desencanto popular y canalizar el dolor social frente al sistema político (Presidencia)

Al analizar la oposición, Knopoff opinó: “Me peleo mucho con la frase de ‘enfrente de Milei no hay nada’. Lo que pasa es que está lleno de lo que explica que Milei es presidente. El rol de Milei es cambiar cosas, destruir cosas, romper. Frente a eso, el rol que le queda a la oposición es detener. Lo que termina sucediendo al peronismo es que es un peronismo statuquista, muy contrario a su identidad”.

El politólogo concluyó que “las identidades hoy son más frágiles que lo que eran antes. Hay como más inmanencia en la construcción de liderazgos que trascendencia. Son casi como stories de Instagram, de hoy para hoy. Lo que todavía no se vislumbra en la Argentina es una discusión del posmileismo. Posiblemente eso solo suceda cuando Milei vaya por su reelección, porque parte de esa conversación es Milei contra Milei”.

Knopoff también analizó los límites de este liderazgo: “No podés ser nítido y muy amplio al mismo tiempo, porque la nitidez deja más gente afuera que adentro. Por eso es muy importante cuál es la oferta, porque al final los pesos son relativos, no absolutos. Milei viene siendo una buena respuesta a qué hacer con el sistema político. Tal vez el problema sea cuando Milei se convierta en pregunta: ¿qué hacemos con Milei?”.

