Los gestos que marcan el nuevo armado anti Milei: el pedido de CFK y el acto de dos ex Juntos por el Cambio

Cristina Kirchner cree conveniente pelear en el Congreso para conservar las PASO, claves para resolver las diferencias de un gran frente opositor

En el mano a mano que tuvo con Miguel Pichetto en San José 1111, Cristina Kirchner fue clara en su postura respecto a lo que cree conveniente que haga el peronismo para las comicios ejecutivos del año que viene. Considera que la oposición debe evitar que el Gobierno adelante las elecciones y elimine las PASO, porque esa será la herramienta clave para poder saldar las diferencias.

El universo opositor está plagado de conversaciones cruzadas en las que se empiezan a encontrar algunos consensos. Uno de ellos es que la vía del medio, por la que hicieron varios intentos distintos dirigentes que se apartaron del núcleo duro del peronismo K, debe quedar sepultada en el pasado. No funcionó. No tuvo el caudal electoral suficiente para ser competitiva.

“Esto es Boca o River. Los que fuimos p0or el medio nos cansamos de perder. Tenemos que ir a un mano a mano con Milei. Con el kirchnerismo adentro. Y es a ellos a los primeros que tenemos que ganarles”, analizó un dirigente del peronismo federal que participó de varias propuestas que buscaron romper la polarización y que nunca llegaron a buen puerto.

La ex presidenta de la Nación ve en las PASO, que ella misma incluyó en el 2009 durante su primer mandato en la Casa Rosada, una herramienta determinante para poder ordenar un esquema opositor amplio y heterogéneo. CFK es consciente de que el proceso de armado político que viene no puede resolverse con un acuerdo de cúpulas. No alcanza con esa opción cerrada y vertical. La discusión de bandas y liderazgos es extremandamente horizontal.

Miguel Pichetto y Emilio Monzó compartirán un acto en unos días, con el fin de sumar un nuevo capítulo a la construcción de una alternativa al Gobierno

A algunos de los peronistas no K que están inmersos en la rosca política de este tiempo no les cayó bien la entrevista que Máximo Kirchner dio en Futurock en el comienzo de la semana. Sobre todo porque apuntó contra Axel Kicillof, los gobernadores del PJ que hoy están cerca de Milei y algunos dirigentes del peronismo federal que no siempre votan con el camporismo.

“Hay muchos que a la hora de leer la politica son vagos y lo mas fácil es agarrársela con La Campora. Hay algunos sectorcitos que a partir de negar a La Cámpora y a Cristina, creen que se van a ganar el favor de alguien, creen caen bien al círculo rojo, que los ven como una opción y que se pueden ganar un empujoncito desde ahí. Hay muchos que se perciben nacional y popular, y después, a la hora de los bifes, les cuesta”.

Esa fue una de las frases de Kirchner q ue más se viralizó en las redes y que generaron resistencia en algunos dirigentes que hoy intentan construir una nueva opción. “El discurso de Máximo parece del 2015. Es viejo. No sale de ese lugar”, le aseguró a este medio un diputado del interior del país. Una idea compartida por varios actores del peronismo no K.

El sector del peronismo del interior tiene una premisa como objetivo: hay que sanar a los heridos y abrazar a los disidentes. Por eso prefieren evitar la confrontación directa con gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) o Osvaldo Jaldo (Tucumán), aliados tácticos de Milei en el último tiempo, pero que la dirigencia del interior cuenta adentro para los comicios del año que viene.

En el peronismo del interior cayeron mal algunas declaraciones de Máximo Kirchner sobre el comportamiento de distintos sectores del espacio político

“Cristina busca ampliar y cerrar heridas. Y Máximo se pelea con todos los sectores del peronismo. Es una incongruencia grande. Salvo que discuta la conducción de su madre”, reflexionó, entre la ironía y el fastidio, un ex funcionario del peronismo, que actualmente trabaja para acercar posiciones entre distintas terminales de extración justicialista.

La ex jefa de Estado dio una señal de apertura importante al reunirse con Miguel Pichetto, quien hace algunos años atrás, fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, un figura que le geneae un gran rechazo a CFK. Así como en el 2019 se reencontró con Sergio Massa -con el que se había enfrentado durante cinco años- para construir en unidad el Frente de Todos, en esta oportunidad el cara a cara con Pichetto es una muestra de su decisión de abrir el juego desde su terminal de poder.

La reunión tiene un poder simbólico potente y la certificación de que la ex presidenta sigue ocupando un rol de poder importante en la organización del peronismo. Aún con sus limitaciones por la detención y la perdida de poder de su liderazgo. Son muchos en el PJ, sobre todo del interior, los que piensan que ese encuentro es el paso que le falta dar a Kicillof para lanzar, definitivamente, su candidatura presidencial. Arreglar con CFK el futuro de los dos. Y, especialmente, determinar si es juntos o separados.

El ex senador rionegrino está activo y decidido a ser un eslabón importante en la construcción de un nuevo frente nacional. “Voy a ser lo posible para construir una alianza amplia, que pueda ganarle a Milei, que está destruyendo todo”, le dijo a uno de los dirigentes con los que tiene un trato fluido.

Diputados del peronismo del interior junto a Diego Bossio, que también trabaja en la construcción del armado anti Milei

En las próximas semanas Pichetto escenificará el arribo de un nuevo actor al entramado peronista. Encabezará un acto junto a Emilio Monzó, que en la última elección provincial aportó en una construcción de centro a la que no le fue bien. El ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Cambiemos está decidido a trabajar la construcción de una alternativa política y la coordinación de una gran PASO.

En esa línea también trabajan Nicolás Massot, que en la actualidad comparte el bloque de diputados y es de lo que cree que a esa coalición deben integrarse dirigentes del radicalismo y ex PRO. De hecho, el propio Massot fue presidente de la bancada de diputados de esa fuerza política durante el gobierno de Mauricio Macri. Una muestra de la amplitud que hay en el entramado de conversaciones abiertas

Otro que trabaja en esa articulación es Diego Bossio. El ex titular de la ANSES, que también fue parte de propuestas vinculadas al peronismo no K, mantiene diálogos con dirigentes del peronismo bonaerense y del interior. Alejado del kirchnerismo hace tiempo, es parte del grupo de dirigentes que considera necesario armar un polo opositor que se ordene a través de unas PASO.

Para que la ingenieria del armado anti Milei dé sus frutos, el primer paso clave es que haya un ordenamiento en el Congreso para evitar que el gobierno nacional volteé las elecciones internas y le quite a la oposición la posibilidad de organizarse a través del sistema de votación. Que, en definitiva, es lo que va a legitimar el candidato que quede en pie.

En paralelo, y antes de llegar a esa instancia, existe la pretensión de llegar a un acuerdo en miradas sobre la política exterior, el equilibrio fiscal, un plan productivo, el rol del Estado en la política económica y la negociación de la deuda con el FMI. Temas centrales que debe contener un acuerdo electoral integrado por sectores que han sido opositores entre ellos tiempo atrás.