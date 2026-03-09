“No solo atacan a Israel, atacan a la región y al mundo”, advirtió el embajador en Argentina sobre la amenaza iraní

"La situación de Israel es que estamos intentando regresar a alguna normalidad”, declaró Sela en Infobae al Amanecer

En una entrevista exclusiva en el estudio de Infobae al Amanecer, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, describió en detalle el panorama actual tras los ataques con misiles lanzados desde Irán y la continuidad de las hostilidades en la frontera con Líbano, al tiempo que señaló la necesidad de mantener la rutina diaria en Israel pese a la tensión.

Durante su paso por el ciclo matutino, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Sela enfatizó: “Estamos en el décimo día de esta operación. Este día en Israel empezó con lluvia de misiles desde Irán. Tenemos, lamentablemente, dos fallecidos en el centro de Israel”. El embajador remarcó que “Irán está atacando a la población civil” y advirtió sobre el uso de “misiles que, antes de impactar, se abren y provocan muchas más víctimas”.

El alcance de los ataques iraníes según la embajada israelí

En diálogo con el staff de Infobae al Amanecer, Sela detalló la simultaneidad de amenazas: “Paralelamente, estamos atacando también de Hezbollah desde Líbano, así que tenemos dos frentes. La situación de Israel es que estamos intentando regresar a alguna normalidad”. Pese a la reapertura parcial de vuelos y comercios, el embajador subrayó que “el sistema educativo está cerrado y muchos están en casa, están cerca de un lugar seguro”.

La gravedad de la situación llevó a Sela a remarcar el carácter global de la amenaza: “Es una operación que su fin es que Irán no será amenaza, no solamente para Israel, sino también para la región y todo el mundo. Irán no solamente atacó Israel, atacó Chipre, atacó Turquía, atacó Azerbaiyán, atacó países árabes, desde países del Golfo, Jordania, Bahréin, Emiratos y más”.

Consultado sobre la cotidianeidad en Israel, el embajador explicó que “las reglas son estar o en los apartamentos relativamente nuevos, donde adentro hay un cuarto seguro”, y que quienes circulan en vehículos “tienen que parar el auto y buscar o bajo un puente o protegerse lo más lejos posible del auto”. Sela advirtió que “lo poco que cae del cielo son los misiles mismos”, y que incluso “cuando un misil de defensa ataca el misil del ataque, caen algunas partes de los misiles, metales, y esto también hace bastante daño”.

Columnas de humo se elevan tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, tras una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Líbano, 9 de marzo de 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

Medidas de seguridad en Argentina y la amenaza terrorista

Sobre el impacto en la Argentina, Sela afirmó: “No tenemos ninguna información concreta sobre Argentina. Siempre hay que tener medidas de seguridad”. El embajador recordó que “la última vez uno que está aliado con el terrorismo de Irán y Hezbollah lo ha estado en Brasil, un país que tiene posición diferente, así que no tiene una conexión directa a esta situación”.

El diplomático precisó las embajadas de Israel “estamos bajo algunas medidas, pero lo que el terrorismo quiere es que no sigamos con nuestra normalidad”. En esa línea, remarcó: “Lo que yo estoy llamando es, de un lado, tener las medidas necesarias, y se tomaron todas las medidas aquí en Argentina, y, de otro lado, seguir que nuestra vida normal y la rutina lo más que podemos”.

Sela fue consultado también por la designación de Jamenei como líder supremo en Irán. Sobre este punto, sostuvo: “Esto muestra quién es este gobierno. Es una dictadura de terroristas teocrática que decidió que esta persona, que si comprendo bien, no tiene el nivel religioso de estar en esta capacidad, pero como es una marioneta cercana a las Guardias Revolucionarias de Irán, así que le pusieron a él”. Además agregó: “Él está, y todos ellos están detrás, no solamente de ataques a Israel y al mundo occidental, sino a su propia gente, su región”.

El funcionario citó cifras sobre la represión interna: “En el mes de enero mataron entre treinta y sesenta mil personas según diferentes índices. Así que este muestra que es Irán, que está no solamente gritando muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, sino también muerte a su propia gente”.

Sela se refirió al ascenso de Mojtaba Jamenei en Irán. Oficina del Líder Supremo iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Handout vía REUTERS

Argentinos en Israel y perspectivas sobre el conflicto

Frente a la inquietud por el destino de los argentinos en Israel, Sela informó: “Están saliendo. Algunos que conozco salieron vía terrestre a países vecinos y de ahí tomaron aviones a otros. Desde el jueves están entrando y saliendo bajo algunas restricciones para no tener mucha gente en el terminal”. El embajador agregó que la mayoría “son turistas o extranjeros que están en Israel y quieren salir”, y que la coordinación es permanente “con la embajada de Argentina en Israel”.

Sobre la duración del conflicto, Sela fue tajante: “Lo tiempo que sea necesario”. Y aclaró que el objetivo es “desmantelar estas capacidades, de asegurar que Irán no tendrá arma nuclear, como estaba muy cercano de tenerla, cuando no tendrá estas capacidades de misiles, y que no apoyará al terrorismo, vía sus proxies, como Hezbollah, Hamás, los hutis y otros”.

En cuanto a los argentinos que aún permanecen en la zona, Sela confirmó: “Todavía hay algunos turistas que están ahí. Hablé con algunos que ya están en camino, pero la situación está así. Cumplen las reglas, la situación está bien protegida. Los que no conocen están en contacto con las autoridades, sus familiares, y les están ayudando allá”.

La entrevista completa a Eyal Sela

