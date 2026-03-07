El resurgimiento de la interna y la nueva etapa política que el Gobierno quiere inaugurar cuando Milei vuelva de EEUU

La cúpula libertaria se volverá a reunir

Con el presidente Javier Milei en los Estados Unidos, donde volverá a encontrarse este sábado con Donald Trump, en la Argentina el Gobierno trabaja intensamente en diferentes áreas para comenzar una nueva etapa política cuando el mandatario nacional regrese a Buenos Aires, que iniciará con el impulso de más reformas que están en carpeta.

El contexto no es casual. En Balcarce 50 quieren aprovechar los días afuera del Presidente para bajar los decibeles de una interna que resurgió con los cambios en el Ministerio de Justicia que empoderaron a Karina Milei y dejaron un saldo perdedor para Santiago Caputo. Si bien el desembarco de la hermana presidencial en una cartera clave generó impacto, hacia adentro de la Casa Rosada genera incertidumbre la proyección que abre la maniobra: hasta dónde buscará extender su poder la secretaria general.

Así las cosas, mientras todavía se está terminando de acomodar la nueva estructura a cargo de Juan Bautista Mahiques, la mesa política se volverá a reunir esta semana para definir las próximas iniciativas que se enviarán al Congreso.

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, aceleró los procedimientos de revisión junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que la modernización laboral pudiera ser promulgada antes de que el mandatario nacional partiera rumbo a Miami, la primera parada de su gira internacional.

En esa ciudad, Milei participará de una cumbre convocada por Trump para mandatarios de América Latina, con el objetivo de afianzar la relación y tratar de reducir la influencia de China en la región.

Milei volverá a encontrarse con Trump (REUTERS)

El líder libertario participará de un almuerzo de honor organizado por su par republicano y luego será premiado por el comité de la Hispanic Prosperity Gala.

El argentino tenía previsto asistir al evento que organizó esa entidad para mediados de febrero, pero suspendió el viaje a último momento por cuestiones de agenda.

Lo que sucedió en aquel momento fue que Trump lo invitó al primer encuentro de la Junta de La Paz, que se hacía tan solo unos días más tarde. Por lo tanto, priorizó esa visita y suspendió su participación en la otra gala para no estar tanto tiempo fuera del país.

Ahora, Milei se verá nuevamente con el presidente estadounidense, en lo que será su séptimo encuentro con el norteamericano (entre formales e informales) desde el 2023 a esta fecha.

Posteriormente, volará a Nueva York para encabezar la inauguración de la Argentina Week, la convención que reúne a importantes empresarios de todo el mundo y busca atraer inversiones.

Allí, se mostrará con un grupo de gobernadores a los que convocó formalmente, a través de la Cancillería, para que muestren el potencial productivo de sus respectivas provincias.

Cornejo, gobernador de Mendoza

Estarán Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

En tanto, al Presidente lo acompañarán su hermana y secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También estarán el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Comunicación, Javier Lanari.

Una vez finalizado este evento, el mandatario se trasladará directamente a Chile para la asunción de José Antonio Kast, aunque la comitiva —excepto Karina— podría volver directamente a Buenos Aires.

Ya de regreso, Adorni tiene previsto convocar a una nueva reunión de la mesa política para comenzar a analizar los pasos a seguir en el inicio de estas sesiones ordinarias.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni (RS Fotos)

De acuerdo con lo que precisaron a este medio algunos de los integrantes de ese grupo, la idea es ultimar la estrategia para la ley de Glaciares y el financiamiento universitario, las dos iniciativas que impulsará el Gobierno en los próximos días.

El primero de esos proyectos ya tiene media sanción del Senado y está esperando a ser discutido en la Cámara de Diputados. Mientras que el segundo ingresó durante el verano y es una alternativa a una norma similar que vetó meses atrás el Presidente. Sin embargo, el Congreso lo ratificó, por lo que entró en un limbo.

En Infobae en vivo, la periodista Maia Jastreblansky detalló los cambios propuestos por la administración libertaria para encontrar una solución intermedia.

“El proyecto original hablaba de una recomposición presupuestaria desde el año 2024 y de actualizar por IPC. El nuevo solo contempla los gastos de 2026 y prevé una actualización si el índice de precios al consumidor supera el 14,3 %. Es una suerte de cláusula gatillo”, describió.

Además de Adorni y Karina, la mesa política está integrada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Administrativa, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La mesa política planificará la estrategia parlamentaria

El esquema de la administración nacional todavía se está ordenando luego del reemplazo de Juan Bautista Mahiques por Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y todos los cambios que se dieron a partir de esto.

Una de las primeras medidas que tomó el flamante funcionario fue reemplazar a toda la cúpula de la cartera y de los organismos que dependen de él.

De esta manera, se desplazó a quien era el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, cercano a Caputo, quien luego de extensas negociaciones fue nombrado en la Procuración del Tesoro.

Las conversaciones para reubicar al dirigente del riñón del estratega político se sucedieron a lo largo de todo el jueves, cuando circularon múltiples versiones, pero se confirmaron recién el viernes.

Incluso, se especuló con la posibilidad de que Amerio pasara a depender de Ibarzábal Murphy, otra funcionaria fiel a Caputo, en lugar de reportar a Mahiques.

Sebastián Amerio, muevo procurador del Tesoro

De hecho, un primer comunicado que trascendió indicaba que la Procuración iba a trasladarse a la órbita de la Secretaría de Legal y Técnica, pero fue solo un borrador que nunca se publicó oficialmente.

En ese texto, se argumentaba que ese cambio en el organigrama tenía “el objetivo de fortalecer la coordinación estratégica en la defensa jurídica del Estado y acompañar, con mayor cercanía institucional a la Presidencia de la Nación, la estrategia jurídica de este Gobierno”.

Cuando Milei esté de nuevo en la Argentina, es probable que los nuevos funcionarios ya estén plenamente ocupados en sus tareas y que la cúpula libertaria ya haya avanzado con las leyes que impulsará en el corto plazo.

Por su parte, Santilli tiene en mente comenzar la otra semana con una nueva gira por el interior del país para volver a buscar los votos para las reformas, como hizo en la previa de las sesiones extraordinarias.