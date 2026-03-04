Tras un conflictivo inicio de clases, Kicillof mejoró la oferta salarial docente para cerrar la paritaria

Kicillof mejoró la oferta salarial para los docentes con el objetivo de cerrar la paritaria

El gobierno de Kicillof busca cerrar un acuerdo paritario con todos los gremios de la administración pública, tras las medidas de fuerza que llevaron adelante esta semana. Acciones contra la administración de Javier Milei, pero con impacto en la provincia de Buenos Aires y en la que también se insmiscuye la no aceptación de la última oferta paritaria hecha por el Ejecutivo bonaerense: que fue de 3% para marzo.

Este jueves y con la presencia del propio ministro de Economía, Pablo López, el Gobierno llevó adelante una ronda de reuniones formales con los representantes de los gremios docentes primero y con los de estatales después en los que comunicó la mejora hecha en relación a la última oferta de mejora salarial. La administración de Kicillof elevó en 2 puntos el incremento para marzo proponiendo una suba del 5% para el tercer mes del año. Además buscó cerrar también abril con una suba del 2,5%; sumado al 1,5% para febrero que ya fue otorgado por decreto, ante la falta de acuerdo.

Las distintas medidas de fuerzas que la semana pasada llevaron adelante los gremios calaron también en la discusión interna del peronismo. Es que tras la apertura de sesiones, desde el Frente Renovador (FR) plantearon que el acto se dio en medio de medidas de fuerzas. “Abrimos sesiones en medio de un clima adverso. No solo porque la Provincia de Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei sino también porque nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender. Esperemos que a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo”, decía el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. Mientras que la senadora Valeria Arata aseguró que “el poder legislativo empieza a funcionar pero en el poder judicial hay paro... es un reclamo justo porque comparados con Nacion y Ciudad, nuestros judiciales están super atrasados”.

Kicillof abrió sesiones el lunes en un clima de confrontación con Javier Milei

Según el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -que integran SADOP, FEB, UDOCBA, AMEP y SUTEBA- la oferta realizada se traduce en que el sueldo inicial de un maestro grado será para marzo de $800.084 y abril: $850.053. Para una maestra de grado jornada completa: $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril; maestra de grado con quinta hora para el mes de marzo: $1.005.638 y abril: $1.060.424. Mientras que un profesor con 20 módulos en marzo: $1.032.198 y en abril: $1.113.838.

Los puntos acordados incluyen una cláusula de monitoreo, por la que las partes evaluarán la marcha del acuerdo paritario en la primera quincena de mayo de 2026, y una cláusula de reapertura que prevé retomar la negociación en junio de 2026 o antes, si la situación económica difiere de las proyecciones. Además, en marzo se citará a discutir el Convenio Colectivo de Trabajo y la Cogestión de Condiciones Laborales.

Los gremios docentes receptaron la propuesta y en lo que resta de la semana definirán si aceptan o rechazan. A priori, informalmente, consideran positiva la convocatoria y mejora. Las reuniones se dan luego de la medida de fuerza que llevaron adelante el lunes último que significó que las clases en las escuelas públicas bonaerenses las clases no empiecen en tiempo y forma. La argumentación de la acción varía depende del gremio en cuestión. Mientras que en la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) plantearon que la decisión se dio tras considerar insuficiente la propuesta del 3%, desde SUTEBA plantearon que el paro se daba en el marco de la medida nacional adoptada por CTERA, la confederación en la que se encuentra el gremio que conduce Roberto Baradel. Fue por el rechazo a la reforma laboral y la no apertura de paritarias nacionales. El propio Kicillof hizo referencia a la cuestión durante su apertura de sesiones. De hecho, fue la primera vez en seis años que el mandatario habló ante la Asamblea Legislativa con una medida de fuerza de impacto en las escuelas públicas. Kicillof responsabilizó al gobierno nacional.

Roberto Baradel, dirigente sindical, observa atentamente desde un balcón durante la apertura de sesiones del gobernador Axel Kicillof.

“Con todas sus dificultades y deudas, la Argentina supo construir un sistema educativo público, científico y universitario que fue y sigue siendo admirado en la región, incluso por sociedades mucho más ricas que la nuestra. La escuela pública está en el ADN de nuestra mejor historia como país. Hoy se está realizando un paro nacional docente para reclamar contra las políticas de desfinanciamiento deliberado de la educación y contra la reforma laboral. El paro se realizó en todas las provincias, pero en 16 provincias, incluyendo la nuestra, hoy no empezaron las clases”. Desde el palco destinado a los dirigente sindicales que llegaron hasta la Cámara de Diputados bonaerense escuchaba Baradel.

Por las tarde continuaron las reuniones con los representantes estatales. Los estatales también llevaron adelante una medida de fuerza el úlitmo lunes. La oferta es de iguales características que la hecha a los docentes. Sin embargo, más allá de la cuestión salarial los gremios buscan garantizarse recategorizaciones y pases a planta. Un reaseguro por si en 2027 cambia la fuerza política que gobierne la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof inauguró una escuela en Berazategui

Por lo pronto, este miércoles, Kicillof inauguró la escuela número 300 desde que llegó a la gobernación. El acto se desarrolló en el municipio de Berazategui donde estará el flamante edificio. Allí, el mandatario, profundizó sus críticas a la gestión de Milei y planteó que “tiene que haber educación pública gratuita y de calidad y para todos y todas. Ese objetivo nos trazamos. Ese objetivo, además, y en contra de las dificultades, es lo que venimos a cumplir. Hoy, trescientas nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires”.

Según informó oficialmente la provincia de Buenos Aires alcanzó la inauguración de 300 nuevas escuelas, la ampliación de 485 edificios educativos y la construcción de 1.348 aulas adicionales en el marco del programa Escuelas a la Obra.

Además, en la Provincia informaron que se completaron la refacción integral de 519 establecimientos y concluyó más de 8.500 intervenciones edilicias en su sistema escolar.