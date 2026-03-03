Nuevo round en el peronismo bonaerense: el gobierno de Kicillof se refirió a las críticas de Mayra Mendoza

El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, le contestó a la diputada bonaerense, Mayra Mendoza

El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió a las críticas de la diputada bonaerense y exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: “Es una opinión, no la compartimos”.

En comunicación con radio La Red, Bianco cruzó a la exintendenta, quien señaló que al gobernador, Axel Kicillof en un comunicado: “Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”.

En este sentido, Bianco estableció que el eje “estaba puesto en otro lugar”, centrado en “las consecuencias del modelo de Milei” y la situación social bonaerense. De todos modos, ratificó el compromiso del espacio con la causa de la expresidenta: “A mí no me molesta ni mucho menos, pero nosotros compartimos esa causa, y lo hemos dicho públicamente”.

Sin embargo, negó que la gestión vaya a priorizar la polémica: “Ninguna polémica para mí. Polémica, si la quieren establecer otros, bienvenidos, allá ellos, pero nosotros no vamos a entrar en ninguna discusión ni en ninguna polémica”.

“Tenemos que hacer algo, mostrar lo que está pasando en la Argentina, mostrar lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y poner en valor lo que se hace desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, argumentó el dirigente.

Carlos Bianco se refirió a una posible inclusión del diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto

En la sintonía de la discusión dentro del peronismo, Bianco valoró el llamado a la unidad propuesto por Miguel Ángel Pichetto, quien afirmó que “los peronistas tenemos que perdonarnos”. El ministro coincidió en la necesidad de ampliar el espectro de la oposición, sumando referentes del peronismo y de otras fuerzas, como el radicalismo popular.

Y fundamentó: “No solo alcanza con juntar unos pequeños sectores del peronismo. Hay que ir ampliando esta cuestión a todos los sectores y referentes que coinciden con nosotros en que este es un modelo para la sociedad argentina totalmente inviable o viable, pero dejando a la mayoría de la población excluida o en la pobreza”.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar a Pichetto y otros referentes, fue tajante: “Sí, sí. Todos aquellos que piensen que efectivamente este es un modelo inviable y que hay que fortalecer un modelo de trabajo y producción para la Argentina, bienvenido”.

La carrera hacia el 2027

Durante la entrevista, **Carlos Bianco** negó que la presentación de Axel Kicillof en la Legislatura provincial implicara el lanzamiento formal de una campaña a gobernador o presidente, una interpretación que, según dijo, se reitera en análisis políticos pero que “lejos está en nosotros”.

El Ministro de Gobierno subrayó que la preocupación central de Kicillof y su equipo es doble: “construir una fuerza política de oposición a Milei y a las políticas de Milei” y “construir una nueva esperanza” mientras crece la incertidumbre hacia 2027. El funcionario recordó que en el plenario del movimiento Derecho al Futuro, realizado a fin de 2023, el propio Kicillof afirmó: “Yo no estoy lanzando una campaña, yo no estoy lanzando una candidatura”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Créditos: AG La Plata)

En este contexto, Bianco reveló que la provincia de Buenos Aires afronta un recorte de 15 billones de pesos en recursos, cifra que asciende a 22 billones si se computa la caída de la coparticipación y de la recaudación fiscal propia. Según el ministro, ese total “es el equivalente a medio presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires”.

A su vez, enfatizó que la provincia está enfocada en actividades concretas para casi toda su población: “Comenzar las clases para cinco millones doscientos mil pibes, que coman en la escuela dos millones y medio de pibes, que cien mil policías salgan a la calle a cuidar a los bonaerenses, que cuarenta mil médicos y enfermeros curen y atiendan a los bonaerenses, que el Banco Provincia permita las transacciones en todas sus sucursales y que los diez millones de bonaerenses que tienen cuenta DNI puedan hacer sus transferencias”.

Diagnóstico de estanflación y deterioro en los sectores productivos

Consultado sobre la interpretación del ejecutivo bonaerense frente al ciclo económico,Bianco estableció: “Estancamiento económico muy, muy fuerte, particularmente en algunos sectores, que son además los sectores que generan mayor mano de obra: el comercio, la construcción y la industria”.

Para el ministro, “los índices de inflación vienen aumentando” y, si se compara con la gestión económica anterior, “los números de inflación están por encima de cuando Axel era ministro de Economía”. En este punto, recordó que hoy existen inflaciones mensuales del “tres por ciento”.

Bianco argumentó que la crisis bonaerense se agudiza porque el ajuste nacional impacta en la caída de la recaudación y la coparticipación, mientras los recursos provinciales resultan cada vez más insuficientes: “Realmente, cada vez más costosos esos esfuerzos. Esto lo tenemos que decir públicamente y confesarlo como consecuencia del ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei sobre la provincia de Buenos Aires”.

Bianco destacó la oferta realizada por el gobierno provincial a los gremios docentes (REUTERS/Martin Acosta)

Paritarias y conflicto docente: la propuesta de la provincia en números

El arranque del ciclo lectivo en Buenos Aires se dio en un contexto de paros y reclamos sindicales. Bianco explicó que “ayer hubo un paro nacional, algunas federaciones adhirieron, otras no”. E informó que la provincia realizó “probablemente la mejor paritaria de la Argentina”, con una oferta de “tres por ciento”.

A su vez, reconoció que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”, pero remarcó que seguirán buscando soluciones en las próximas negociaciones: “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”.