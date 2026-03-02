Qué escribió Javier Milei en los Libros de Honor antes de la apertura de sesiones ordinarias

Javier Milei firmó los Libros de Honor del Congreso antes de la apertura de sesiones ordinarias

En la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei rubricó los libros de honor de ambas cámaras del Poder Legislativo antes de pronunciar su discurso de este año ante la Asamblea Legislativa.

El mandatario dejó asentada su visión sobre los valores que deben guiar a la política argentina, con frases que escribió en el libro de la Cámara baja y replicó en el de la Cámara alta: “La moral como política de Estado. Volvamos a los valores de Occidente: la Filosofía Griega, el Derecho Romano, la actitud de los estoicos y los valores judeo-cristianos.”

La ceremonia se realizó en el histórico Salón Azul, ubicado debajo de la cúpula del Congreso, en un nuevo acto protocolar previos a la apertura formal de las sesiones. Milei ingresó al edificio acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y su hermana Karina Milei. Luego de atravesar el Salón de las Provincias y recibir el saludo institucional, el presidente se dirigió a proceder con las firmas.

El Presidente habló ante el Congreso (AFP)

Esta instancia forma parte del paso tradicional para los jefes de Estado y vicepresidentes, y en esta oportunidad Milei hizo un repaso sobre el estado de la Nación y los lineamientos de su gestión para el año legislativo, a través de un mensaje dirigido a la ciudadanía y los integrantes de ambas Cámaras. La rúbrica representó uno de los tantos momentos más protocolarios de la jornada.

El acto se realizó pocos minutos antes del inicio del mensaje presidencial que abrió oficialmente el período de sesiones ordinarias, luego de finalizado el ciclo de sesiones extraordinarias de febrero en donde el oficialismo consiguió, entre otras cosas, la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad en la Ley Penal Juvenil, y la Reforma Laboral.

El discurso comenzó pasada las 21 y fue avanzando entre chicanas con la oposición, algunas subidas de tono; también silbidos y aplausos del oficialismo.

El Presidente destacó el avance de su administración en la desregulación estatal y en la adopción de privatizaciones iniciales contempladas en la Ley Base. Según precisó, el respaldo para estas medidas provino especialmente del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, con un balance de más de 14.500 desregulaciones implementadas. El mandatario afirmó: “Detrás de cada regulación habría un privilegio, o mejor dicho, un curro, un tongo”.

Milei, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la apertura de sesiones

Respecto al impacto inmediato, el jefe de Estado remarcó los efectos favorables que estas políticas aplicaron en mercados estratégicos: “Las desregulaciones nos han permitido marcar un negocio del mercado aeroportical de pasajeros, y ha permitido a los productores argentinos acceder a mejor maquinaria productiva que la disponible localmente, y ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres”.

Entre las acciones de mayor peso para la administración, el presidente subrayó la eliminación del sistema de licencias para importaciones, señalando la supresión de turnos, la expansión del sistema digital y la reducción de aranceles. Además, destacó la importancia del RIGI, mediante el cual se aprobaron inversiones por USD25.000 millones en caja de masa y están bajo evaluación iniciativas por USD45.000 millones. Estas suman 31 proyectos distribuidos en 11 provincias, estimándose la creación de más de 60.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta.

En el balance de gestión, el presidente consideró estos resultados como la política de desarrollo “más eficaz del siglo”, proyectando que la continuidad de estas iniciativas consolidará a Argentina como el país “más atractivo de la región”.

Además, destacó la sanción de la ley de inocencia fiscal y remarcó: “Después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuestos era culpable hasta que se demostrara lo contrario, hoy hemos revertido esa atrocidad y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

A pocos minutos de las 23, Milei cerró su discurso con su habitual frase: “Viva la libertad Carajo”.