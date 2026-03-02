Política

Patricia Bullrich habló del regreso de Nahuel Gallo a la Argentina: “Ahora va a haber que cuidarlo, que estaba bastante flaco”

El esperado recibimiento del efectivo argentino incluyó la participación de diversos funcionarios y fuerzas de seguridad, mientras la prioridad oficial fue garantizar la privacidad y los cuidados de salud de Gallo al pisar suelo nacional

El oficial Nahuel Gallo, reconocido por su servicio, comparte un tierno momento con su hijo durante un encuentro público, rodeado de asistentes.

El regreso de Nahuel Gallo a Argentina tras su liberación en Venezuela generó una secuencia de gestos oficiales y familiares marcados por la tensión diplomática. La actual senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich detalló cómo se vivió la llegada del gendarme secuestrado por el gobierno venezolano: “Ahora va a haber que cuidarlo, que estaba bastante flaco”.

Bullrich relató que el recibimiento contó con un cordón de honor de la Gendarmería Nacional, la presencia del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, la Cancillería y su círculo íntimo. La prioridad fue su reencuentro con la familia y la contención médica inmediata, postergando cualquier abordaje político o mediático. La exministra remarcó: “Estaba muy emocionado y no era el momento de hablar con él”.

Una composición de tres fotografías muestra a Nahuel Gallo en diferentes contextos, una de ellas de sus últimas apariciones antes de ser detenido en Venezuela.

El operativo de entrega: dudas, actores externos y limitaciones diplomáticas

Bullrich explicó que el gobierno, ni bien tomó cartas en el asunto, realizó las gestiones pertinentes para repatriarlo “desde el primer segundo”. La senadora también destacó un momento de particular tensión: “Ayer, a las 21:30, lo llevaron de la cárcel. Los presos gritaban: ‘Se llevaron a un argentino’ y nadie sabía dónde estaba. Había salido de la cárcel, pero nadie sabía dónde estaba”. Gallo fue retenido, en palabras de la exministra, en un centro de contrainteligencia antes de su traslado, lo que sumó incertidumbre a su destino. “Quizás él dudó durante todo el viaje de hacia dónde iba”, afirmó Bullrich.

Según el relato de la funcionaria, Gallo no tuvo plena certeza de que volvía a Argentina, hasta que miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería, que se embarcaron en el avión ya en vuelo, confirmaron su destino. Bullrich indicó: “Él les preguntó: ‘¿Y dónde estoy?’ Y cuando escucharon que hablaban argentino, dijo: ‘Qué suerte, estoy en Argentina’”.

Patricia Bullrich junto a la comitiva oficial, en el recibimiento a Nahuel Gallo

Por otro lado, Bullrich señaló que Gallo se encontraba “bastante flaco”, lo que motivó la realización de exámenes médicos exhaustivos al llegar. “Mañana le harán los estudios médicos y se sabrá cómo es su estado físico”, informó la funcionaria. Una de las principales preocupaciones oficiales era que no se habían podido determinar las condiciones de salud del liberado antes del vuelo, ya que se desconoce si las autoridades de inteligencia de Venezuela realizaron controles médicos protocolizados.

A su vez, la parlamentaria reiteró la importancia de priorizar el bienestar y la intimidad familiar de Gallo, relegando toda pregunta oficial o policial para una etapa posterior. El proceso, añadió Bullrich, aún no concluye en términos humanitarios ni diplomáticos, ya que restaba la liberación de Germán Giuliani, “el último argentino que queda secuestrado en Venezuela”.

La llegada de Nahuel Gallo a Argentina

Horas después de ser liberado de El Rodeo 1, el gendarme argentino Nahuel Gallo aterrizó en Ezeiza tras 448 días de permanecer cautivo como rehén del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela. Gallo tocó suelo argentino pasadas las 04:30 de esta madrugada. Su liberación fue confirmada cerca de las 19 horas del domingo 1° de marzo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la Gendarmería formó un cordón y la banda de la fuerza lo recibió. Él, por su parte, descendió del avión con el uniforme puesto. Así, el gendarme pudo abrazar a su hijo, Víctor, y fundirse en un fuerte abrazo tras más de un año sin tener comunicación con él. Este medio pudo acceder a las imágenes de ese encuentro.

