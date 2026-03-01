Las recomendaciones de la embajada en Israel para los ciudadanos argentinos en medio del conflicto con Irán

La embajada argentina en Israel recomendó descargar la app del Home Front Command y consultar canales oficiales (REUTERS/Nir Elias)

En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, la embajada argentina en Israel emitió en las últimas horas una alerta dirigida a ciudadanos argentinos radicados en ese país, con el objetivo de que extremen precauciones y conozcan las vías oficiales para resguardarse ante eventuales ataques.

A través de sus canales oficiales, el consulado argentino en Tel Aviv subrayó la necesidad de acceder al refugio más cercano frente a cualquier alarma y permanecer en él hasta recibir instrucciones de las autoridades.

“Ante los desarrollos actuales, se solicita seguir atentamente las instrucciones del Home Front Command y conocer el refugio más cercano”, publicó el organismo diplomático acerca de la app del sistema de defensa civil israelí que hay que utilizar hasta permanezca la alerta.

También pidió a los residentes que consulten el portal oficial http://oref.org.il/eng para recibir instrucciones actualizadas.

El Consulado General Argentino en Tel Aviv publica un aviso con instrucciones de seguridad y un número de guardia consular para ciudadanos argentinos en Israel, en el contexto del conflicto con Irán.

Para ubicar el refugio más cercano, la representación diplomática recomendó el uso de la aplicación Bomb Shelter Locator o la consulta directa en Google Maps con la búsqueda “bomb shelter near me” o la frase hebrea “מקלט קרוב אליי”.

En caso de alerta, se indicó a los argentinos residentes en Israel: ingresar inmediatamente al espacio protegido más cercano, permanecer allí hasta recibir instrucciones oficiales y evitar todo movimiento que no sea imprescindible. Ante emergencias, los ciudadanos argentinos disponen del teléfono y WhatsApp consular: +972 52 597 8359.

Las recomendaciones de seguridad y pautas de acción para los ciudadanos argentinos en Israel

Las autoridades recalcaron que la verificación siempre debe realizarse mediante fuentes oficiales para evitar la circulación de datos no corroborados durante la crisis.

En tanto, ayer la diplomacia argentina activó el protocolo de emergencia ante la escalada bélica en la región, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la inmediata réplica iraní con misiles y drones, lo que llevó al gobierno de Javier Milei a reforzar el nivel de seguridad nacional y a adoptar medidas preventivas de alto alcance.

An Israeli man shelters in an underground parking garage, after missiles were launched towards Israel from Iran, following strikes by Israel and the U.S. on Iran, in central Tel Aviv, Israel, February 28, 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

Más de 200 muertos en Irán tras los bombardeos

La ofensiva militar lanzada este sábado tuvo como núcleo estratégico la ciudad de Teherán, donde el operativo se centró en eliminar a Ali Khamenei, quien hasta ayer encabezaba la República Islámica de Irán como líder supremo. Según los medios estatales iraníes, los ataques han dejado un saldo de más de 200 personas muertas.

Los bombardeos activaron la respuesta inmediata del régimen de Teherán, que disparó misiles y envió drones hacia bases estadounidenses, israelíes y otras posiciones en la región, con impactos en zonas densamente pobladas, además de complicar los desplazamientos aéreos y el transporte de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó la continuidad de “ataques masivos” contra los intereses de Irán y dejó planteada la intención de derrocar al Gobierno de Teherán.

Una columna de humo sobre Teherán después de un "ataque preventivo" de Israel el 28 de febrero de 2026 (AFP)

Todos los países de la región están en alerta. Emiratos Árabes Unidos calificó a la confrontación como un “momento histórico” para el Medio Oriente, y responsabilizó a los líderes mundiales en el pasado reciente por la incapacidad de garantizar estabilidad en la región.

Ante la magnitud de la ofensiva, la Oficina del Presidente de Argentina difundió un comunicado en el que celebró la operación militar que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, a quien calificó como “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”.

Alineado con la postura norteamericana, el gobierno de Javier Milei atribuyó el atentado contra la AMIA en 1994 como resultado de las “atrocidades” de Khamenei y lo definió como “un acto de terrorismo internacional, planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.

La Oficina del Presidente celebró la muerte de Alí Jamenei

Como efecto de la emergencia global, el Gobierno ordenó el refuerzo de la seguridad en todo el país mediante la elevación del nivel de alerta a “alto”. Las autoridades dispusieron asegurar “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

El refuerzo preventivo incluye mayores dispositivos de protección en representaciones diplomáticas extranjeras y en puntos neurálgicos en el país.