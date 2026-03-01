El gobierno de Chaco anunció que modificará su Constitución para prohibir expropiaciones y la creación de nuevos impuestos

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en la apertura de sesiones legislativas, se prepara para el acto inaugural

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció hoy una reforma constitucional durante la apertura de sesiones de la Legislatura. “Logramos posicionar a Chaco como una de las primeras provincias que adhirió al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI)”, destacó en su discurso. Para el mandatario, eso permitió poner al distrito “en el radar” de los inversionistas.

A renglón seguido, hizo el anuncio: “Al respecto, anticipo que presentaremos un proyecto de reforma constitucional para dar protección y seguridad jurídica a esas inversiones”. La intención es excluirlas “de cualquier tipo de expropiación”. A su vez, prohibirá ”la creación de nuevos impuestos provinciales y municipales que las afecten”.

El mandatario hizo el adelanto en el marco de un repaso de las acciones que tomó su administración en los últimos dos años a fin de alentar la actividad privada. “Impulsamos una histórica reforma tributaria. Le sacamos el pie de encima a los contribuyentes para que puedan generar empleo”, reseñó.

En esa línea, puntualizó que la provincia encaró una progresiva reducción del impuesto a los ingresos brutos. Es algo que “nunca sucedió” en el Chaco, subrayó. En esa línea, también mencionó la excepción del pago de impuesto inmobiliario rural a productores que tienen hasta un mil hectáreas. Asimismo, sumó la eliminación del fondo de salud pública para empleadores.

En el último tiempo, destacó, Chaco logró que se radiquen inversiones importantes en su territorio. Entre ellas, un centro de operaciones de Mercado Libre y la radicación de la multinacional Sika.

Leandro Zdero, luciendo la banda y el bastón de mando, posa en el acto inaugural de sesiones 2026

Cómo se introducirá la garantía a las inversiones

Zdero consignó que la reforma se motorizará mediante un proyecto de ley que se enviará a la Legislatura chaqueña. La iniciativa correrá a través del mecanismo previsto en el artículo 212° de la carta magna provincial. El apartado prevé la introducción de enmiendas.

El texto indica: “La enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes, podrá ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y será aprobada por la Consulta Popular prevista en el inc. 2º del artículo 2º de esta Constitución, convocada al efecto en oportunidad de la primera elección que se realice, en cuyo caso la enmienda o reforma quedará incorporada al texto constitucional”.

Luego, agrega: “La enmienda o reforma de un artículo aprobada unánimemente por la totalidad de los miembros de la Legislatura, quedará incorporada a la Constitución automáticamente. Reformas o enmiendas, bajo ambas formas, no podrán llevarse a cabo sino con intervalos de dos años por lo menos”.

Qué dijo el gobernador sobre el clan Sena

Zdero también aprovechó el espacio institucional para reclamar a la Legislatura que trate el proyecto de expropiación del predio donde funcionaba la chanchería de los Sena. El objetivo es “darle otro destino”. “Confío en que el tratamiento será inmediato. Nadie quiere seguir apañando estas prácticas como lo hicieron en otro momento”, agregó.

No fue la única oportunidad en la que el gobernador radical azuzó a la oposición peronista con el caso Sena. La bancada del PJ cuestionó las políticas sobre educación de su administración y Zdero replicó: “No se preocupen. Nosotros apostamos a la eficiencia y a la calidad. Ustedes, a directores como Emerenciano Sena”.

El gobernador mencionó en su discurso a Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La referencia es que el peronismo nombró director de escuela al exdirigente social sin que tuviera relación con la docencia. También fue candidato del PJ, al igual que su pareja. Ambos construyeron tras la crisis de 2001 una fuerte estructura de poder territorial en la provincia.

El Clan recibió semanas atrás una dura condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Emerenciano Sena; Marcela Acuña, su esposa; y César, el hijo de ambos, fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Cumplirán prisión perpetua.

Cecilia era pareja de César. Fue asesinada en la casa de los Sena. La joven de 28 fue llevada engañada al lugar donde le arrebataron la vida.