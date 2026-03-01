Política

El gobierno de Chaco anunció que modificará su Constitución para prohibir expropiaciones y la creación de nuevos impuestos

Lo anunció el gobernador Leandro Zdero, durante la apertura de sesiones de la Legislatura. La intención es resguardar a los inversores de nuevos impuestos o expropiaciones. Críticas a la oposición por el caso Sena

Guardar
El gobernador de Chaco, Leandro
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en la apertura de sesiones legislativas, se prepara para el acto inaugural

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció hoy una reforma constitucional durante la apertura de sesiones de la Legislatura. “Logramos posicionar a Chaco como una de las primeras provincias que adhirió al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI)”, destacó en su discurso. Para el mandatario, eso permitió poner al distrito “en el radar” de los inversionistas.

A renglón seguido, hizo el anuncio: “Al respecto, anticipo que presentaremos un proyecto de reforma constitucional para dar protección y seguridad jurídica a esas inversiones”. La intención es excluirlas “de cualquier tipo de expropiación”. A su vez, prohibirá ”la creación de nuevos impuestos provinciales y municipales que las afecten”.

El mandatario hizo el adelanto en el marco de un repaso de las acciones que tomó su administración en los últimos dos años a fin de alentar la actividad privada. “Impulsamos una histórica reforma tributaria. Le sacamos el pie de encima a los contribuyentes para que puedan generar empleo”, reseñó.

En esa línea, puntualizó que la provincia encaró una progresiva reducción del impuesto a los ingresos brutos. Es algo que “nunca sucedió” en el Chaco, subrayó. En esa línea, también mencionó la excepción del pago de impuesto inmobiliario rural a productores que tienen hasta un mil hectáreas. Asimismo, sumó la eliminación del fondo de salud pública para empleadores.

En el último tiempo, destacó, Chaco logró que se radiquen inversiones importantes en su territorio. Entre ellas, un centro de operaciones de Mercado Libre y la radicación de la multinacional Sika.

Leandro Zdero, luciendo la banda
Leandro Zdero, luciendo la banda y el bastón de mando, posa en el acto inaugural de sesiones 2026

Cómo se introducirá la garantía a las inversiones

Zdero consignó que la reforma se motorizará mediante un proyecto de ley que se enviará a la Legislatura chaqueña. La iniciativa correrá a través del mecanismo previsto en el artículo 212° de la carta magna provincial. El apartado prevé la introducción de enmiendas.

El texto indica: “La enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes, podrá ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y será aprobada por la Consulta Popular prevista en el inc. 2º del artículo 2º de esta Constitución, convocada al efecto en oportunidad de la primera elección que se realice, en cuyo caso la enmienda o reforma quedará incorporada al texto constitucional”.

Luego, agrega: “La enmienda o reforma de un artículo aprobada unánimemente por la totalidad de los miembros de la Legislatura, quedará incorporada a la Constitución automáticamente. Reformas o enmiendas, bajo ambas formas, no podrán llevarse a cabo sino con intervalos de dos años por lo menos”.

Qué dijo el gobernador sobre el clan Sena

Zdero también aprovechó el espacio institucional para reclamar a la Legislatura que trate el proyecto de expropiación del predio donde funcionaba la chanchería de los Sena. El objetivo es “darle otro destino”. “Confío en que el tratamiento será inmediato. Nadie quiere seguir apañando estas prácticas como lo hicieron en otro momento”, agregó.

No fue la única oportunidad en la que el gobernador radical azuzó a la oposición peronista con el caso Sena. La bancada del PJ cuestionó las políticas sobre educación de su administración y Zdero replicó: “No se preocupen. Nosotros apostamos a la eficiencia y a la calidad. Ustedes, a directores como Emerenciano Sena”.

El gobernador mencionó en su
El gobernador mencionó en su discurso a Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La referencia es que el peronismo nombró director de escuela al exdirigente social sin que tuviera relación con la docencia. También fue candidato del PJ, al igual que su pareja. Ambos construyeron tras la crisis de 2001 una fuerte estructura de poder territorial en la provincia.

El Clan recibió semanas atrás una dura condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Emerenciano Sena; Marcela Acuña, su esposa; y César, el hijo de ambos, fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Cumplirán prisión perpetua.

Cecilia era pareja de César. Fue asesinada en la casa de los Sena. La joven de 28 fue llevada engañada al lugar donde le arrebataron la vida.

Temas Relacionados

Leandro ZderoChacoApertura de sesionesÚltimas noticiasRIGIInversiones

Últimas Noticias

El Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo y exigió que ocurra lo mismo con Germán Giuliani

El canciller Pablo Quirno agradeció a las gestiones diplomáticas y a la presión internacional ejercida por aliados como Italia, Estados Unidos y la ONG Foro Penal. “Esta victoria es de todos los que lucharon por su liebertad”, dijo Patricia Bullrich

El Gobierno celebró la liberación

Cómo fueron las últimas horas de Nahuel Gallo antes de su liberación

Según se informó, el gendarme argentino salió en libertad después de más de 400 días. Había sido detenido por autoridades del régimen venezolano el 8 de diciembre de 2024

Cómo fueron las últimas horas

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras estar secuestrado 448 días por el régimen chavista en Venezuela

El cabo primero dejó la cárcel El Rodeo 1 en la que estuvo durante 15 meses. Lo confirmó su mujer a través de una publicación en redes sociales: “Está volando hacia la Argentina”

Liberaron al gendarme argentino Nahuel

En vivo: Javier Milei abre el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso

El Presidente arribará al Palacio Legislativo cerca de las 20:00 y será recibido por su vice, Victoria Villarruel. Una hora más tarde dará un discurso ante el Gabinete, miembros de la Corte Suprema de Justicia, senadores, diputados y público en general. El mensaje será transmitido por cadena nacional

En vivo: Javier Milei abre

Un senador libertario justificó la caída de consumo de carne porque “es un lujo” y lo comparó con manejar una Ferrari

Francisco Paoltroni señaló que la “carne vacuna argentina es la más baja del mundo” y que se está yendo “hacia la normalidad” en la ingesta de los productos cárnicos

Un senador libertario justificó la
DEPORTES
Los mejores memes del triunfo

Los mejores memes del triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s: Di María, Copetti y la paternidad en el historial

El esperanzador mensaje de Demichelis durante su presentación en el Mallorca, que pelea por no descender: “Hay que creer”

Con un tanto de Ángel Di María, Rosario Central venció 2-0 a Newell’s por el Torneo Apertura

El gesto de una niña hincha del Oviedo que conmovió a Julián Álvarez tras anotar el gol del triunfo del Atlético de Madrid

Volea inatajable pese a sentir molestias: el épico gol de Di María para Rosario Central ante Newell’s

TELESHOW
Cazzu brilló en el cierre

Cazzu brilló en el cierre de sus shows en Buenos Aires y anunció su primer estadio en Jujuy, su provincia natal

Quién es el participante de Gran Hermano que analiza abandonar la casa: “Me siento demasiado frágil para esto”

Andy Summers, de paso por Mar del Plata, criticó a Sting por su colaboración con Ca7riel y Paco Amoroso: "Fue extraño"

La técnica de Juan José Campanella para introducir jamón ibérico a través de la aduana: “Es lo único que no pasa por el escáner”

El sentido mensaje de Catherine Fulop por el preocupante estado de salud de su mamá: “El corazón en Venezuela”

INFOBAE AMÉRICA

Francia, Alemania y Reino Unido

Francia, Alemania y Reino Unido advirtieron que podrían tomar “medidas defensivas” contra el régimen de Irán en el Golfo

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”

El estremecedor video que muestra el momento del tiroteo en Texas que dejó tres muertos y 14 heridos

Andrés Neuman: “Nos parece que nuestras vivencias son únicas, por eso nos cuesta compartirlo”

Netanyahu advritió que Israel intensificará los bombardeos contra el régimen de Irán en los próximos días