"Les metimos 7″: el llamativo festejo de Patricia Bullrich tras la aprobación de la reforma laboral

La publicación en redes sociales de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado repasó los triunfos parlamentarios del oficialismo

El festejo de Patricia Bullrich tras la aprobación de la reforma laboral

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, difundió un video en sus redes sociales tras la aprobación de la reforma laboral y acompañó la publicación con un mensaje breve y enfático. “Hermosa mañana. Les metimos 7…”, escribió.

“Top jugadas de las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia argentina, nada más y nada menos que por este nuevo Congreso Nacional. Ahora, a continuar con las nuevas reformas que propondrá el Presidente”, expresó Bullrich en sus redes sociales junto a un video.

Patricia Bullrich sonríe y celebra
Patricia Bullrich sonríe y celebra la aprobación de la reforma laboral en Argentina, expresando su alegría por el éxito de las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional.

La publicación se debe a que La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei: sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas.

Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.

El material audiovisual de Bullrich mostró imágenes del recinto, momentos previos a la sesión y escenas de celebración luego de la votación. La publicación circuló pocas horas después del debate legislativo y se difundió en un contexto de fuerte exposición del oficialismo por el tratamiento de proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias.

En su mensaje, Bullrich hizo referencia a siete iniciativas que, según enumeró, el Congreso aprobó durante las sesiones extraordinarias. La lista incluye el Presupuesto, la ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, la modificación de la Ley de Glaciares, la reforma del Régimen Penal Juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El conteo que expuso la senadora agrupó proyectos de distinta naturaleza parlamentaria. Dentro del listado aparecieron leyes, acuerdos legislativos y la ratificación de un tratado internacional, todos con tratamiento en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

La senadora nacional compartió un video resumiendo lo que fue la jornada del miércoles en la Cámara Alta.

El mensaje no fue el primero que la senadora publicó en ese tono durante el período de extraordinarias. Semanas antes, Bullrich difundió otro video luego de la media sanción de la reforma laboral, una publicación que generó repercusiones y críticas en redes sociales por su puesta en escena y el lenguaje utilizado.

El material, de menos de un minuto, muestra a la exministra de Seguridad en distintos momentos de la jornada parlamentaria: cómo se preparó para ingresar al recinto, fragmentos de su discurso y la celebración tras la votación final.

Los expertos en cine rápidamente encontraron en las imágenes una referencia a “El Diablo se viste a la moda”, película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway -entre otros-.

Como analizó este medio, el crecimiento de Patricia Bullrich no pasa desapercibido en el seno de La Libertad Avanza. A nadie sorprende que su presencia resulte disruptiva y no solo lo perciben así quienes esperaban esa situación, sino que también genera malestar en otros sectores.

Desde que la ex ministra de Seguridad desembarcó en el Senado de la Nación, el rol de Victoria Villarruel quedó acotado a su mínima expresión. No obastante, eso estaba previsto. Aunque la Vicepresidenta pelea por no dejarse opacar en su rol de presidenta de la Cámara alta, casi no participa de la vida parlamentaria ni de las decisiones que se toman en su bloque. Pero el problema es que el modo expansivo de la senadora está molestando a otros.

Hace mád de una semana, este medio informó que ese malestar comenzaba a trascender. Mientras se desarrollaba un encuentro de la mesa política, en la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, Bullrich exponía y el diputado Martín Menem no disimulaba su incomodidad.

