El avance político de Patricia Bullrich en el Senado despierta recelos internos y aviva tensiones con aliados

Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado

El crecimiento de Patricia Bullrich no pasa desapercibido en el seno de La Libertad Avanza. A nadie sorprende que su presencia resulte disruptiva y no solo lo perciben así quienes esperaban esa situación, sino que también genera malestar en otros sectores.

Desde que la ex ministra de Seguridad desembarcó en el Senado de la Nación, el rol de Victoria Villarruel quedó acotado a su mínima expresión. No obastante, eso estaba previsto. Aunque la Vicepresidenta pelea por no dejarse opacar en su rol de presidenta de la Cámara alta, casi no participa de la vida parlamentaria ni de las decisiones que se toman en su bloque. Pero el problema es que el modo expansivo de la senadora está molestando a otros.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en el Senado

Hace una semana, este medio informó que ese malestar comenzaba a trascender. Mientras se desarrollaba un encuentro de la mesa política, en la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, Bullrich exponía y el diputado Martín Menem no disimulaba su incomodidad. Ahora, esa tensión salió del ámbito reservado de aquel encuentro.

La ex ministra festejó durante la madrugada del jueves la media sanción de la reforma laboral y cuando salió del recinto adelantó que no se iban a aceptar cambios. También advirtió que si alguien en Diputados lo quería intentar contaba con los votos en el Senado para insistir con el texto original.

Los dichos parecían apuntar al bloque del kirchnerismo, que nunca ocultó su oposición al proyecto, pero escondían otro destinatario menos pensado.

Cristian Ritondo y Patricia Bullrich - Foto: Twitter (@cristianritondo)

“Bullrich está en el Senado, nosotros estamos en Diputados. Nosotros acá hablamos con el presidente de la Cámara Martín Menem, no nos impone nada Patricia Bullrich”, dijo Cristian Ritondo este jueves en la previa a la sesión por la baja de la edad de imputabilidad.

No hizo falta hurgar demasiado para que el malestar del diputado saliera a la luz. Los dichos del jefe del bloque del PRO fueron en referencia a que adelantó que iban a insistir con el artículo que permitía utilizar las billeteras virtuales para pagar salarios. Pero también evidenciaban un fuerte malestar con Bullrich.

“Nosotros vamos a solicitar en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”, dijo el legislador.

Pero no se quedó con el reclamo, Ritondo fue más allá y criticó la estrategia de la presidenta del bloque de LLA en el Senado y dijo que “hubo un mal manejo para discutir los cambios al dictamen del proyecto” y aclaró que hay cambios con los que no está de acuerdo. El diputado ya había hecho saber su malestar con el manejo de Bullrich, que no adelantaba los cambios. “No sabemos sobre qué trabaja y entonces no podemos trabajar nosotros sobre eso”, se lo escuchó decir.

El encono entre Bullrich y Ritondo no es nuevo. En 2024 el diputado se mostraba en contra de la posibilidad de ir a un bloque o interbloque entre el PRO y LLA y la ex ministra, en ese momento miembro del PRO pero funcionaria del Poder Ejecutivo, le respondió que no iba a perder tiempo en las internas y que había que “apoyar el cambio sin especulaciones”.

Por esos días, el PRO bajaba una línea en donde señalaba que no eran co-gobierno con LLA y Ritondo se alineaba con la posición que planteaba Mauricio Macri: acompañaban pero “cada uno por su lado”. Tanto es así que el legislador la desafió en una entrevista televisiva: “Se vaya y que se afilie a La Libertad Avanza, si ella quiere, no hay ningún problema”. Meses más tarde Bullrich lo hizo.

La senadora nacional compartió un video resumiendo lo que fue la jornada del miércoles en la Cámara Alta.

Pero esa interna no terminó ahí. El traspaso de la ahora senadora del mundo amarillo al violeta significó también el vaciamiento del bloque del PRO en diputados, el mismo que preside Ritondo. Bullrich se llevó con ella una decena de diputados de las filas del PRO que pasaron a ocupar bancas en el bloque de LLA.

La presencia de Bullrich nunca pasa desapercibida. El video en donde se la muestra como artífice del triunfo en el Senado también generó muchas suspicacias y quizás el estado de situación lo definieron mejor dos miembros de la política local: un libertario, quien señaló que “la idea es que tenga vuelo, pero que no vuele muy alto”; y un hombre del PRO que, de un modo más jocoso -porque entiende que son otros quienes la “sufren”-, dijo que en el mundo libertario “están aprendiendo que si le das de comer al oso, en algún momento el oso te come”.