Política

El Gobierno evalúa gestos para las provincias de cara al 2027 y creen que podría haber más alianzas

En la mesa política de Javier Milei no quieren perder el apoyo de ciertos distritos clave en el Congreso. En más de un sector de la Casa Rosada se impone la idea de buscar menos purismo que en las elecciones del año pasado

El presidente Javier Milei debe hablar el 1 de marzo para dar las perspectivas de lo que será su administración este 2026, así como la dinámica legislativa que buscará imprimir. El oficialismo de La Libertad Avanza comenzó a ganar mayor peso político con el crecimiento de sus bloques en ambas cámaras, pero todavía no tiene un nivel de independencia que le permita movilizar sus proyectos de manera automática.

“Todo depende de cómo nos llevemos con la oposición dialoguista y, en particular, con las provincias”, sintetiza un importante miembro de la Casa Rosada. Es decir, la ambición reformista del Gobierno está condicionada a cuántos incentivos tengan para colaborar los espacios opositores. Cuando se mira con esa óptica, 2027 está mucho más cerca de lo que se piensa.

Milei hará énfasis este domingo en la necesidad de ampliar el espíritu reformista a los fines de dar la batalla cultural que permita “sepultar” el modelo anterior. En su entorno coinciden, pero, tal y como adelantó Infobae, marcan que la cantidad de proyectos que podrán impulsar son menores a lo que se espera.

Y es que varios gobernadores están mirando hasta cuándo más apoyar al oficialismo. “Esto es fácil. Va a ser más fácil dar el número y ser laxos en nuestros apoyos en la medida que La Libertad Avanza no avance con el armado en nuestros distritos”, dicen cerca de un jefe provincial que coquetea con el Gobierno.

Este medio recabó opiniones de tres importantes integrantes del Gobierno. En todas parece haber la noción de que, con las cartas que se tienen ahora, debe haber un mayor espacio para la negociación política con los gobernadores de cara al año próximo.

Javier Milei (REUTERS)
Javier Milei (REUTERS)

El año pasado había dos grandes posturas. Por un lado, el sector ligado a Santiago Caputo consideraba que debía haber más consensos con los oficialismos provinciales: La Libertad Avanza perdía posibles escaños en ese trade, pero ganaba fidelidad de parte de un gobernador. La lectura del campamento Menem y del karinismo puro era de más intransigencia: apostar por candidatos puros que sean 100 por ciento fieles en ambas cámaras del Congreso.

Ambos parecen estar dispuestos a ser más concesivos de cara al año próximo. Así, La Libertad Avanza tendría intenciones de hacer más alianzas con provincias de las que hizo en 2025.

En ese entonces, la conducción nacional del partido convalidó solo tres coaliciones electorales con gobernadores: en Chaco, con Leandro Zdero; en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio; y en Mendoza con Alfredo Cornejo. También hubo un pacto de caballeros en San Luis con Claudio Poggi, que no compitió con su sello en las nacionales a cambio de que LLA no se presentara en sus elecciones locales, donde el gobernador ganó por amplísimo margen.

“Hay gobernadores que nos están dando los gestos correctos. Por ahora no tenemos los incentivos para competir contra ellos. Si muestran colaboración podemos aliarnos”, afirmó una fuente inobjetable.

Tal y como le gusta decir al Presidente, las sesiones extraordinarias fueron el principio de revelación de las alianzas que pudo tejer para impulsar sus principales reformas. El salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil fueron los principales partícipes de la colaboración hacia el oficialismo: “sus legisladores apoyaron casi todas las reformas del Gobierno y, además, les dieron las órdenes a sus respectivos senadores para que abandonaran el bloque Convicción Federal para disminuir el poder del interbloque de Unión por la Patria”.

Javier Milei y Rogelio Frigerio en Entre Ríos
Javier Milei y Rogelio Frigerio en Entre Ríos

Esa sucesión de gestos cayó muy bien en la Casa Rosada: no sería raro que, de continuar este ida y vuelta entre Nación y provincias aliadas, más de un referente provincial de La Libertad Avanza pueda tener que esperar cuatro años más para aspirar a la gobernación. Aun así, queda mucho camino por recorrer.

Los libertarios también agradecieron los comportamientos del cacique misionero Carlos Rovira, jefe político del gobernador Hugo Passalacqua, que siempre se ha mostrado pragmático en su colaboración con los libertarios. El santacruceño Claudio Vidal ayudó en la reforma laboral, aunque eso no implica que en La Libertad Avanza sientan la necesidad de soltar el pie del acelerador y no armarle en su distrito. Lo mismo sucede con el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro: pese a que en las últimas semanas se generaron espacios de colaboración, el oficialismo les va a competir en 2027.

Pese a esto, quienes han negociado con varios de estos jefes provinciales han notado que, en los últimos días, han crecido las demandas de parte de estos legisladores. Es por eso que varios consideran que el vínculo podría ser insostenible a partir del segundo semestre.

Una importante voz de la Casa Rosada no se resigna y piensa que hay algún gobernador con margen para afiliarse a La Libertad Avanza. De no poder hacerse, continuarán dialogando como se hacía hasta ahora. “El consenso es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. No tiene un valor per se. Y el fin es hacer de Argentina el país más libre del mundo. Si sirve para eso, son bienvenidos, y si no, estarán enfrente”, afirman.

Muy cerca del Presidente creen que el año próximo puede darse un excelente resultado siempre y cuando la economía muestre signos de recuperación y la oposición esté dispersa. En un escenario optimista, creen que pueden ganar en 16 provincias. El calendario electoral sigue sin definirse y en una gran cantidad de casos podría adelantarse para cuidar el pago propio.

