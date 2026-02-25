El Gobierno es optimista por las reformas para el 2026, pero cree que hay una corta ventana de oportunidad con los aliados

Argentina's President Javier Milei speaks on the podium during the inauguration of the 143rd ordinary session of Congress at the National Congress in Buenos Aires on March 1, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El Gobierno de Javier Milei se encuentra más fortalecido que nunca en términos políticos. Los resultados plasmados en el Congreso -con la reforma laboral a días de ser sancionada y el debilitamiento del peronismo kirchnerista en ambas cámaras- son producto del crecimiento de bancas que tuvo La Libertad Avanza y una estrategia política mucho más coordinada. Es así que el 2026 se presenta como el último período legislativo donde la Casa Rosada puede aspirar a implementar reformas estructurales.

Este momento de gracia que vive el oficialismo se trasladó a dos reuniones que hubo al comienzo de la semana. El lunes fue el turno de la mesa política, donde se evaluaron los pasos a seguir en términos legislativos. Mientras que el martes hubo un repaso de los hitos de gestión de cada ministerio y la cartera de reformas que existen para implementar de acá en adelante.

Milei le solicitó a los ministerios que preparen paquetes de reformas. “Deben tener más de 10 cada uno”, indicó recientemente ante un interlocutor. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a decir en un reportaje a Radio Rivadavia que el oficialismo podía contar con 50 proyectos para enviar este año. Está claro que si el oficialismo habla en esos términos es porque tiene confianza de que el debilitamiento de la oposición intransigente lo permite. Y que en las últimas semanas encontró los mecanismos precisos para que aliados circunstanciales apoyen -o simplemente no estorben- el camino libertario al momento de las votaciones.

Aun así, los operadores oficialistas no se quieren desayunar la cena. Infobae supo de al menos dos integrantes de la mesa política que hay un fuerte optimismo para lo que será el próximo trimestre, pero que prevén que con el tiempo la oposición más dialoguista decline fuertemente en sus incentivos para colaborar.

“No veo que este año estemos sacando una decena de reformas, sí priorizando las más importantes con la ventaja legislativa que supimos construir”, sentenció un importante integrante del Gobierno. A partir del segundo semestre podría haber cada vez más dificultades en las negociaciones.

Esta confesión fuera de los micrófonos plasma algo que piensan diversos libertarios: que el oficialismo puede tener un número amplio de diputados y senadores, así como un equipo más aceitado en ambas cámaras respecto a otros años; pero que las bancas que hagan falta pondrán cada vez más condiciones en la medida que el calendario electoral se vaya acercando.

¿Por qué sucedería esto? Más allá de que el Gobierno quiera eliminar las PASO en la reforma electoral que impulsarán en los próximos meses, saben que el escenario estará condicionado bastante antes. “Creemos que los calendarios de las elecciones provinciales se van a adelantar en muchos casos”, destaca como un factor clave otro funcionario oficialista.

Basta con mirar lo que sucedió el año pasado: desde noviembre del 2024 se sabía que no iba a haber primarias nacionales pero la sucesión de elecciones provinciales que hubo en abril y mayo comenzaron a tensionar el panorama entre espacios políticos.

Uno de los dilemas que se presentan es cuánto está abierto el oficialismo a aliarse con otros espacios políticos. El oficialismo tiene como mérito el haber podido encontrar ayuda en diferentes gobernadores (como los de Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Santa Cruz y hasta Córdoba, que promovió ausencias en la reforma laboral), habiendo sabido pagar los favores. En sí, los jefes provinciales buscan generar confianza en el oficialismo de cara a lo que puede ser una tentativa de La Libertad Avanza de competir en esos terruños el año próximo.

¿Qué reformas -de las que no se presentaron en extraordinarias- considera indispensable el Gobierno para este año? Aunque en su entorno dicen que es para mejorar el sistema en su integralidad, Milei quiere que la reforma electoral se trate sí o sí porque forma parte de la estrategia política que tiene para el año próximo. Forman parte del combo la eliminación de las PASO, la opción de lista completa en la Boleta Única Papel y una posible reforma en el sistema de financiamiento extraordinario electoral.

La reforma del Código Penal también está en ese esquema de prioridades. El sector de la Casa Rosada que lo impulsa con mayor fuerza es el de Santiago Caputo. La versión más reciente consta de 912 artículos e introduce cambios respecto de delitos de corrupción, terrorismo y endurecimientos de penas, así como la extensión de la imprescriptibilidad a homicidio simple y agravado y a delitos sexuales.

Con la Modernización Laboral como el primer pilar de las reformas estructurales que quiere Javier Milei para que impacten en la economía, la que viene luego en esa secuencialidad es la tributaria. Al menos dos importantes operadores políticos del Gobierno confesaron a Infobae que la situación fiscal no ameritaría a una baja de la recaudación. “La cosa está muy justa”, indicó uno de ellos.

Aún Milei no ratificó si se mantienen los lineamientos que había hecho trascender para ese proyecto: una vez ganadas las elecciones legislativas del año pasado, Milei y Caputo anticiparon un esquema de simplificación de la cantidad de impuestos, el cual podía traer la baja de alguno de ellos, como el impuesto a las Ganancias para los individuos. En las negociaciones por la reforma laboral, el oficialismo pujó con las provincias para poder reducir las alícuotas de Ganancias para las Sociedades. Aunque la negativa provino de los gobernadores, en la Casa Rosada reconocieron que quitar ese apartado del proyecto no vino mal porque no resentía la recaudación. Es un aspecto que el Presidente podría abarcar en su discurso de la apertura de Sesiones Ordinarias.

Ya que los estrategas oficiales creen que es necesario aprovechar esta ventana de oportunidad de altísimas ventajas en el Congreso para impulsar las reformas más importantes, parece poco probable que el oficialismo inserte proyectos o iniciativas menores que puedan empastar aún más el vínculo con aliados, los cuales todavía se muestran abiertos a colaborar, aunque no se sabe por cuánto más tiempo. Es la misma razón por la cual, por ejemplo, el Gobierno nunca mandó la tan anunciada Ley Hojarasca fabricada por Federico Sturzenegger, la cual tiene como finalidad derogar normativas obsoletas.

Es también el motivo por el que algunos sectores del Gobierno sugieren dejar otras discusiones para más adelante. Pese a que se acercó enormemente con los aliados a la posibilidad de una mayoría absoluta, Javier Milei no habilitó a que se pueda discutir las ternas para los lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni tampoco el lugar del Procurador General. Sí parece altamente probable que se envíen y traten una buena parte de los 157 pliegos para jueces federales que ya tiene preparado el Ministerio de Justicia.