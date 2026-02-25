Javier Milei se mueve con todo el poder, pero la economía y las internas generan ruidos

Javier Milei (REUTERS)

La política parece darle al presidente Javier Milei todas las buenas noticias que la economía puede no darle. El Congreso está a su favor, con un bloque oficialista que sigue sumando adeptos en la Cámara de Diputados y en el Senado. A tal punto que, juntando aliados, en la Cámara alta está a solo cuatro votos de alcanzar los dos tercios necesarios para nombrar jueces. La oposición no podrá imponer temas para forzarlo a un veto y los proyectos más “audaces” podrán estar en debate.

En paralelo, el PJ está golpeado como nunca desde 1983. Sin liderazgo claro y con un kirchnerismo reducido a la disputa bonaerense, Milei mira a todos desde arriba. Incluso algunos que juegan a ser opositores se pelean por el lugar de una vicepresidencia para cuando el libertario busque la reelección en 2027. El primero es el salteño Gustavo Sáenz, que lanzó la versión en distintos medios. El segundo es Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. El radical fue propuesto por Rodrigo De Loredo, quien también quiere teñirse de violeta para ser candidato a gobernador por el oficialismo. Radicalismo pragmático.

Hasta gobernadores peronistas juegan para Milei. Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) hacen lo necesario para tener el visto bueno de Casa Rosada. Sus senadores armaron un bloque propio y dejaron al PJ en caída libre. Patricia Bullrich aprovechó para sacar a Unión por la Patria de las autoridades del recinto. “A veces hace una de más, pero también mete esos goles”, dijo un senador a este cronista.

La senadora por Capital que aspira a ser jefa de Gobierno logró imponer a la peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy) como vicepresidenta de la Cámara, desplazando a un representante del kirchnerismo. Moisés detesta a Cristina Kirchner por haber intervenido el partido en su provincia. Lo consideró una traición. Así, desde el kirchnerismo quedaron afuera de la principal repartija de poder. Lo mismo ocurrió con las comisiones que se negaron a conformar por estar en contra de cuestiones reglamentarias.

Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo. Gustavo Sáenz y Carolina Moisés

La voracidad de Bullrich causó alegría, pero nunca dejó de estar en la mira. Quizás por eso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mostró con la legisladora porteña Pilar Ramírez para hablar de la Ciudad: “Le entregó 66 proyectos para que sean presentados este año por La Libertad Avanza en la Legislatura porteña”, consignó el comunicado enviado desde la cuenta de Presidencia de la Nación. ¿Cuál iniciativa destacaron primero? La eliminación de la pauta oficial. Que la luz no ilumine solo a la excandidata de JxC.

Hasta el radical Pullaro, gobernador de Santa Fe, puso un huevo en cada canasto cuando se votó la reforma laboral. La CGT recorre el mismo dilema. Mientras dirigentes como Abel Furlán (UOM) exigen un nuevo paro nacional tensionando la situación dentro de la central obrera, la mayor parte de los gremios quiere evitar una nueva medida de fuerza que pierda impacto y busca abrir negociaciones. Además de acudir a la Justicia para denunciar como inconstitucionales algunos de los artículos que serán ley en los próximos días.

Lo único que puede torcer el presente triunfalista de Milei es el propio Gobierno. O la economía. Lo primero, porque la interna entre Karina Milei y todo aquel que guste tener protagonismo puede llevar a errores clave, como el de Patricia Bullrich post sesión. La pelea por el control del poder de la gestión con Santiago Caputo no se detuvo. Ya comienzan a escucharse operaciones cruzadas entre quienes buscan ser candidatos por Buenos Aires: Sebastián Pareja (apoyado por Karina) y Diego Santilli (que busca el mismo respaldo). “Hay toda una vocación dramática sin sentido”, disparó un diputado opositor que los critica en público pero los entiende en privado.

Patricia Bullrich y Karina Milei (Jaime Olivos)

La economía es una incógnita. Conviven hoy dos situaciones en paralelo: la promesa de inversiones y la potencia de la energía, con la caída de distintas industrias que no llegan a la famosa reconversión planteada por Federico Sturzenegger. “Casi la fateo (sic), pero por suerte subieron las ventas”, dijo un empresario en una reunión de esta semana con un funcionario de Hacienda. La frase generó risas nerviosas.

Un empresario que observa la crisis de colegas lo explicó a Infobae comparando la situación con la de Fate. Señaló que en Argentina se da una combinación variable: “Si la empresa es productiva pero el producto es un commodity y compite con la escala, estás muy complicada por cuestiones de competitividad estructural. Si la empresa no es productiva, tampoco es commodity y es producto de escala, estás jodido porque es lo que vive Fate. Si no sos productivo, pero no sos commodity ni un producto que compita con la escala, podés seguir. Por eso reducir el análisis a China es reduccionista al palo y no explica lo que vive cada uno”.

En los últimos días hubo dos casos que pasaron bajo el radar. En Córdoba, la firma Pauny, histórica fábrica de tractores, comenzó con suspensiones. Por otra parte, el gremio de la UOM tomó la planta de la empresa Aires del Sur en el Parque Industrial de Río Grande ante la posibilidad de despidos. La firma se dedica a la fabricación y comercialización de aires acondicionados. ¿Son crisis similares en todos los rubros? Por las dudas, el Presidente encontró en el tándem Rocca-Madanes a quienes echarles la culpa por los vaivenes de la Argentina.

Sobre Techint, el titular de YPF, Horacio Marín —que trabajó 35 años para el grupo— dijo en Infobae en Vivo que para evitar lo sucedido con la polémica licitación, donde la empresa cotizó un 30% por encima de su competidor indio y luego quiso modificar la oferta, el Gobierno busca cambiar el esquema licitatorio. Si bien explicó que el asunto no está definido, aclaró: “Personalmente me gustaría hacerlo público. Abrimos los sobres y se ve quién gana. Que se vea, que sea todo público (...) que no sea te corregí, te mandé”. ¿Podrá?

Victoria Villarruel en el Festival de La Chaya

Ante semejante desierto opositor, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió salir a jugar su partido. Desmintió con tibieza que sería candidata a presidenta y se dedica a recorrer el país para marcar una diferencia clara con quien supo ser su compañero de ruta. Ya recorrió 20 distritos y le faltan cuatro: La Pampa, Chaco, San Juan y Santa Cruz. De paso criticó la “apertura indiscriminada” de importaciones con China y la dependencia que eso genera. Música para los oídos de los industriales que piden regulaciones. Regulaciones que no llegarán mientras Milei conserve el poder. De ahí la desesperación de varios caciques que buscan cómo salir del laberinto.

En la provincia de Buenos Aires, el Presupuesto tensiona cada día más a la administración de Axel Kicillof. Por estas horas no están garantizadas las clases para el próximo lunes. La administración propuso un 3% para febrero y luego negociar con los docentes dentro del aula. Además comenzó a pagar un 1,5% como adelanto a futuro aumento. Sin embargo, los gremios más importantes rechazaron la medida. Tanto SUTEBA, conducido por Roberto Baradel, como la FEB se negaron a firmar la propuesta.

Si no arrancan las clases será la primera vez que Kicillof empiece marzo con un paro docente. En total hay 550 mil docentes. Buenos Aires utiliza un tercio del presupuesto en sostener la masa salarial docente: 17 billones de pesos. De ese total, el 90% corresponde al pago de sueldos.