La UCR reúne a más de 300 intendentes en Santa Fe en medio de la disputa por la estrategia electoral de 2027

El último encuentro del Foro de Intendentes que consagró a Ulpiano Suáres como presidente

La provincia de Santa Fe será este viernes el punto de encuentro para más de 300 intendentes radicales de todo el país para “compartir experiencias de gestión”, según informaron, pero servirá como excusa para mostrar territorialidad en medio de las tensiones que viven las provincias para el armado electoral de 2027. Según pudo saber Infobae, participarán de forma presencial y virtual los cinco gobernadores de la UCR enfrentados en distintos espacios, como Provincias Unidas y la alianza con La Libertad Avanza, en la pulseada por imponer su estrategia.

Se espera que Maximiliano Pullaro oficie de anfitrión junto al flamante presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella. El joven intendente de Venado Tuerto asumió el cargo en diciembre pasado, apoyado por el gobernador santafesino y el ala de Evolución que lidera Martín Lousteau. Pero también estará presente el presidente del Foro de Intendentes e intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien forma parte de la alianza que Alfredo Cornejo impulsó junto a La Libertad Avanza y que, además, ya expresó sus deseos de gobernar la provincia.

Leonel Chiarella, presidente de la UCR Nacional, y Ulpiano Suárez, presidente del Foro de Intendentes de la UCR e intendente de la ciudad de Mendoza

Cornejo, según dejaron trascender en su entorno, enviará un video con un mensaje. Lo mismo harán Carlos Sadir y Leandro Zdero. Pero se espera la presencia de los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes. Los cinco gobernadores del partido centenario no logran acordar una estrategia electoral rumbo a 2027. Todos coinciden con el diagnóstico: comparten votos con Javier Milei en sus respectivas provincias, pero hay dos líneas distintas para resolver esa adversidad. El mendocino cree que es necesaria una alianza con los libertarios y, hasta el momento, logró que el chaqueño siguiera sus pasos. Ambos ganaron en sus provincias en las elecciones legislativas.

Del otro lado, Pullaro lidera Provincias Unidas, una alianza de centro integrada por radicales, peronistas y un sector del PRO. Solo Gustavo Valdés pudo vencer la polarización en octubre con un triunfo ajustado. Pero llamó la atención que el único diputado que entró por Corrientes, Diógenes González, se sumó al bloque de la UCR y no al de Provincias Unidas. También hizo ruido la reciente participación de Sadir en la reunión por Zoom con “gobernadores dialoguistas”, entre ellos los peronistas que rompieron el bloque en el Senado, Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El jujeño también fue invitado al viaje con Milei a la Argentina Week en Nueva York.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) junto a Javier Milei en los primeros meses de gobierno. Corrientes hoy está gobernada por Juan Pablo, hermano de Gustavo Valdés

Ante este dilema, Chiarella ya adelantó que para 2027 el Comité Nacional de la UCR dejará que cada provincia decida la estrategia que mejor le convenga, sobre todo en escenarios de desdoblamiento. Mientras tanto, desde su asunción encabezó recorridas por distintos territorios para escuchar a los dirigentes que buscan resolver sus internas. En Córdoba se realizó un encuentro durante el mes de enero, donde se vieron reflejados los fuertes enfrentamientos que el partido arrastra tras la derrota de 2025 y el magro resultado en 2027, cuando el radicalismo se presentó sin alianza.

Algunas de esas miradas aparecerán este viernes en Santa Fe, cuando se reúnan los más de 300 intendentes de todo el país en la sede del Comité Provincial que preside el santafesino Felipe Michlig.

La actividad comenzará a las 9 con la acreditación; continuará con las palabras de bienvenida de Chiarella, Suárez, Michlig y el presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta. Seguirá con la mesa “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local”, a cargo de Rosendo Grobocopatel. Luego será el turno del economista Santiago Bulat, que dará la charla “Descifrando la economía 2026”.

A las 12.15 está previsto que los intendentes reciban la palabra de los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro, Juan Pablo Valdés, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir y Leandro Zdero. Por la tarde trabajarán en mesas temáticas. A las 16 habrá una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR.

Y a su término se hará la mesa “La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo del rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).