Cómo piensa Ricardo Quintela, el gobernador peronista que el Gobierno eligió como nuevo rival

Ricardo Quintela (Juliana Torres)

“Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido”. Esa fue la frase de Ricardo “El Gitano” Quintela, que le dio luz verde al gobierno de Javier Milei para acusarlo de golpista y al peronismo para respaldarlo públicamente, pero cuestionarlo en las sombras de lo que no se ve ni se oye.

El gobernador de La Rioja quedó en el borde del escenario político nacional y los focos de iluminación le apuntaron con rapidez. Para bajar la espuma dijo ayer que realizó “una declaración política” de lo que visualiza “que puede suceder en el corto o mediano plazo si no se modifican las políticas”. Fue un intento para frenar la escala pública que se dio por sus declaraciones. Pero, al mismo tiempo, una decisión clara de absorber las luces de la marquesina.

“Es un mono con un martillo en una cristalería”, le respondió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró también que Quintela “tiene la provincia prendida fuego desde que asumió como gobernador”. Ahí reside uno de los puntos de conflicto que tienen enfrentado al gobierno riojano con la Casa Rosada. La plata, los recursos y la ideología política son la base del problema. A eso se le suma la voluntad de Menem de jugar fuerte en la política riojana el próximo año.

En el gobierno provincial acusan al ejecutivo nacional de asfixiarlos financieramente, quitandóle, desde el 2023, la compensación que todos los gobiernos le hicieron - sin importar color político - por la pérdida de un punto de coparticipación en el año 1988. A través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o de transferencias automáticas, la provincia siempre compensó ese hueco, hatas que llegó Milei al poder.

Cristina Kirchner junto a Ricardo Quintela.

“La decisión del gobierno nacional es absolutamente política. Es una decisión que busca dañar a la provincia y a Quintela”, indicaron a Infobae desde el entorno del gobernador, donde aceptaron que lo que corresponde al porcentaje de coparticipación es depositado mes a mes, y es eso lo que les permite subsistir en un clima de máxima tensión. La gestión sobrevive en un desiquilibrio financiero muy fuerte y con conflictos latentes, siempre a punto de explotar.

En julio del año pasado Quintela decidió lanzar al mercado riojano una cuasi moneda a la que llamó Chachos, en honor al caudillo provincial “Chacho” Peñaloza. Fue, según explican en el gobierno riojano, para suplir la falta de fondos a la que los condenó la Casa Rosada. Lo cierto es que la inciativa duró unos meses, dinamizó la economía local, pero terminó siendo solo un parche.

Las declaraciones de Quintela dieron lugar a la apertura de una pata judicial. El fiscal federal Carlos Stornelli denunció al gobernador norteño y pidió investigarlo por violencia colectiva y amenaza de sedición. Esa decisión judicial hizo saltar de la silla a un sector del peronismo, que salió a la palestra a defender al riojano y acusar al Gobierno y al fiscal de ejecutar una persecusión política. Mucho ruido, muchas acusaciones, mucho tirantez en el sistema político.

Los bloques peronistas del Senado y de la Cámara de Diputados emitieron comunicados en los que plantearon que la denuncia penal se trata de “un nuevo episodio de persecusión política” y de la “utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político”. Además, señalaron que el Gobierno llevan adelante acciones que “implican graves afectaciones al federalismo y a la autonomía de las provincias”. Cerraron filas detrás de uno de los pocos gobernadores que tiene el Partido Justicialista (PJ).

El gobernador de La Rioja confrontó fuerte con Javier Milei (Juliana Torres)

Hubo también varios dirigentes de renombre que pusieron la cara por Quintela en la redes sociales. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue una de ellas. “Toda mi solidaridad ante el ataque y la persecución judicial que ha desplegado el oficialismo. Hace tres años que vienen castigando al pueblo de La Rioja, quitándole el 1% de la coparticipación que le corresponde”, sostuvo.

Otro que habló fue el experimentado legislador Eduardo Valdés. “Repudio las ddenuncias penales que le hacen al gobernador Quintela por haber emitido una opinión. Es un hombre honable y de bien, que dice lo que piensa. Y que nunca puede ser prejuiciado que no responde a la institucionalidad democrática”, indicó.

Quintela es un personaje político de renombre dentro del universo peronista. En los últimos años ganó mayor notoriedad cuando se enfrentó con Cristina Kirchner por el control del PJ Nacional. Una pelea que tomó, con absoluta rapidez, un nivel alto de virulencia, y que tuvo entre sus capítulos centrales la decisión de Axel Kicillof de no avalar la candidatura de su mentora política y respaldar, implícitamente, la aventura riojana.

La pelea, cargada de operaciones mediáticas cruzadas, que sostuvieron una tormenta durante largas semanas, terminó con la decisión de la junta electoral del PJ, vinculada mayoritareamente a CFK, de plantear la nulidad de la candidatura por distintas irregularidades. Quintela se quedó sin candidatura, pero su movimiento, sumado al de Kicillof, que enfrentó un costo político mucho más amplio, aglutinó a un importante grupo de dirigentes detrás de la idea de que había que cerrar el ciclo de Cristina Kirchner en la conducción del peronismo. Por las buenas o por las malas.

Quintela junto a Victoria Tolosa Paz y Axel Kicillof

La condena y la detención de la ex presidenta limitaron su rol dentro del peronismo y le dieron lugar a sus detractores internos para empezar a apurar su corrimiento de la conducción. Quintela se peleó a fondo con CFK, pero cuando ella fue detenida, volvió al PJ para las reuniones donde las diferentes tribus se juntaron con el fin de unificar una postura en el pedido de liberación de la ex mandataria.

En esta etapa del calendario, en el peronismo hay una idea creciente de que el ciclo de la ex mandataria está terminado. Pero nadie se corre del poder porque se lo digan en forma educada. Y ese es uno de los grandes problemas que la dirigencia tiene que solucionar durante este año.

A mitad de noviembre del año pasado el riojano visitó a CFK en el departamento de San José 1111. Fue el primer acercamiento concreto después de la guerra. Bajaron las armas los dos. Después de esa reunión Quintela le dijo a los legisladores del bloque de Convicción Federal en el Senado - que esta semana rompieron el interbloque peronista - que la ex presidenta se comprometía a avalar la construcción de una mesa de gobernadores, lo que nunca sucedió.

Un hecho paradigmático es que la semilla del bloque peronista anti K que conformaron Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Salino y Fernando Rejal, y a la que se sumó Sandra Mendoza, se germinó cuando la junta electoral el PJ bajó la lista de Quintela y el riojano pareció ubicarse en una oposición interna a CFK dentro del peronismo. En ese momento se pensaba en el armado de un bloque que contuviera a otros legisladores que no son parte del kirchnerismo y que estaban hartos de la conducción K. Nada de todo eso pasó en su totalidad.

La semana pasada Quintela recibió a Victoria Villarruel (X)

Sus pares del norte están disgutados con él porque dicen que los amenazó con intervenir los PJ locales si votaban la reforma laboral. El tridente que conforman Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jaldo (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) tomaron distancia del bloque peronista, donde el “Gitano” tiene incidencia, y se sumaron a una reciente construcción federal que integran los gobernadores que tienen una buena relación con Milei. El bloque justicialista de mandatarios es un núcleo político al que le falta mayor acción.

Al día de hoy Quintela tiene una relación de respeto con CFK, pero sin sostener un diálogo habitual. No es parte del círculo más cercano de la ex presidenta, pero en los últimos meses intentó tener una mejor sintonía con el kirchnerismo. Quiere ocupar un lugar en el esquema del peronismo nacional y en ese camino ha tenido algunas declaraciones rimbombantes que generaron polémica.

Quintela tiene la voluntad de convertirse en un articulador de voluntades dentro del peronismo, pero tiene limitaciones económicas para moverse por todo el país ocupando ese rol. Al mismo tiempo, se da cuenta que nadie, menos Kicillof, se mueve en esa sintonía, y que los días pasan y el peronismo está lejos de armar un proyecto político nuevo, de cara al 2027. Es de los que piensa que el peronismo debe construir una unidad política amplia y granítica. Pero no es una tarea fácil. Por ahora, le apoyó la mano en la espalda a Kicillof para jugar bien cerca de su construcción.

La semana pasada el “Gitano” organizó un brindis de camaradería, con legisladores y funcionarios, para recibir a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que había asistido a la Fiesta de la Chaya. En ese rato algunos dirigentes del peronismo le plantearon a la mandataria si no estaba para ser parte de una fórmula con un peronista. Villarruel se río y dejó entrever, con cierta ironía, que tal vez sí. Fue un coqueteo. Casi un juego. Solo eso. Quintela otra vez ocupó el centro de la escena.