Germán Garavano: “El Estado dejó solos a los jóvenes que delinquen y la ley penal juvenil debe cambiar ya”

El exministro Germán Garavano reclama una reforma urgente del régimen penal juvenil para responder a la realidad social argentina

En una entrevista en Infobae en vivo, Germán Garavano, exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, remarcó: “Hoy los chicos comprenden la criminalidad de sus actos”. La declaración se produce en la antesala del debate por la creación de un nuevo régimen penal juvenil en el Senado, que podría modificar la edad de imputabilidad en la Argentina.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Garavano sostuvo que la clave del proyecto no es sólo la baja de la edad: “Lo importante no es la baja de la edad de imputabilidad, sino tener un régimen de responsabilidad juvenil”. Advirtió que el decreto vigente es “un instrumento legal que no sirve, que no ha funcionado en los últimos años” y reclamó “abrir un abordaje a los jóvenes” que contemple la realidad actual.

El impacto de la nueva ley penal juvenil y los desafíos del sistema argentino

Garavano contextualizó el cambio en el escenario político y social: “En 2015 o 2016, la política no estaba preparada para cambios profundos como los que se plantean ahora”. Explicó que, en aquel momento, el gobierno de Mauricio Macri enfrentó “una resistencia feroz” tanto dentro del oficialismo como de la oposición. “Estas son deudas que tiene el sistema democrático con la gente”, insistió, y marcó que el Código Penal y la ley penal juvenil son temas que “hacen al día a día de la gente”.

El exministro también detalló la influencia de organizaciones sociales y religiosas en el debate: “Desde la Iglesia hay una preocupación legítima sobre esta cuestión y comprenden que no es sólo la baja de edad el camino”. Sin embargo, subrayó la necesidad de un régimen actualizado: “Lo más importante es cómo tratamos a estos jóvenes que cometen delitos y cómo los sacamos del delito”.

Comparando con otras jurisdicciones, Garavano señaló que varias provincias argentinas ya implementan programas de justicia restaurativa. “En Córdoba y Santa Fe se ensayan respuestas novedosas frente al delito de los jóvenes”, ejemplificó, y destacó la experiencia de los Espartanos en Buenos Aires: “Permiten correr a los chicos de la situación delictiva, trabajar con las familias y mejorar los barrios”.

Institutos de menores y vacíos legales: la urgencia de transformar el sistema

Garavano recordó su experiencia como secretario en un juzgado de menores: “Tenía cientos de jóvenes bajo mi tutela, muchos de ellos en institutos con condiciones realmente malas”. Enumeró los principales establecimientos porteños como el Instituto Agote, Inchausti y San Martín, y lamentó: “Eran lugares física y socialmente inapropiados para que estén jóvenes privados de libertad”.

Garavano califica el decreto penal juvenil vigente como obsoleto e insuficiente para la protección de jóvenes vulnerables en Argentina (Infobae en Vivo)

El ex funcionario describió la situación híbrida del régimen actual, donde menores inimputables pueden ser privados de libertad sin juicio: “Hay pibes y pibas que están privados de su libertad sin haber pasado por un juicio justo”. Explicó que, entre los 16 y 18 años, los jóvenes enfrentan procesos similares a los de adultos, pero con juzgados y equipos especializados. “La ley vigente es un decreto breve que deja vacíos y muchas facultades discrecionales”, alertó.

Entre los puntos centrales de la reforma, Garavano destacó el límite de 15 años como pena máxima para menores: “No se le puede aplicar a un joven una prisión perpetua. Esta ley fija un límite de 15 años como pena máxima”. Anticipó que ese tope será objeto de debate en el Senado. “Frente a delitos como homicidios o violaciones, una pena máxima de cinco años resulta leve”, señaló sobre las discusiones previas.

Justicia restaurativa y el rol del Estado en la reinserción

El exministro insistió en que la prioridad debe ser la intervención temprana: “El desafío no pasa por penas altísimas, sino por cómo frente a hurtos o robos el sistema reacciona rápido”. Describió el modelo que se aplica hoy en la Ciudad de Buenos Aires: “El Consejo de Niñas y Niños y Adolescentes actúa con equipos interdisciplinarios, pero persiste una mirada ideológica que muchas veces impide intervenir”.

Garavano advirtió sobre los extremos: “Tanto la respuesta exacerbada como la mirada naive de no hagamos nada son las dos caras de la peor moneda”. Detalló el circuito posible para un menor que comete un robo: “Si no tiene antecedentes, se trabaja con la familia o el ámbito educativo; si no tiene contención, se recurre a instituciones abiertas y organizaciones del tercer sector”. Remarcó que sacar a un joven del circuito delictivo evita cientos de delitos futuros.

Consultado sobre la transición de los institutos de menores, Garavano planteó: “Hay que transformar los institutos, introducir programas de justicia restaurativa y actuar rápido. Cada joven que logramos sacar de este sistema, estamos evitando cientos de delitos”.

La entrevista concluyó con un reconocimiento al trabajo previo de organismos y referentes sociales: “UNICEF, Madres del Dolor, legisladores y equipos ministeriales trabajaron para que el Congreso salde una deuda de la democracia”, valoró Garavano. “Ojalá mañana tengamos un régimen de responsabilidad juvenil moderno y justo”.

