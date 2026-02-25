Política

“El argentino sigue en huelga de hambre”: desde el interior de la cárcel El Rodeo 1 confirmaron que el gendarme Nahuel Gallo continúa con la protesta

Detenidos en el penal donde está secuestrado el uniformado argentino lo confirmaron en un diálogo con familiares de venezolanos que se concretó mediante gritos que traspasan los muros del penal

María Alexandra Gómez, esposa del argentino secuestrado , reveló que su pareja se sumó a una huelga de hambre junto a más de 200 presos políticos por el chavismo.

El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa cumpliendo una huelga de hambre, en reclamo de su liberación, según revelaron desde el interior de la cárcel El Rodeo 1, donde está alojado desde finales del año 2024, en condición de secuestrado, incomunicado, sin asistencia legal ni consular.

La revelación ocurrió anoche, en una de las comunicaciones que mantienen familiares de detenidos venezolanos con sus seres queridos. Son diálogos que se realizan a los gritos, traspasando los muros de ese centro de detención ubicado en el estado de Miranda, en las afueras de Caracas. Entre ellos, estaba Yalitza García, la suegra de Gallo.

“El argentino sigue en huelga”, se escuchó anoche que respondió un interno de El Rodeo 1.

La pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, confirmó en diálogo con Infobae que el gendarme mantiene esa medida de protesta junto a otros extranjeros que están allí retenidos por la dictadura chavista, que hizo aprobar una ley de amnistía que por ahora solo se aplica a los venezolanos.

La suegra de Nahuel Gallo se comunica con los internos de la cárcel El Rodeo 1

Desde hace más de una semana, los familiares de los detenidos en El Rodeo 1 mantienen una vigilia permanente, a la espera de las liberaciones que el régimen que hoy encabezan Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, anunció después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos.

La situación de Nahuel Gallo, de todos modos, es excepcional. Permanece alojado en El Rodeo 1 sin un proceso legal oficial ni público y las acusaciones en su contra solo fueron transmitidas, de manera oral, por Maduro y Diosdado Cabello, jefe del aparato represivo de la dictadura, quien todavía sigue bajo el control de los uniformados.

El gendarme argentino participa en una huelga de hambre junto a más de 300 presos políticos. La medida de fuerza forma parte de un reclamo colectivo en la cárcel para exigir respeto a derechos humanos, atención médica, y liberaciones tras la reciente ley de amnistía aprobada en el país caribeño.

Días atrás, María Alexandra Gómez afirmó en una entrevista con Infobae que Gallo está aislado, incomunicado y sin asistencia consular, médica ni legal, y que la familia solo obtiene información a través de terceros y no por canales oficiales. Según ella, esta situación genera una enorme incertidumbre y angustia familiar.

Nahuel Gallo, María Alexandra y
Nahuel Gallo, María Alexandra y Víctor, el pequeño hijo de ambos

Gómez explicó que su marido solo levantará la huelga de hambre si recibe asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional, un pedido que también hacen otros internos extranjeros en el penal. Este reclamo se da en un contexto de fuertes denuncias por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos sobre la vulneración de garantías básicas en el sistema penitenciario venezolano.

La esposa también criticó que Gallo haya sido excluido de la ley de amnistía aprobada en Venezuela y volvió a reiterar su inocencia. Señaló la falta de avances en la causa judicial y cuestionó la ausencia de información clara por parte de las autoridades, lo que incrementa el desgaste emocional de la familia y de quienes esperan respuestas sobre su situación.

