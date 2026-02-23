Política

Se formalizó el pase de Luis Juez a La Libertad Avanza y el oficialismo suma 21 bancas propias en el Senado

Si bien el cordobés formaba parte del interbloque y ya votaba con los libertarios, en los últimos días blanqueó su alineamiento con la Casa Rosada y formará parte de las filas que dirige Patricia Bullrich en la Cámara Alta. Con los aliados del PRO y la UCR, el bloque oficialista cuenta con 44 votos de un total de 72

La Libertad Avanza (LLA) continúa consolidándose como fuerza parlamentaria en el Senado. La incorporación formal de Luis Juez, que hasta ahora permanecía en el monobloque Frente Cívico, sumó la banca propia número 21 para el oficialismo, que es conducido por Patricia Bullrich en la cámara alta. El movimiento se concreta en la antesala de una semana donde el oficialismo busca consolidar mayorías en la previa de debates clave sobre la Ley Penal Juvenil, la normativa de Glaciares y la ratificación de la reforma laboral.

El traspaso de Juez no constituye una sorpresa completa. Desde hace meses, el legislador venía acompañando con su voto los proyectos impulsados por el Ejecutivo nacional y había manifestado públicamente su respaldo al presidente Javier Milei, a quien reconoció un cambio de tono en su vínculo con el Congreso. “El presidente se ha moderado después de los insultos iniciales al parlamento nacional”, expresó recientemente en declaraciones públicas. No obstante, Juez mantuvo distancia en casos puntuales, como el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, área que considera sensible por razones personales, dado que su hija tiene una discapacidad.

Con la suma de Juez, La Libertad Avanza alcanza 21 senadores propios. Este número, junto con los aportes de sus aliados del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), otorga al bloque oficialista 44 votos sobre un total de 72, acercándolo a la mayoría calificada de dos tercios.

El historial político de Juez abarca la intendencia de Córdoba Capital, varias postulaciones a la gobernación provincial —donde enfrentó sin éxito al peronismo— y una gestión como embajador en Ecuador durante el gobierno de Mauricio Macri.

El acercamiento al oficialismo, sin embargo, no ha estado exento de tensiones. Tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025, Juez expresó críticas a la conducción política de la Casa Rosada. “La reacción fue propia de un carpintero que sale a armar mesa cuando vos lo que tenés que hacer es otra cosa. Te acabás de comer un porrazo. Hay que bajar cuatro cambios, la soberbia”, manifestó. Eran días marcados por la derrota en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo de Fuerza Patria obtuvo el 47% y los libertarios el 33%, lo que fue interpretado por Juez como un llamado de atención para el oficialismo respecto a la necesidad de fortalecer la coordinación con los aliados parlamentarios.

En ese contexto, el legislador había recomendado al Ejecutivo nacional establecer un vínculo más fluido con los sectores dialoguistas. “Al aliado no lo resolvés con una empanada. Al aliado tenés que escucharlo, son tipos que también tienen intereses”, sostuvo al analizar la relación entre el oficialismo y su base legislativa. Juez insistió en la importancia de gestionar con mayor apertura y de involucrar a figuras capaces de articular consensos, incluso con fuerzas opositoras.

Luego de ese período el oficialismo logró sobreponerse y obtuvo un claro respaldo en las elecciones legislativas del 27 de octubre, en donde el partido liderado por Javier Milei y conducido por su hermana Karina Milei como estratega política se impuso en todo el país, engrosando así sus espadas parlamentarias tanto en el Congreso como en la mayoría de las provincias del país.

A partir de ese quiebre el alineamiento de Juez con el oficialismo se consolidó hasta los últimos días en los que el senador blanqueó una relación que ya se daba de hecho.

El oficialismo llegará así fortalecido a la apertura de sesiones ordinarias, prevista para este domingo 1° de marzo, en donde el presidente Javier Milei concurrirá al Congreso para dejar inaugurado el período 2026.

Milei llegará a pronunciar su discurso con varias victorias en el plano parlamentario, entre las que sobresalen el avance en los cambios de la legislación laboral que rige en el país.

