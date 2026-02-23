Política

Macri habló del cierre de Fate y lanzó una definición que desató críticas: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace cien años”

El exmandatario se refirió al impacto laboral tras el cierre de la planta y sostuvo que, en los lugares donde las cosas funcionan, hoy existen mejores condiciones de vida por el acceso a servicios básicos, transporte y educación pública

El expresidente Mauricio Macri genera polémica con sus declaraciones en un podcast, donde compara la vida de una persona pobre actual con la de un rey de hace un siglo, mientras se debate el cierre de la fábrica Fate.

Durante una entrevista con el podcast La Fábrica, Mauricio Macri generó controversia al afirmar que “un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público y a la educación pública. O sea, en los lugares donde las cosas funcionan”. El exmandatario se refirió al cierre de la planta de Fate y a su percepción sobre la pobreza en Argentina. En Infobae en Vivo analizaron las frases del exfuncionario.

Macri abordó el impacto del cierre de Fate sobre el empleo y lamentó la falta de previsibilidad económica: “Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo le digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta”, expresó el expresidente.

El debate sobre la normativa laboral y la situación de los trabajadores despedidos ocupó un lugar central durante la entrevista. Macri aconsejó a quienes perdieron su empleo: “Utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral”.

En Infobae en Vivo analizaron los dichos de Macri y el contexto laboral de FATE. Según precisó Nacho Girón, “cierran esta planta con la ley laboral actual, básicamente para destacar que los trabajadores van a ser indemnizados como corresponde hoy y no con la nueva ley de modernización laboral, por la cual podrían recibir menos pesos”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

La discusión sobre reforma laboral y despidos recientes sumó el análisis de la periodista Belén Escobar: “Es muy difícil que se dé marcha atrás con estos despidos de más de novecientos trabajadores”. Girón enmarcó la situación dentro del debate nacional: “En un contexto en el que hay un debate por una reforma laboral”, afirmó, citando al informe de la Unión Industrial Argentina: “Son 75 mil trabajadores que perdieron su puesto de trabajo en los últimos dos años”.

Luciana Rubinska interpretó: “Es una manera de decirle al pobre: ‘Vos sos pobre, pero celebrá que sos un mejor pobre que años atrás’”. La periodista evaluó que el planteo de Macri “será en la semana, de las más potentes que escuchemos de un dirigente político”.

ARCHIVO - El presidente electo
ARCHIVO - El presidente electo de Argentina Mauricio Macri habla ante la prensa en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el 4 de diciembre de 2015. Macri asumió la presidencia del partido Propuesta Republicana, aliado del oficialismo de Javier Milei, el jueves 16 de mayo de 2024. (AP Foto/Luis Hidalgo, Archivo)

Continuamente Rubinska respondió: “Cuando él habla como que el pobre tiene cloacas y tiene agua corriente, no es así tampoco. Basta con salir un poco a la calle, recorrer lo que pasa en el conurbano, en la misma ciudad de Buenos Aires, de la cantidad de gente que está viviendo en la calle”. La periodista remarcó: “No tienen nada”.

