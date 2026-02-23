En el Gobierno celebran el “blanqueo” de Villarruel y ya piensan en la próxima fórmula presidencial

La vicepresidenta suele participar de actos en diferentes partes del país y comenzó a promover una agenda propia

A pesar de que todavía falta más de un año para las próximas elecciones, la vicepresidenta Victoria Villarruel se muestra cada vez más alejada de Javier Milei y se concentra en una agenda propia, con marcadas diferencias y críticas hacia un Gobierno que, no obstante, celebra esa decisión y ya piensa en su posible reemplazante.

En el último tiempo comenzaron a trascender nombres de algunos dirigentes para ocupar diferentes candidaturas, desde compañero de fórmula del mandatario nacional hasta intendente, aunque todavía falta mucho para la etapa de definiciones y, en muchos casos, son versiones sin fundamentos.

Recientemente, la polémica en torno a la funcionaria que está primera en la línea de sucesión se reactivó a partir de un comentario que hizo en las redes sociales, en el que dio una opinión sobre la apertura comercial que contrasta con la línea de la actual administración libertaria.

El mensaje en cuestión lo publicó a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que ordenó anular los aranceles a determinados productos que había impuesto Donald Trump.

Para Villarruel, la decisión de ese tribunal “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas” en ese país, que de esta forma “pasa a depender hasta en lo más mínimo de China”.

La relación entre Milei y Villarruel está totalmente quebrada (REUTERS/Matias Baglietto)

Si bien se trató de un análisis de la situación internacional, la Vicepresidenta dejó clara su visión al señalar que “sin empleo ni producción nacional no hay políticas reales de gobierno”.

“Para Trump, primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina. La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”, sostuvo.

Además de que Milei plantea, justamente, un modelo de comercio lo más abierto posible, las palabras de Villarruel se dieron en medio de las críticas de algunos sectores al acuerdo firmado con Washington.

Es que, para algunos analistas, la medida dictada por la Corte Suprema norteamericana deja sin efecto los principales beneficios que iba a obtener la Argentina a partir de ese tratado, que era una reducción de impuestos en más de 1600 productos.

“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo”, completó la funcionaria.

En la Casa Rosada, sin embargo, celebraron la polémica que generó la Vicepresidenta con este posteo, al considerar que está dejando en claro que ya no forma parte del oficialismo.

“Buenísimo, blanquea lo que siempre pensó y lo que siempre quiso”, consideró un integrante de la cúpula libertaria, quien desestimó el poder de daño que puede tener la dirigente y argumentó que “está muerta políticamente”, por lo que aseguró que “le quedan dos años y se va a la casa”.

Aunque consiguió sus cargos públicos de la mano de Milei, primero como diputada y luego como su compañera de fórmula, Villarruel se acercó al espacio -en aquel entonces incipiente- como parte de un acuerdo con el Partido Demócrata, al cual pertenecía.

En julio del 2024, por diferencias internas, la ya titular del Senado formalizó su salida y renunció como presidenta de esta fuerza, que debió convocar a una asamblea para elegir a las nuevas autoridades.

Poco tiempo después, su pelea con el oficialismo se volvió también definitiva y recientemente se mostró con algunos referentes del peronismo, como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lo que dio lugar a especulaciones.

Victoria Villarruel con Quintela (X)

En Balcarce 50, de todas formas, no creen que una eventual candidatura suya pueda afectar a Milei ni arrastrar los votos de los sectores más religiosos y nacionalistas, a los que apunta Villarruel.

Es más, en la cúpula libertaria ya comenzaron a sonar algunos nombres para reemplazarla a partir del 2027, entre ellos el de la senadora Patricia Bullrich y el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La ex ministra de Seguridad dejó esa cartera para, de hecho, encabezar el bloque en la Cámara Alta y ser una suerte de contrapeso a la figura de la Vicepresidenta, luego de algunos cuestionamientos por cómo manejaba el recinto.

“No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo, sino en donde crean que voy a poder ser más útil”, respondió Bullrich durante una entrevista televisiva a principios de febrero, cuando le consultaron sobre su futuro.

En tanto, en el cículo íntimo de Adorni insisten en que no saben de dónde salió el rumor de esa candidatura, pero no descartan que pueda llegar a ocurrir, especialmente si Milei se lo pide.

Adorni, uno de los apuntados para acompañar a Milei en el 2027

Al respecto, quienes conocen al jefe de Gabinete explican que una postulación de ese estilo sería “para quedar en los libros de historia”, pero también demandaría una tarea que, al menos a priori, no le entusiasma mucho.

Por otra parte, también remarcan que el funcionario todavía tiene que transitar estos dos meses como ministro coordinador, aunque en un contexto más favorable que meses atrás, tanto por el escenario legislativo como el interno.

Por un lado, tras ganar las últimas elecciones, La Libertad Avanza se volvió más fuerte en el Congreso, lo que facilita la aprobación de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Por el otro, también hay mayor alineamiento dentro de la propia administración.

Si bien en su momento su salida no generó tanto ruido, actualmente, hay quienes recuerdan que el anterior jefe de Gabinete, Guillermo Francos, era más independiente e incluso aseveran que no siempre respondía a los intereses del Presidente.

“También le importaba bastante poco la gestión, Manuel es alguien que está más encima de los temas”, subrayó a Infobae uno de los integrantes de la mesa política nacional que encabeza Adorni.

Francos se fue del Gobierno poco después de que el oficialismo ganara las últimas elecciones

Asimismo, otro de los nombres que surgió como posible candidato en el 2027 es el de Daniel Scioli, aunque en su caso como eventual aspirante a la intendencia de General Pueyrredón, que tiene a Mar del Plata como su ciudad más importante.

De todas formas, esta es una versión que circuló en algunos medios, pero que desmienten tanto cerca del secretario de Turismo y Ambiente, como de los armadores libertarios en la provincia de Buenos Aires.

Sobre esto, señalan que el ex gobernador bonaerense no tiene residencia en ese partido -requisito para presentarse- y tampoco planea tenerla, porque implicaría alejarse demasiado de la capital.

“Él bromea con eso, porque dice que fue todo a lo largo de su vida, desde vicepresidente para abajo, excepto intendente. Y con Mar del Plata tiene un vínculo muy especial, quiere mucho a ese lugar, pero no es algo que tenga realmente en su cabeza, no es algo real”, explicó a este medio una persona de su cículo íntimo.

A esto se le suma que en ese distrito ya hay otros dos dirigentes que vienen construyendo desde hace tiempo sus candidaturas, que son los diputados Juliana Santillán y Alejandro Carrancio.

Incluso, Scioli podría apoyar al segundo de ellos, con quien tiene una buena relación y conoce porque estuvo al frente del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), antes de asumir su banca en el Congreso.