Política

Integración o aislamiento, esa es la cuestión

En un contexto internacional de tensiones geopolíticas, guerras comerciales y repliegues nacionalistas, elegir el multilateralismo y las reglas comunes constituye una definición de identidad

Guardar
Mercosur - Unión Europea
Mercosur - Unión Europea

Durante años, la Argentina debatió su inserción internacional en términos polarizados: apertura o proteccionismo, globalización o repliegue, mercado o Estado. Todo en clave de pensamiento único. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa una alternativa: abandonar la lógica binaria y construir una política de Estado cimentada en reglas, previsibilidad y cooperación estratégica.

La reciente votación en la Cámara de Diputados, que reunió apoyos de diversos espacios políticos, marcó un punto de inflexión. No fue simplemente un trámite parlamentario, sino una señal institucional relevante. En un país atravesado por la grieta, lograr consensos sobre una decisión estratégica envía un mensaje nítido hacia el interior y el exterior: la Argentina puede construir compromisos por encima de sus disputas coyunturales.

Esa señal, hoy, vale más que cualquier beneficio arancelario.

El acuerdo con la Unión Europea va más allá de lo comercial: es un entendimiento político entre dos regiones con una misma matriz democrática. En un contexto internacional de tensiones geopolíticas, guerras comerciales y repliegues nacionalistas, elegir el multilateralismo y las reglas comunes constituye una definición de identidad.

Diversas voces interpretaron la última decisión judicial en Europa como un escollo. Pero más bien se trata de una instancia que puede extender los plazos y, al mismo tiempo, fortalecer la solidez jurídica del acuerdo. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se expide favorablemente, la votación en el Parlamento Europeo dispondrá de una base institucional más robusta. Más claridad normativa implica mayor previsibilidad. Y la previsibilidad es un activo central para el desarrollo.

Mirando hacia atrás, el Mercosur surgió con una impronta política antes que comercial. Raúl Alfonsín y José Sarney imaginaron el bloque como una garantía democrática para América del Sur. La Unión Europea nació de la misma fuente, tras las tragedias del siglo XX. Este acuerdo retoma esa tradición: consolidar cooperación para evitar retrocesos y proyectar estabilidad.

Desde la perspectiva económica, las cifras lo confirman: involucra a 700 millones de personas y cerca del 20% del PBI mundial. Para la Argentina, implica acceso preferencial a uno de los mercados más sofisticados, reducción de aranceles para la mayoría de los productos exportables y un marco normativo que habilita la planificación de inversiones a largo plazo.

Aún más relevante es el cambio de lógica. Integrarse es competir, innovar, elevar estándares y la calidad institucional. Comprender que el desarrollo no depende únicamente del tipo de cambio o de los precios internacionales, sino de la capacidad de generar confianza.

El impacto será federal. La Provincia de Buenos Aires, con peso en carnes, lácteos y cereales, tendrá un rol clave. También las economías regionales pueden registrar transformaciones que potencien su perfil exportador.

En el sector pesquero se advierte un ejemplo concreto: mientras el acuerdo contempla arancel cero para langostinos, calamares y merluza, la Argentina mantiene un régimen de retenciones que perjudica su competitividad ante socios regionales. La integración externa exige coherencia interna. No resulta viable promover apertura y competitividad hacia afuera manteniendo distorsiones en el ámbito doméstico.

El desafío no se limita a aprobar un tratado. Implica asumir que la competitividad sistémica —instituciones sólidas, infraestructura moderna, educación de calidad, innovación y estabilidad normativa— será indispensable para aprovechar la oportunidad.

La votación en Diputados probó que es posible construir acuerdos amplios cuando el interés estratégico prime sobre la coyuntura. Ese consenso deberá consolidarse en el Senado en los próximos días y proyectarse hacia futuro.

La integración no debilita la soberanía. La fortalece cuando se apoya en reglas, instituciones y visión de largo plazo. El acuerdo Unión Europea–Mercosur constituye una oportunidad concreta para demostrar que el país está dispuesto a recorrer ese camino.

Temas Relacionados

Unión Europea–MercosurArgentinaCámara de DiputadosTribunal de Justicia de la Unión EuropeaAcuerdo ComercialCompetitividad Institucional

Últimas Noticias

La moralización de la política

Las cifras de pobreza en el país reflejan el fracaso de una dirigencia incapaz de armonizar intereses colectivos e individuales sin sacrificar la unidad social

La moralización de la política

“Dejaste a mi hija sin papá”: el desgarrador mensaje de la ex del motociclista atropellado por una joven en Córdoba

La víctima tenía 35 años y era padre de una nena de 10 años. Su familia exige que la acusada sea condenada a la pena máxima

“Dejaste a mi hija sin

La revancha de Milei por Fate, el pronóstico del Gobierno sobre la economía y los cargos sensibles que podría conseguir en la Justicia

La mesa chica del Gobierno tomó una decisión clave ante el anuncio del cierre de la histórica fábrica. La intimidad en el Gabinete ante las noticias por la actividad económica y la oportunidad que se le abre a La Libertad Avanza para negociar casilleros clave

La revancha de Milei por

Conflictividad laboral: la cantidad de paros que hubo en 2025 fue la más baja en las últimas dos décadas

Son datos de la Secretaria de Trabajo, analizados por Infobae. En qué gobiernos hubo un pico de reclamos con cese de actividades

Conflictividad laboral: la cantidad de

Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo revalida su alianza con Javier Milei ante un peronismo dividido

Seis departamentos renuevan sus Concejos Deliberantes y San Rafael pelea por su autonomía municipal. El gobernador tiene altas expectativas tras incorporar al PRO en la armado de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza

Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo
DEPORTES
20 fotos impactantes que dejaron

20 fotos impactantes que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Se cumplen 40 años del último triunfo del “Loco” Di Palma en el TC 2000: de ir preso por su auto al joven cerebro que comenzó hacer historia

Los seniors que superan el desafío de volver al waterpolo y a la competencia en aguas abiertas: “Exigencia y disfrute”

Anécdotas y testimonios de una jornada histórica: a 45 años del debut oficial de Diego Maradona en Boca

Con Lionel Messi, el campeón Inter Miami comenzó la temporada de la MLS con una caída en Los Angeles

TELESHOW
De la infancia creativa al

De la infancia creativa al escenario, el vínculo de Minerva y Alfredo Casero: “Está conociéndome como adulta, mujer y cantante”

El rotundo cambio de Ginette Reynal que rompió con el perfeccionismo de las redes: “La persona real detrás del perfil”

La fuerte decisión que tomó Tiago PZK de cara a su futuro en la música: “Mi sufrimiento nunca me lo sanó la fama”

Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

La tajante opinión de Agustín Rada sobre los therians: “Son gente que tiene un quilombo”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania condenó el “chantaje energético”

Ucrania condenó el “chantaje energético” de Eslovaquia y Hungría: “Los ultimátums deberían ser para el Kremlin”

La detención del ex príncipe Andrés frustra los esfuerzos de la familia real por superar el escándalo

Una isla de las Galápagos recupera sus tortugas gigantes tras más de un siglo

Nuevo giro en el caso del niño que murió tras sufrir un accidente en un parque de diversiones de Uruguay

5 canciones pop que surgieron de crímenes reales y marcaron la memoria colectiva